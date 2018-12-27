Век Киева не видать: Украина расширила санкции

Совет по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины ввели новые санкции против российских юридических и физических лиц, которые, с точки зрения Киева, вмешиваются во внутренние дела страны. Новые ограничения коснутся российских кормпаний, бизнесменов, политиков, депутатов и работников силовых структур.

Кроме того, СНБО продлил запрет на въезд на Украину российским мужчинам,

сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого замглавы МВД Украины Сергея Ярового. Он добавил, что с начала введения военного положения на Украину не впустили более 1,6 тыс. граждан России.

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал введение новых украинских санкций в отношении России, сообщает RT.

По словам Цекова, они являются «символическими». Он подчеркнул, что Совет национальной безопасности и обороны Украины, как правило, предваряет какие-то решения президента страны Петра Порошенко. В данном случае это лишь «какие-то телодвижения» после окончания военного положения.

Днем ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкционного списка, в который входят физические и юридические лица Украины, о чем глава правительства написал в твиттере.

По словам Медведева, в отношении юридических и физических лиц Украины будут применяться «специальные ограничительные меры», однако не уточнил, какие именно.

Он подчеркнул, что расширение санкционного списка необходимо, чтобы защитить интересы «российского государства, компаний и граждан России».

Новые меры СНБО стали действовать сразу после отмены военного положения на Украине, которое было введено указом президента страны Петра Порошенко. 30-дневный срок военного положения был введен 26 ноября в 10 областях страны после инцидента в Керченском проливе 25 ноября.

Особый правовой режим действовал в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях страны, внутренних водах Азова и Керченской акватории.

Изначально СНБО предлагал ввести военное положение сроком на 60 дней на территории всей Украины.

В Верховной раде тогда заподозрили, что Порошенко таким образом пытается использовать военное положение для отмены мартовских выборов, и отказались одобрять его.

Эксперты отмечают, что Порошенко активно использует военную риторику о «российской агрессии» перед выборами, поскольку его рейтинги низки — он находится позади основных конкурентов. Накануне президент России Владимир Путин во время встречи с бизнесменами в Кремле предрек второй тур на президентских выборах на Украине.

Москва дает понять, что готова к возможному пресечению провокаций со стороны Киева. Штаб Южного военного округа разработал план реагирования Черноморского флота на случай подобного развития событий у территориальных границ Республики Крым. План был создан после инцидента с украинскими военными кораблями в Керченском проливе. При этом ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что корабли ВМС Украины готовят новый проход через акваторию, чтобы доказать, что Киев не потерял своих позиций в регионе.

Напомним, что ранее три корабля ВМСУ нарушили российскую границу и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу, совершая опасные маневры. В течение нескольких часов экипажи кораблей не реагировали на требования российских правоохранителей. В результате все три судна были задержаны и доставлены в Керчь.

Члены экипажей — 24 гражданина Украины — были арестованы. Всем им предъявлено обвинение по статье о незаконном пересечении границы России. В настоящее время подозреваемые находятся в СИЗО Москвы. Российские власти расценили произошедшее как провокацию со стороны Киева, которая была нужна Порошенко в преддверии выборов в стране. В свою очередь, на Украине заявили, что Россия применила агрессию к военным кораблям республики. Власти страны объявили военное положение в 10 украинских приграничных областях.