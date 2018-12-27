Госсовет — 2018: Путин подводит итоги года. LIVE

Свои предложения по проектам, которые нуждаются в поддержке министерств и ведомств для дальнейшей реализации по стране, расскажет председатель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

«Президент на форуме [волонтеров] заявил о том, что государственная поддержка добровольчества годом не ограничена, заканчиваться не будет, мы вместе с волонтерскими организациями проработали предложения, десятки приложений о том, как можно в дальнейшем стимулировать развитие волонтерского движения», — рассказал Метелев РИА «Новости».