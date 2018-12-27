Забыть диктатора: как Испания избавилась от наследия Франко

Новая конституция Испании, принятая 27 декабря 1978 года, провозгласила демократические свободы и закрепила принцип разделения властей. С этого момента в стране установилась парламентская монархия, а для надзора над соблюдением законности был создан Конституционный суд — его, кстати, во времена испанского каудильо (режима личной власти) не было.

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«Испания — социальное, правовое и демократическое государство, высшими ценностями которого являются свобода, справедливость, равенство и политический плюрализм», — говорилось в тексте основного закона, за который испанцы проголосовали на общенациональном референдуме.

Инициатором написания новой конституции страны стал король Испании Хуан Карлос Первый, вступивший на престол после смерти испанского диктатора Франсиско Франко. Стоит отметить, что наследником испанского престола будущего короля сделал сам Франко, понимая, что созданный им авторитарный режим вряд ли продержится после его кончины.

Принятие конституции означало не только провозглашение демократических свобод, но и легализацию оппозиционных партий и движений — в том числе Коммунистической партии, члены которой мужественно сражались с франкистами, отстаивая республику.

В Испанию из эмиграции вернулась и проживавшая на тот момент в Москве видный деятель испанских коммунистов Долорес Ибаррури.

По мнению политологов, процесс принятия конституции сочетал в себе «демократический разрыв с франкизмом» и реформы экономического и политического характера.

В то же время, как отмечает в своей книге «Демократия без справедливости: политика забвения» социолог Омар Энкарнасьон, Испания после Франко не стала следовать общемировым канонам подобного перехода.

«Не было ни политических процессов, ни комиссий по установлению истины и примирению, ни официальных обвинений, ни извинений», — пишет исследователь. Вместо этого, продолжает автор,

испанские политические силы договорились о Пакте забвения — соглашении, призванном оставить все, что происходило при Франко, в прошлом.

По мнению Энкарнасьона, «соглашение противоречит общепринятому мнению, согласно которому возмездие и примирение жизненно важны для восстановления стабильной нации».

Конституция автономий

Согласно новой конституции Испании, страна переставала быть унитарным государством — в основном законе 1978 года была закреплены права автономий. Дискуссия по этому поводу была жесткой.

«Право на самоопределение является фундаментальным демократическим правом, без которого конституция не имеет для нас значения», — заявлял известный публицист-баск Франциско Летамендия.

Баскам удалось добиться своего — Страна Басков, как, впрочем, и Каталония, получила широкую автономию в рамках испанского государства.

После свержения диктатуры Баскония получила право полностью распоряжаться собранными на своей территории налогами, отдавая центральному правительству только свою долю в обеспечении внешнеполитической деятельности, отстаивании национальных интересов и тому подобных расходах.

При этом местные националистические организации все равно продолжали борьбу за полную независимость, постепенно сошедшую на нет к концу ХХ века.

По мнению социолога Энкарнасьона,

именно децентрализация государственного управления после смерти Франко позволила Испании избежать развития по югославскому сценарию, когда «региональные интересы и институты подрывают развитие национальных демократических институтов на сложном этапе перехода к демократии».

Демократическая конституция не смогла удержать Испанию от проблем — многие годы спустя против центрального правительства взбунтовалась Каталония. Правда, именно эта конституция позволила Мадриду применить юридическую власть против сторонников независимости — власти применили «спящую» статью 155 конституции страны.

Она позволила лишить регион автономии и отстранить правительство на том основании, что Каталония разрушает территориальную целостность Испании. Мадриду удалось отрешить от власти главных бунтовщиков во главе с президентом Женералитета Каталонии Карлесом Пучдемоном,

хотя и после разгона демонстраций более половины мест на внеочередных выборах в парламент заняли сторонники независимости региона.

Тогдашняя ситуация вновь заставила многих вспомнить о временах Франко, когда каталонцы вели борьбу против Мадрида. «Мелкая буржуазия, крестьянство, интеллигенция ненавидели испанскую военщину, которая попирала национальную гордость каталонцев», — так описывал нравы местных жителей советский журналист Илья Эренбург в своей книге «Люди, годы, жизнь».