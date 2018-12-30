Путин — Трампу: «Мы все еще готовы к диалогу»

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении главе Белого дома Дональду Трампу подчеркнул, что российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Российский лидер подтвердил, что Москва открыта к диалогу с США по самой обширной повестке дня.

Отношения США и России в последнее время серьезно деградировали — планируемая встреча президентов России и США на полях саммита «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе не состоялась.

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Негативную реакцию в России также вызвало решение Вашингтона выйти из договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД). США также бездоказательно обвиняют Россию во вмешательстве в американские выборы

Недружественные шаги Вашингтона и попытки оказывать давление на РФ являются препятствиями на пути нормализации российско-американских отношений, заявил недавно глава МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, российская сторона последовательно выступает за развитие нормального и предсказуемого диалога с США, который основывался бы на принципах взаимного учета и уважения интересов, однако пока в этом направлении продвигаться не удается в связи с позицией, которую занял Вашингтон.

Лавров подчеркнул, что

Соединенные Штаты не оставляют попыток давить на России путем экономических, военно-политических и иных инструментов.

Вместе с тем такие шаги со стороны американского государства заставляют «буксовать» работу по важным направлениям двусторонней и международной повестки дня, которая связана в том числе и с поддержанием стабильности и безопасности в мире.

Министр также заявил, что ему «трудно сказать», когда состоится очередная встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Лавров напомнил, что Путин заявлял по итогам саммита G20 в Аргентине, что российская сторона готова к переговорам на высшем уровне. Тогда запланированная встреча лидеров стран не состоялась из-за инцидента в Керченском проливе — американская сторона посчитала, что Россия проявила «агрессию» в отношении украинских моряков.

«Сейчас трудно сказать, где и когда такой контакт [на уровне президентов США и России] может состояться», — заключил Лавров.

Недавно российский посол в США Анатолий Антонов прокомментировал итоги года в отношениях между Россией и США, передает ТАСС. По его словам, он стал «временем упущенных возможностей». Он добавил, что Москва предпринимала усилия, чтобы исправить ситуацию.

«Американским коллегам были переданы серьезные предложения по конкретным проектам и двусторонним контактам», — заключил Антонов.

Уровень отношений двух ядерных держав вызывает тревогу политологов. Эксперт в области политики безопасности института Катона Тед Карпентер заявил, что непродуманные действия Запада привели к началу новой «холодной войны». По его словам,

действия США и их союзников привели к кризису в отношениях между Западом и Россией.

Он также добавил, что Россия лишь отвечает на агрессию в свой адрес. Карпентер подчеркнул, что политика Вашингтона в отношении Москвы оказалась «ужасно недальновидной». Слова эксперта приводит РИА «Новости».

Другой маститый американский политолог Стивен Коэн в своей новой книге отмечает, что, несмотря на все публикации в СМИ истории о связях президента США Дональда Трампа и России, вмешательстве в выборы, а также «измене» самого Трампа, все эти обвинения пока так и остались бездоказательными, что не мешает американским журналистам обвинять Москву во всех смертных грехах. Коэн также отмечает, что в прессе не слишком обращают внимание на слова американского журналиста Боба Вудворда, что он не нашел никакого «сговора» между Трампом и Россией, хотя два года посвятил исследованию этой темы.

Недавно известный американский политолог Ричард Хаасс в своей статье в издании Foreign Affairs отметил, что США должны пересмотреть свою роль в мире. По мнению эксперта, США должны будут поддержать соглашения о контроле над вооружениями и нераспространении; укреплять свои альянсы в Европе и Азии; поддерживать слабые государства, которые не могут бороться с террористами, картелями и бандами; и противодействовать вмешательству авторитарных властей в демократический процесс. Однако, по мнению эксперта, не следует отказываться от попыток интеграции Китая и России в региональные и глобальные аспекты этого порядка.