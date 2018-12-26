Собор и бакланы: почему ушли два питерских вице-губернатора

Два вице-губернатора Санкт-Петербурга уходят в отставку. На сайте администрации города сообщается, что Михаил Мокрецов и Игорь Албин покинут свои посты.

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«Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернатора Михаила Мокрецова», — сообщается на сайте администрации города.

Мокрецов с апреля 2013 года руководил финансовым блоком правительства Санкт-Петербурга, он курировал в том числе экономическое развитие города, учет госимущества и землеустройство. С августа 2017 года он также возглавлял комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга. Теперь его обязанности перейдут Сергею Мовчану.

Стоит отметить, что об отставке Михаила Мокрецова заговорили еще 14 ноября, спустя полтора месяца после ухода Георгия Полтавченко с поста главы города. Тогда же вице-губернатор подтвердил эту информацию, подчеркнув, что он написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Однако вскоре появилась информация, что вице-губернатор намерен закончить свою работу над бюджетом, в связи с чем уход Мокрецова был отложен до десятого декабря. Впрочем, и в тот раз он не ушел с поста.

Под руководством Мокрецова в прошлом году состоялась передача Исаакиевского собора РПЦ. До того как он приступил к обязанностям вице-губернатора, занимал посты заместителя министра обороны, руководителя аппарата Министерства обороны РФ, руководителя Федеральной налоговой службы, а также помощника полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе.

Вместе с Михаилом Мокрецовым в отставку уходит Игорь Албин, который с ноября 2014 года отвечал за вопросы капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры и градостроительства. Его временно заменит вице-губернатор Николай Бондаренко.

Имя Игоря Албина связано с несколькими скандалами. Последний инцидент случился в ходе Большой пресс-конференции президента РФ 20 декабря. Тогда активистка Алла Андреева обратилась к Владимиру Путину с просьбой решить проблему долевого строительства в Санкт-Петербурге. В частности, женщина рассказала, что местные власти, чтобы отчитаться перед Москвой, вводят в эксплуатацию недостроенные дома. Более того, активистка заявила, что ее супруг, который занимался правами обманутых дольщиков, был убит, а до этого ей сожгли машину. По словам женщины, ей самой грозит уголовное дело.

Именно Андреева назвала имена Игоря Албина и Виктора Миненко, который ранее занимал должность федерального инспектора. Владимир Путин пообещал разобраться с этой ситуацией.

Албин, в свою очередь, не стал игнорировать жалобу активистки. 21 декабря в своем фейсбуке он опубликовал пост, в котором назвал слова Андреевой самопиаром.

«…На большой итоговой пресс-конференции Президента России Владимира Владимировича Путина как «черт из табакерки» появилась Алла Андреева, «журналист» малоизвестной рязанской газеты, сильно обеспокоенная ситуацией в родном городе Президента. Наконец-то были названы главные вредители, можно сказать, враги народа, которые сильно портят жизнь простым петербуржцам, — Игорь Албин и Виктор Миненко. Зачем приплели Виктора Александровича, могу только догадываться», — написал он (орфография, пунктуация и стилистика автора сохранены).

По словам Албина, активистка получила свою квартиру в прошлом году и обманутой дольщицей не является. Также вице-губернатор сообщил, что не нашел ни одной публикации Андреевой в СМИ, в связи с чем назвал женщину «сомнительным журналистом».

«Пользуясь случаем, хочу сказать, что работать с Аллой Андреевой по проблемным объектам долевого строительства ни я, ни Женя Барановский (Евгений Барановский. — зампред комитета по строительству Санкт-Петербурга. — «Газета.Ru»), ни Алексей Золотов (начальник аппарата вице-губренатора Албина. — «Газета.Ru») не будем. Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку. Затронуты честь и достоинство меня и моих коллег!» — отметил Албин.

В 2015 году жители Санкт-Петербурга начали сбор подписей за отставку вице-губернатора. Причиной тому послужило заявление Албина, что люди сами должны убирать снег с улиц вместо «ожидания манны небесной».

«Слова г-на Албина имели общественный резонанс, но даже после поднявшегося скандала чиновник и не подумал принести извинения. Мы считаем, что Игорь Албин проявил вопиющее неуважение к жителям города, которые не только оплачивают уборку улиц и благоустройство города, но и платят из своих же карманов зарплату самому Албину», — сообщается в петиции, которая набрала 14 тыс. подписей.

Недавно также выяснилось, что вице-губернатор Санкт-Петербурга выдумал историю с бакланами, которые якобы разрушали крышу стадиона «Газпром-Арена», чтобы отвлечь внимание жителей города от проблем.

«Жалко расставаться с мемом. Но дело было так. Мне позвонил [пресс-секретарь губернатора] Андрей Кибитов. Надо было переключить городскую повестку с двух вопросов. Болельщики «Зенита» готовили неприятные для Смольного кричалки, а параллельно гайд-парк переехал с Марсова поля в неизвестном направлении. В это время мой пресс-секретарь Елена Михина пришла с очередным интервью. А мы пытались развеять миф о стадионе, сказать, что это лучший стадион в городе, в стране. Я думаю, как бы отвлечь. Тукан, чайка… о, баклан! <…> Это была придуманная история. Но она мне так понравилась, я не готов расстаться со своим бакланом», — заявил Игорь Албин.