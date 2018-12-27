Украина продлила запрет на въезд мужчинам из России

Запрет для мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет въезжать на Украину был продлен. Об этом распорядился Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, заявил первый замглавы украинского МВД Сергей Яровой.

«Принимая во внимание сложную ситуацию безопасности, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы. В том числе решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы по въезду на Украину мужчин — граждан России»,

— подчеркнул чиновник.

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Яровой отметил, что за 30 дней военного положения на Украину не пропустили более 1600 россиян. На области, где действовал особый режим, приходится более половины от этого числа — около 860 человек. Он добавил, что в Российскую Федерацию за этот же период не пропустили 351 гражданина Украины. При этом введенное на Украине военное положение по истечении 30-дневного срока продлено не было, отмечает НСН.

Напомним, 26 ноября Украина запретила въезд для россиян-мужчин. Единственное исключение — «гуманитарный характер» поездки, например, похороны. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение было принято, чтобы Москва «не формировала на Украине отряды частных армий».

На следующий день президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не будет вводить ответные санкции против граждан Украины. Он добавил, что режим пребывания украинцев в России и процедура получения ими гражданства будут упрощены.

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками подготовил целый ряд проектов, которые направлены на упрощение процедуры получения гражданства для украинцев. Как заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, Госдума в первом чтении приняла закон об упрощении процедуры получения гражданства.

Парламентарий добавил, что ранее было увеличено финансирование образования для студентов из стран бывшего СССР. Кроме того, в Госдуме рассмотрят возможность наделения президента Российской Федерации полномочиями определять категории иностранных граждан, которые будут получать гражданство в упрощенном порядке.

Украина действует гораздо менее гостеприимно. 1 декабря агентство УНН сообщило, что украинские пограничники не пустили на территорию страны почти всех россиян в течение последних трех дней. Как отмечается, во въезде было отказано 99% российских граждан, желавших въехать на территорию Украины.

По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, россияне либо не смогли подтвердить цель визита на Украину, либо же не имели нужных документов или превысили срок разрешенного пребывания в стране. Некоторые отказы связаны с посещением Крыма, заявили в погранслужбе. Подчеркивается при этом, что российские пограничники отказали во въезде на территорию РФ 110 украинцам.

Депутат Рады от партии «Народный фронт» Андрей Тетерук, в свою очередь, выступил с предложением запретить въезд на Украину для российских гражданок. Об этом бывший командир батальона «Миротворец» заявил в эфире телеканала «Прямой», передает ФАН.

По мнению Тетерука, российские женщины представляют для Киева не меньшую опасность, чем мужчины, поскольку могут оказаться «шпионами».

«Мы были свидетелями, как в США были задержаны именно женщины, которые шпионили на Российскую Федерацию — это и Анна Чапман, и Мария Бутина. И они успешно выполняли свою деятельность, и я не вижу смысла вводить ограничения исключительно для мужчин», — сообщил депутат.

Пограничное противостояние двух стран вызвано реакцией Киева на спровоцированный украинскими военными морской инцидент, произошедший утром воскресенья, 25 ноября. В Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву.