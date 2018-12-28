Освободите моряков: Меркель и Макрон обратились к России

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель потребовали от России освобождения моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе.

«Мы требуем безопасного, свободного и беспрепятственного транзита всех кораблей через Керченский пролив, а также немедленного и безоговорочного освобождения всех незаконно задержанных украинских моряков», — говорится в совместном заявлении двух лидеров.

Те же требования недавно выдвигал специальный представитель Госдепа США на Украине Курт Волкер. Он заявил, что готов приехать в Москву после освобождения украинских моряков из-под ареста. Волкер выразил надежду, что задержанных за нарушение российской границы украинских моряков освободят до Рождества.

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Спецпредставитель США назвал освобождение украинцев к этому моменту «вероятным». Кроме того, он призвал Москву сделать это как жест доброй воли. Волкер добавил, что Россия должна быть обеспокоена тем, «чтобы не усугубить ситуацию».

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что расценивает инцидент в Керченском проливе как провокацию украинских властей в преддверии выборов президента Украины.

По его словам, дальнейшую судьбу задержанных моряков будет решать суд. Он также подчеркнул, что Россия не будет препятствовать проходу судов в Керченском проливе.

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ на подходе к Керченскому проливу со стороны Черного моря. В результате экипажи украинских кораблей были задержаны и впоследствии арестованы Киевским судом города Симферополя за нарушение государственной границы России. Сейчас моряки ВМС Украины находятся в заключении в Москве. Они требуют признать себя военнопленными, а командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко предложил обменять себя на своих подчиненных.

В России же не считают, что задержанные моряки являются военнопленными. Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Военнопленных здесь не находится. Я не знаю, какие они давали показания, поскольку идет следствие, мы не можем постоянно отслеживать, как идет следствие. Но я не могу согласиться с тем, что речь идет о военнопленных, никаких военнопленных на территории Российской Федерации нет», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что «речь идет о деле, которое расследуется в связи с нарушением государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами».

Инцидент в Керченском проливе послужил поводом для введения военного положения сроком на 30 дней в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях страны, внутренних водах Азова и Керченской акватории.

Многие политики посчитали, что Порошенко может использовать военное положение на Украине для срыва предвыборной кампании и попытки набрать политические очки. По закону, проведение любой избирательной активности, в том числе и выборов главы государства, запрещено на время действия военного положения.

Однако 16 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение в десяти регионах страны будет снято в случае, если не будет «широкомасштабной российской агрессии». После этого Порошенко намеревался начать подготовку к президентским выборам, назначенным на 31 марта 2019 года.

«Моя принципиальная позиция — никакое военное положение не станет препятствием для проведения выборов», — отметил он. Порошенко добавил, что у границ Украины «осталась львиная доля» российских войск и отведено «лишь менее 10%». Он отметил, что сокращение срока военного положения с 60 дней до 30 стало возможным благодаря переброске подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) к российским границам, что позволило «укрепить рубежи для отпора агрессии».

26 декабря срок действия военного положения на Украине истек.