Путин, Трамп, Ким и Скрипаль: кто сделал 2018 год

Заявление года

Президентское обращение к Федеральному собранию — хотя и важное, но ориентированное в первую очередь на внутреннюю публику событие. Обычно оно проходит в конце года, однако в 2017 году мероприятие так и не состоялось.

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В итоге событие было перенесено на 1 марта 2018 года, за две недели до президентских выборов в России. Многие были уверены, что в обращении к парламенту Владимир Путин озвучит свою предвыборную программу, но того, что было сказано на самом деле, мало кто ожидал.

Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире.

Илья Питалев/РИА «Новости» Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Среди них — авиационный комплекс «Кинжал», ракетный комплекс «Сармат», крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» и лазерное оружие. Также президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия — системы «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, в 20 раз превышающую скорость звука.

Мировые СМИ и иностранные эксперты к заявлению российского президента изначально отнеслись со скепсисом. Однако по мере проведения успешных испытаний западные, в частности, американские военные чиновники все чаще говорят о своей беззащитности перед новейшим российским оружием. Такие оценки встречаются и в официальных правительственных докладах.

Над аналогами российских разработок, в частности гиперзвукового оружия, активно работают Китай и США. Например, в апреле заказ на гиперзвуковое оружие получила американская компания Lockheed Martin — она потратит $1,3 млрд на разработку прототипа.

Так или иначе, привычная архитектура военного баланса канула в лету. Мир активно осваивает новые виды вооружения.

Провокация года

Всего спустя четыре дня после нашумевшего выступления российского президента, 4 марта, в британском городке Солсбери, что неподалеку от Стоунхенджа, были найдены два человека — мужчина и женщина — с явными признаками отравления.

Этими людьми оказались экс-полковник ГРУ, а ныне гражданин Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, приехавшая в гости к отцу.

Скрипаль длительное время работал на британскую разведку, был раскрыт, отсидел в российской тюрьме и впоследствии был обменян на российских разведчиков в Великобритании.

Reuters/«Газета.Ru» Дом Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании

Дальше события развивались стремительно. Эксперты из лаборатории в «Портон-Дауне» сделали вывод, что Скрипали были поражены боевым отравляющим веществом «Новичок» (позже это подтвердили специалисты ОЗХО). Лондон заявил, что Москва «хайли лайкли» виновна в произошедшем. Позже британские правоохранители даже нашли «исполнителей» этого преступления — якобы агентов ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова.

Россия эти обвинения отвергает, утверждая, что произошедшее — провокация Лондона. Однако западные партнеры предпочли поверить словам британских политиков.

В итоге около 30 стран выслали российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном. Против России были введены многочисленные санкции за использование химоружия. Самые серьезные — со стороны США (кстати, эпопея с американскими санкциями за Скрипаля продолжится даже в 2019 году).

Как следствие, отношения России и Запада, которые, как казалось, наконец начинали налаживаться, пробили очередное «дно». А новости о возможных провокациях с использованием химоружия стали восприниматься как обыденность.

Решение года

Самым скандальным решением этого года определенно можно назвать выход США из ядерной сделки с Ираном. Эта сделка была главным внешнеполитическим достижением предыдущего президента США Барака Обамы. Трамп говорил о необходимости отменить ее с начала своего президентства, однако воплотил эти обещания лишь 8 мая этого года.

Помимо восстановления санкций, действовавших до 2015 года, когда сделка была заключена, Трамп на протяжении всего года вводил и новые ограничения. После того как президент США принял это решение, рестрикции окончательно стали привычной частью новой системы международных отношений.

Sean Spicer/Twitter.com Президент США Дональд Трамп

Однако выход из СВПД имеет и другие серьезные последствия. Это решение в очередной раз обнажило противоречия между США и Евросоюзом, страны-члены которого до последнего защищают ядерную сделку.

Евросоюз даже создал специальный механизм по их обходу для европейских компаний. Впрочем Трамп обещает, что от карающих санкций США никакие механизмы не спасут.

