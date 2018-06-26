Кремль нашел молодежный кадр

В ближайшее время в управление общественных проектов администрации президента (АП) может перейти глава ФГБУ «Роспатриотцентр» Ксения Разуваева, рассказал источник «Газеты.Ru», близкий к Кремлю. Вместе с тем, со слов источников, финального решения по данной кандидатуре в настоящий момент пока не принято.

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Еще один осведомленный собеседник «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией, подтверждает, что «если не произойдет ничего экстраординарного», данное назначение действительно может состояться.

По словам источников, скорее всего, Разуваева возглавит департамент, отвечающий за молодежную политику.

Ранее, согласно указу российского президента Владимира Путина о мерах по оптимизации структуры АП кураторство по теме молодежной политики и патриотического воспитания теперь находится под управлением общественных проектов (УОП). Его возглавляет Сергей Новиков, близкий соратник первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

«Роспатриотцентр» — организация, подведомственная «Росмолодежи». Во многом именно через него и организовывались форумы, курируемые администрацией президента, наиболее известным из которых в последнее время стала «Территория смыслов» во Владимирской области. В прошлом году мероприятие посетил Сергей Кириенко, где выступил с публичной лекцией, в рамках которой рассказал о своем видении философии будущего.

Руководство «Росмолодежью» ранее осуществляло Министерство образования РФ, однако, согласно новой структуре правительства, теперь кураторство над агентством передано на уровень кабинета министров.

Источник «Газеты.Ru» в Кремле утверждал, что для АП это выгоднее, так как все вопросы теперь можно решать с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Впрочем, некоторые собеседники, близкие к Кремлю, сомневались, что это более удобная схема для администрации президента, так как у главы правительства может быть и свое мнение по ряду вопросов. Традиционно «Росмолодежь» все-таки находилась под большим влиянием именно АП. Теперь без одобрения правительства нельзя согласовать кандидатуру главы агентства.

Разуваева возглавила «Роспатриотцентр» в 2014 году. То есть в сфере молодежной политики работала еще в то время, когда первым замглавой администрации президента, курирующего эту тему, был Вячеслав Володин. Однако она удержалась на своих позициях и при Кириенко.

В 2017 году она также возглавляла дирекцию по подготовке и проведению Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Кириенко, в свою очередь, активно поддерживает развитие волонтерского движения. Именно волонтеры стали одним из важных элементов предвыборной кампании Путина. Также они были приглашены и на инаугурацию президента. 2018 год официально является годом волонтера в РФ. Разуваева является руководителем дирекции по его проведению. Также она занимается развитием движения Future team, идея которого — создать постоянную площадку для общения участников фестиваля молодежи и студентов, в том числе и из других стран.

Замдиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин полагает, что в общем и целом какой-то отдельной и сильной политики в отношении молодых людей как социальной группы у нас сейчас не проводится.

«Ищем талантливых и патриотичных. Развиваем, поддерживаем, даем определенную перспективу, но не такую как обещали в 2000-е годы», — описывает свое видение к подходам к молодежной политике Макаркин. Что касается волонтерства, то политолог полагает, что это направление — просто новая «форма» реализуемой политики. Каких-то предпосылок к изменениям ее общих принципов эксперт не видит.

Впрочем, могут появляться и текущие цели. Так, у власти есть явное желание увеличение интереса молодых людей к выборам, чтобы показать, что государственная система пользуется поддержкой и молодых людей.

Кроме того, сейчас власть может обратиться к молодежи, чтобы обосновать необходимость пенсионной реформы. Среди нее гораздо больше тех, кто относится к ней более терпимо. Хотя и общий негатив в этом направлении здесь также присутствует — Макаркин считает, что молодые люди могут опасаться, что из-за не вышедших на пенсию, им не хватит рабочих мест.

При этом эксперт считает, что есть другая системная проблема. По его мнению, помимо активных, есть, например, и те, кто не может самореализоваться, или чьи таланты надо раскрыть — в столице для этого варианты есть, однако в регионах обстановка в этом вопросе сложнее.

«Получается, что у и без того мотивированных молодых людей шансы на дополнительный рост есть. Проблема в том, как замотивировать и открыть социальные лифты для тех, кто изначально не так активен. Это не решит «Росмолодежь» или «Роспатриотцентр»», — уверен Макаркин.

Политолог Николай Миронов также считает, что по факту как таковой молодежной политики в России сейчас нет. По мнению эксперта, в какой-то момент власти были встревожены участием молодых людей в уличных протестах, но потом все утихло. При этом значительная доля молодых людей находится, по мнению эксперта, во «внутренней миграции».

Они остро переживают политические, социальные проблемы, болезненно реагируют на ценностный упадок, коррупцию, но пока не объединены под эгидой какого-либо деятеля. В то же время молодое поколение — в силу свойственного им морального максимализма — это зона риска для власти.

По мнению политолога, для выстраивания молодежной политики нужны реальные и вдохновляющие ценности, победы, социальные лифты. Пока этого нет, сколько ни строй подобные проекты, они вырождаются, и вместо выявления талантов становятся прибежищем карьеристов.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, в свою очередь, считает, что основными целями нынешней молодежной политики со стороны властей являются «поощрение лоялизма» и общей тимбилдинг на основе молодежной повестки. При этом, продолжает собеседник «Газеты.Ru», власть пока что на этом поприще не показала ни каких-то явных сверхуспехшных, ни сверхпровальных результатов, и значит, все акторы молодежной политики могут действовать в силу своих представлений о том, как ее выстраивать.