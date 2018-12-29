«Северный поток – 2» не остановить»: Европа перечит Трампу

Критика проекта «Северный поток – 2» со стороны президента США Дональда Трампа не является причиной для того, чтобы остановить его строительство, считает еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер.

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Он признался, что не является сторонником возведения газопровода, но при этом понимает, что попытки американского президента остановить «Северный поток – 2» не увенчаются успехом.

«Я никогда не был активным сторонником «Северного потока – 2». Но правда в том, что газопровод уже давно строится, и это теперь нельзя так легко остановить.

Угрозы Трампа — не повод для этого», — сказал европейский чиновник.

Российская сторона заключила честное соглашение об использовании существующих ниток через Украину, отметил Эттингер.

Ранее президент США раскритиковал власти ФРГ за поддержку строительства газопровода через Балтийское море, который оценивается в $11 млрд. Как полагает Трамп, Германия станет «заложником» России из-за зависимости в области энергетики.

Штаты уже несколько раз заявляли о возможности давления на сторонников строительства газопровода. Весной нынешнего года в Вашингтон говорили о возможных санкциях в отношении компаний, финансирующих «Северный поток – 2», однако в сентябре глава Белого дома все же отказался от этой идеи. Тем не менее в декабре помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон заявил, что компании, финансирующие проект, балансируют на опасной грани.

«Повторяю, что компании, работающие с газопроводом в российском энергетическом секторе, вовлекаются в сферу бизнеса, которой грозят санкции. Мы по-прежнему рассматриваем вопрос возможных санкций и призываем правительства и компании связаться с нами, если у них есть вопросы в связи с этим проектом», — сказал Фэннон.

В свою очередь, Берлин имеет четкую позицию по этому вопросу, отмечая, что газопровод является коммерческим проектом.

«Никому не будет лучше, если компании в Германии и в вообще в Европе выйдут из него», — сказал глава МИД Германии Хайко Маас.

Депутат немецкого бундестага и член комитета по иностранным делам Юрген Триттин, комментируя ситуацию, пояснил, что реализация «Северного потока – 2» приведет не к зависимости европейских стран от России, а к взаимозависимости сторон.

«В то время как Европа может легко перейти на сжиженный природный газ из США или Катара, России не так просто сменить потребителя», — отметил Триттин.

Он добавил, что российской стороне в случае перехода Европы на сжиженный газ пришлось бы прокладывать новый газопровод в Китай, на что потребовалось бы время.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер раскритиковал давление США, оказываемое на Европу с целью прекратить строительство нового газопровода из России.

«Американцы оказали огромное давление, чтобы отменить проект. Они делают это не из-за своей любви к Украине, а потому, что хотят сами поставлять газ в Германию — сжиженный газ, который ниже по качеству, но дороже, чем трубопроводный», — рассказал политик в интервью немецкому изданию Welt.

Германия как суверенная страна не должна позволять США диктовать, с какими странами ей разрешено торговать.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Длина магистрали составляет 1224 км, а мощность газопровода – 55 млрд кубометров газа в год.

Против строительства трубопровода активно выступают Украина и США. Киев является противником «Северного потока — 2», поскольку в случае его строительства страна лишится доходов от транзита российского газа, надобность в котором отпадет.

Что касается Штатов, то, по мнению российского президента Владимира Путина, Вашингтон видит в России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим сжиженным природным газом, передает ФАН.

28 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о степени готовности проекта. По его словам, российская компания построила уже более 380 км газопровода.

«В сентябре мы с вами начали его укладку в Балтийском море, на сегодняшний день уже уложено более 380 км. В текущий период времени работа ведется в исключительных экономических зонах Финляндии, Швеции и на береговых участках в Германии и России», — отметил он.

В декабре также сообщалось, что строительство «Северного потока – 2» началось в экономической зоне Швеции и в Финляндии.