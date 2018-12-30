«Россия отвечала на агрессию»: в США признали вину Запада

Именно страны Запада несут ответственность за ухудшение отношений с Россией, полагает американский политолог Тед Гален Карпентер. Об этом он написал в своей колонке для журнала The American Conservative.

«Когда историки будут изучать первые два десятилетия с момента окончания «холодной войны, они скорее всего поразятся неуклюжим и провокационным действиям, которые США и НАТО предпринимали по отношению к России»,

– заявил он.

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Сейчас, по мнению Карпентера, идет «новая холодная война», которая может перерасти в «горячую» из-за ухудшения отношений при администрации Дональда Трампа. Россия только отвечала на агрессию Запада с 1991 года.

Политолог отметил, что у США и их западных союзников еще был шанс «все исправить», но они им так и не воспользовались. Более того, Вашингтон даже ужесточает свою «контрпродуктивную российскую политику». Наконец, эксперт убежден, что военные соглашения США с Румынией и Болгарией по поводу размещения своих войск на их базах, были «ненужной провокацией».

Политика США по отношению к России зашла в тупик, убежден экс-руководитель отдела ЦРУ по делам Евразии Томас Замостни. Он полагает, что в сложившейся ситуации будет сложно избежать вооруженного конфликта, сообщает ФАН со ссылкой на статью издания The National Interest.

Эксперты называют конфронтацию между Вашингтоном и Москвой «ожесточенной» и утверждают, что напряжение может перейти в военный конфликт, несмотря на то что ни та, ни другая страна этого не хочет.

Как подчеркивают авторы статьи, усугубляет ситуацию то, что практически не осталось рабочих дипломатических инструментов, которые могли бы препятствовать войне. Внешнеполитическая стратегия США должна быть пересмотрена — а для этого нужно понять, какие цели преследует Россия.

Сейчас российско-американские отношения находятся в наихудшем положении с момента их установления между Российской Империей и Северо-Американскими Соединенными Штатами в 1809 году, заявил полгода назад на двустороннем саммите в Хельсинки президент США Дональд Трамп.

По словам Дональда Трампа, к такой ситуации привели «серьезные и глупые ошибки», допущенные как Вашингтоном, так и Москвой. При этом президенты России и США отметили важность восстановления позитивных и прогрессивных отношений на основе ответственности и стратегической дальновидности. Вскоре стало известно, что он пригласил Путина приехать осенью 2018 года в Вашингтон, но эта информация не была подтверждена российской стороной.

Президенты России и США могли встретиться и обсудить текущее положение в российско-американских отношениях на саммите Большой двадцатки в Буэнос-Айресе. Однако за день до назначенной даты Трамп отменил встречу, заявив, что не будет встречаться с российским лидером «в сложившихся условиях» – накануне произошел инцидент в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали три украинских военных корабля.

Владимир Путин месяц спустя, во время своей ежегодной большой пресс-конференции заявил, что нельзя наверняка сказать, произойдет ли встреча с Трампом. Как сообщает НСН, президент РФ отметил, что это зависит от того, сможет ли Америка решить свои внутренние проблемы.

«Может быть, мы достигнем дна наших отношений и поймем, что делать дальше. На экспертном уровне идет работа над организацией встречи. Нам нужно поговорить о многом: и о Северной Корее, и о взаимоотношениях наших стран. Есть о чем говорить, но мы видим, что там происходит. Там внутри происходят глобальные движения. Они не признают результаты выборов, нивелируют, это очень серьезный процесс. Они избрали Трампа, но не признают результаты выборов. Что касается России, то мы готовы выстраивать двусторонние отношения», — отметил Путин.

Результаты социологических опросов, проведенных американской компанией HarrisX демонстрируют желание большинства американцев улучшить отношения с Россией. Как сообщает издание The Hill со ссылкой исследование,

более 50% граждан США полагают, что необходима новая встреча глав России и США. Против этой инициативы выступили 46% участников соцопроса.

При этом 61% опрошенных американцев убежден, что чем лучше будут отношения Москвы и Вашингтона, тем лучше будет для США. Кроме того, рейтинг одобрения деятельности главы Белого дома вырос, несмотря на критику встречи с президентом России со стороны американской прессы.