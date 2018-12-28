Ставка не на тех: названа фатальная ошибка Порошенко

Депутат Верховной рады и вероятный кандидат в президенты Украины Михаил Добкин рассказал, что самой большой ошибкой действующего президента Петра Порошенко стала его ориентация лишь на одну часть населения страны.

Вместо того, чтобы работать на благо всего народа, Порошенко решил отстаивать интересы украинских радикалов, пояснил парламентарий.

Несмотря на то что Порошенко избирался президентом на всей территории Украины, политик выбрал работу на «главенствующую» в то время часть украинцев.

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«Он сделал одну ошибку, но такую фатальную для себя, что она привела к тем результатам, которые сейчас есть», — заявил Добкин в эфире украинского телевидения. Со временем электорат Порошенко начал сокращаться, в результате чего он остался с маргинальной частью общества, которая «заводится» от слова «Россия».

«От одного этого слова их начинает дергать, и они готовы бежать за кем угодно, кто просто будет против России. Он скатился в маргинальную нишу», — сказал депутат.

Впрочем, даже этот «ядерный электорат» в последнее время стал отворачиваться от президента, поскольку тот не смог выполнить свои предвыборные обещания, а уровень жизни в стране неуклонно снижается, заключил он.

Президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко, комментируя эти заявления, отметил, что Порошенко и сейчас продолжает ориентироваться на русофобски настроенный электорат, поскольку считает, что такая риторика поможет ему выиграть на предстоящих выборах. При этом некоторые политологи считают, что подобная тактика может сработать.

«На сегодняшний день так сложилось, что на Украине не может быть президента, который будет угоден всем. Да, Порошенко сделал ставку на антироссийскую риторику. Все его действия, различные информационные вбросы сводятся к одному. Действительно, это ставка на определенную часть электората, которую он считает более чем достаточной. Такие расчеты есть, и ряд украинских политологов считают, что это правильный ход и что Порошенко сможет еще раз стать президентом. А если он попытается играть на всех полях — проиграет», — пояснил Охрименко RT.

Президентские выборы на Украине запланированы на март 2019 года, осенью того же года в стране должны пройти парламентские выборы. Согласно последнему опросу социологической группы «Рейтинг», Порошенко занимает третье место по популярности среди вероятных кандидатов на пост президента.

Лидером президентского рейтинга является глава партии «Батькивщина« Юлия Тимошенко, которую готовы поддержать 20,8% тех, кто определился с выбором и намерен участвовать в голосовании.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте организации. Второе место занимает украинский актер и комик Владимир Зеленский, за которого готовы проголосовать 13,4% респондентов. За Петра Порошенко пока планируют проголосовать 11,1% опрошенных. Опрос «Портреты регионов» проводился с 16 ноября по 10 декабря нынешнего года. В нем участвовали 40 тыс. респондентов старше 18 лет. Погрешность опроса составляет не более 0,5%.

Также в декабре стало известно, что около трети (35%) украинцев не верят, что президентские выборы принесут стране изменения. Чуть меньше граждан (31%) ожидают, что ситуация после выборов улучшится, 15% — что ухудшится. 7% респондентов заявили, что не собираются принимать участие в голосовании.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров считает, что в предвыборный период от украинского президента можно ожидать самых непредсказуемых действий.

«Сейчас для Порошенко настал «час икс», поэтому и такая суета, такие поспешные действия, например, с православной церковью на Украине или с провокацией в Керченском проливе. Все это попытки выскочить из-под удара, пройти между струями дождя. Поэтому в этот период — в ближайшие пару месяцев — может случиться все что угодно», — пояснил политолог в эфире радио Sputnik.

По его словам, несостоятельность киевских властей до сих пор полностью не открылась лишь потому, что Запад оказывает финансовую поддержку Украине.

«Западу трудно отказаться от политической поддержки режима — это рушит некие политические конструкции, которые Запад выстроил для своего избирателя. Но прекратить финансирование — спускание денег налогоплательщиков Европы и США — это Запад должен прекратить. И если он это сделает, то в один миг все от Порошенко отвернутся», — заключил Шатров.