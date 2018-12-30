От Франции до Сербии: «желтые жилеты» атаковали Вучича

В центре Белграда вечером в субботу, 29 декабря, несколько тысяч человек приняли участие в очередном шествии против президента страны Александра Вучича, часть демонстрантов облачилась в желтые жилеты, ставшие символом митингов в Европе последних двух месяцев.

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Участники протестов вышли на улицы с мегафонами и барабанами. Она скандировали «Вучич – вор». Сотрудники автоинспекции останавливали движение машин по маршруту следования колонны протестующих, передает ФАН.

Поводом к началу протестов в Сербии стало избиение оппозиционера Борко Стефановича.

Нападение, по данным СМИ, произошло в городе Крушевац. Оппозиция обвинила власти Сербии в создании «атмосферы насилия» и призвала сторонников выйти на шествия.

Фоторепортаж: В Сербии прошли антиправительственные демонстрации __is_photorep_included12114475: 1

Неделей ранее на улицы Лиссабона также вышли несколько сотен человек в желтых жилетах. Они требовали снижения налогов, а также ужесточения миграционного контроля.

Несмотря на то что португальские протесты пока не отличаются массовостью, их участники охотно вступали в потасовку с полицией, также как и участники французских событий. Катализатором возмущения в Португалии стал местный каменщик — владелец престижного BMW, который был недоволен снижением скоростного режима.

Как отмечает европейская редакция американской газеты Politico, в Португалии есть немало поводов к протесту. У власти в стране находится левое правительство под руководством Соцпартии, которое ранее снизило часть налогового бремени, однако многие португальцы выражают недовольство нелегальной миграцией в стране.

Государство, которое долгое время считалось «тихой гаванью», в последние годы переживает нашествие нелегальных мигрантов из стран Африки, которые работают на сборе урожая и других малопрестижных работах.

В середине нынешнего месяца редакция Русской службы «Би-би-си» потребовала найти доказательства причастности России к протестам «желтых жилетов» во Франции. Об этом стало известно из переписки журналистки издания Ольги Ившиной со своим стрингером во Франции.

«Я ищу углы, да))) Ну редакция требует крови, че)))», — написала журналистка «Би-би-си» своей коллеге, добавив несколько смайликов.

Кроме того, она интересовалась, не наваривается ли на протестах «какой-нибудь русский бизнес» и не едят ли протестующие в массовом порядке котлеты.

В поисках «русского следа» Ившина также спросила, не являются ли «главными заводилами» протестов члены ультраправых движений – как сообщала ранее радиостанция RFI, в России во время прошлых президентских выборов во Франции ряд представителей властей выражали поддержку кандидату от «Национального фронта» Марин Ле Пен, что, по-видимому, тоже можно косвенно связать с «вмешательством» России.

При этом популярность Марин Ле Пен выросла с 21,3% до 27% на фоне масштабных акций протестов «желтых жилетов».

К такому выводу пришли специалисты социологической службы Ifop, которые опросили более тысячи человек в возрасте от 18 лет. По словам социологов, если бы президентские выборы проводились в это воскресенье, большинство французов проголосовали бы именно за Ле Пен, передает НСН.

«Провальная кампания Ле Пен в 2017 году, катастрофическое противостояние на дебатах перед вторым туром — кажется, это все забыто. Ее рейтинг растет под влиянием протестов «желтых жилетов», — сообщил глава Ifop Фредерик Даби.

Демонстрации «желтых жилетов» проходят и в Венгрии, где молодежь протестует против авторитарного венгерского лидера Виктора Орбана. Протестующие недовольны изменениями в трудовом законодательстве, которые позволят работодателям повысить максимальное количество сверхурочных часов работы с 250 до 400.

Работодатели при этом могут оплачивать эти переработки в течение трех лет, а не одного, как это было раньше. Эти меры вызвали жесткую отповедь со стороны профсоюзов, которые назвали нововведения «законом о рабстве».

Протесты прошли и в Бельгии, где недавно несколько тысяч человек вышли на митинги против решения правительства подписать соглашение с ООН о мигрантах.

Они вынудили премьера страны подать в отставку.

Чуть ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человек напомнил о беспорядках в Париже, отвечая на вопрос о деле правозащитника Льва Пономарева, задержанного около здания ФСБ.

«Речь шла о призывах к несанкционированным митингам, шествиям и так далее. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд. Страна потом погружается в условия чрезвычайного положения», — сказал российский лидер.

Президент сказал, что заранее попросил подготовить справку по данному делу, в которой было указано, что речь в нем идет о призывах к несанкционированному митингу.