Кстати, в Вашингтоне не скрывают, что стремятся «удушить» Тегеран экономическими рычагами, направив народное недовольство на правящий режим.

Открытие года

Однако не все события этого года носили негативный оттенок. КНДР, которая на протяжении последних лет выполняла роль чуть ли не главного «плохого парня» в мире, неожиданно пошла с этим миром на диалог.

Еще в первые месяцы этого года напряжение между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом продолжало расти.

Однако менее чем за полгода Киму удалось добиться того, что не смогли сделать его отец и дед: 12 июня в Сингапуре он на равных встретился с президентом США.

Путь к этому событию начался с Олимпийских игр в Пхенчхане, когда Сеул и Пхеньян, несмотря на вражду, выдвинули объединенную команду спортсменов.

Дальше — больше. В конце марта впервые за семь лет, что Ким Чен Ын находится у власти, он покинул КНДР. Первым местом, которое он посетил, стал Пекин. И после этого молодого корейского лидера было уже не остановить.

Всего месяц спустя состоялась первая в истории встреча лидеров Северной и Южной Корей. За саммитом Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина следил весь мир. А милое поведение главы Северной Кореи растопило сердца мировых наблюдателей, окончательно уничтожив закрепившийся за ним образ «безумного диктатора».

Kevin Lim/The Straits Times via Reuters Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи на острове Сентоса в Сингапуре, 12 июня 2018 года

Все это создало благоприятные предпосылки для последующей встречи с Трампом, на которой Ким проявил себя блестящим дипломатом. О последствиях заключенного двумя лидерами в Сингапуре соглашения эксперты по всему миру спорят до сих пор. Однако тот факт, что Северная Корея наконец открылась миру, сомнений не вызывает ни у кого.

Год выборов

Во многих странах мира 2018 год запомнился именно как год предвыборных кампаний и ожесточенных схваток политиков. Часто — с неожиданным исходом.

Впервые в Европе сформировано правительство из партий, которые называют популистскими — итальянские «Лига» и «Движение Пять звезд».

Это верхушка айсберга — по всей Европе и даже далеко за ее пределами на глазах рассыпается привычный партийно-политический ландшафт и меняются идейно-политические предпочтения обществ.

Избрание президентом Бразилии «крайне правого» Жаира Болсонару стало ударом по позициям «левого» крыла в Латинской Америке и является демонстрацией феномена «трампизма» за пределами США.

Парламентские выборы в Швеции отметились ростом популярности популистской правой партии «Шведские демократы», что вызвало проблемы у традиционных политических сил при формировании правительственной коалиции.

Впрочем, не везде выборы имели такой ошеломляющий эффект.

В России, например, на президентских выборах предсказуемо победил Владимир Путин. Неожиданным в этой ситуации можно назвать разве что беспрецедентный уровень поддержки действующего президента.

Сохранил свой президентский пост по итогам выборов и коллега Путина из Турции Реджеп Эрдоган. Он одержал еще более уверенную победу, чем в 2014 году. Однако триумф турецкого президента омрачает результат его партии, которая потеряла парламентское большинство и попала в зависимость от националистов.

На промежуточных выборах в США Республиканская партия под руководством Дональда Трампа утратила контроль над палатой представителей конгресса США, однако усилила присутствие в сенате.

Сергей Гунеев/РИА «Новости» И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян

Также стоит упомянуть декабрьские выборы в Армении, которых могло бы и не быть вовсе, если бы не «бархатная революция», которая захватила страну в конце весны. Внеочередные парламентские выборы завершились внушительной победой оппозиции под руководством лидера «бархатной революции» Никола Пашиняна. Бывшие власти республики в лице Республиканской партии Армении не смогли остаться даже в оппозиции — по итогам выборов партия, возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном, не преодолела пятипроцентный барьер.

Результаты всех этих выборов определенно окажут влияние на международную политику в будущем.