Госсовет — 2018: Путин подводит итоги года. LIVE

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И действительно, в последние годы внимания к Госсовету в политических кулуарах стало заметно больше. Более того, в некоторых телеграм-каналах периодически даже появляются слухи, что в далеком будущем именно Госсовет может стать одним из новых органов управления РФ. Ведь в нем заседают губернаторы. А именно к кадровой политике в их корпусе президент уделяет особое внимание.
Нынешний Госсовет был создан указом Владимира Путина в 2000 году. Тогда в него вошли все главы регионов РФ. По одной из версий, создание органа должно было подсластить пилюлю губернаторам, которых в тот период выводили из Совета Федерации. Однако органом, который оказывает серьезное влияние на политику, он так и не стал. Такой задумки и не было. Тем не менее, внимание к его заседаниям всегда достаточно большое, поскольку здесь в том числе фиксируются некоторые важные тренды, которые помогают лучше понять внутриполитические процессы.
Госсовет не является конституционным органом власти. Все его рекомендации носят консультативный характер. До недавнего времени в экспертной среде к его заседаниям было довольно снисходительное отношение.
Свои предложения по проектам, которые нуждаются в поддержке министерств и ведомств для дальнейшей реализации по стране, расскажет председатель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.
«Президент на форуме [волонтеров] заявил о том, что государственная поддержка добровольчества годом не ограничена, заканчиваться не будет, мы вместе с волонтерскими организациями проработали предложения, десятки приложений о том, как можно в дальнейшем стимулировать развитие волонтерского движения», — рассказал Метелев РИА «Новости».
Тема волонтерства в России будет развиваться и дальше. Сейчас разрабатывается паспорт федерального проекта «Социальная активность» на 2019 — 2024 годы. А бюджет на поддержку добровольчества до этого же периода составляет 7,4 млрд руб. — такие данные в начале декабря привела вице-премьер Татьяна Голикова. Еще больше впечатляет количество участников, которых в России планируют привлечь для участия в волонтерских объединениях. Предполагается, что к 2024 году в эту сферу будут вовлечены 8,8 млн человек.
Добрый день, дорогие Читатели «Газеты.Ru».
Сегодня, 27 декабря, президент России Владимир Путин проведет заседание Госсовета, на котором подведет итоги уходящего года.
Само заседание в этом году посвящено развитию добровольчества и социально ориентированных НКО, сообщили в пресс-службе Кремля. 2018-й в России был объявлен Годом добровольца и волонтера. Это, конечно, во многом объясняется тем, что в этом году наша страна принимала чемпионат мира по футболу, а потому тема добровольного участия в социальных проектах во многом была мейнстримом. Но тема намного шире.
К слову, на Госсовете будут присутствовать не только руководители федеральных ведомств, парламента и регионов, но и участники волонтерских и благотворительных проектов.
Как пройдет и что будет сказано в рамках мероприятия, будем следить в режиме реального времени и рассказывать вам. Оставайтесь с нами!