Пресс-конференция Путина, новые санкции, «двушечка» для Кокорина и Мамаева: о чем пишут телеграм-каналы

Начнем, конечно же, с главного события прошлой недели — пресс-конференции Владимира Путина, которая в этот раз, как подчеркивает «ОКОЛОКРЕМЛЯ», прошла под знаком консервативной повестки.

«Президент подводил итоги текущей работы, сосредоточив внимание на генеральных аспектах своей политики. Хотя каждый раз журналисты, наоборот, норовили уйти в сторону и добиться от Путина комментариев по частным вопросам (рэперы, Ататюрк, славянские лица в рекламе и т.д.), в итоге компромисс между общественным, частным и международным определил конференцию главы государства», — отмечает канал.



При этом социально-экономическая политика руководства была одной из магистральных линий.

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«Владимир Путин старался объяснить логику действий там, где видел конфликтный потенциал. Так, он еще раз прошелся по пенсионной реформе, рассказав о том, что разделяет чувства россиян, принимает критику, но когда ставил свою подпись, исходил из «объективных тенденций» и экономической целесообразности. Сигнал был довольно четкий: социальное государство – это поиск баланса, иначе страна может повторить историю Советского Союза, чья экономическая политика поспособствовала его развалу», — замечает «ОКОЛОКРЕМЛЯ».

«В качестве приоритетов значится борьба с бедностью и выстраивание новой качественной социально-технологической инфраструктуры. На это нацелены национальные проекты, под которые были выделены 20,8 трлн рублей. Сигнал региональному управленческому корпусу: реализовывать майские указы, либо уходить. Задача Администрации президента будет заключаться в организации эффективного контроля над работой региональных элит (и неизбежных рекомендаций о ротации). При этом особое внимание будет уделено выстраиванию коммуникации с населением, поскольку от восприятия деятельности власти зависит, в том числе, и доверие к реформам», — констатирует канал.

«Помощником власти Владимир Путин видит «гражданский контроль», который должен связывать власть и общество в решении социально-административных проблем (ЖКХ, низовая коррупция, долевое строительство и т.д.). Это намек на важность горизонтальных связей и таких структур как ОНФ. Купировать чиновничий произвол на самом раннем этапе – значит дать возможность руководству страны сосредоточиться на решении глобальных вопросов. Путин спокойно доносит свой главный тезис: рывок, но без износа, трансформация, но сохранение стабильности. Консерватизм, но не стагнация», — резюмирует «ОКОЛОКРЕМЛЯ».

Статистику с пресс-конференции Путина приводит «Мейстер».

«На 14-ю по счету большую пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число журналистов — 1702. Других рекордов поставлено не было: продолжительность — 3 часа 45 минут (минимум — 1 час 35 минут, максимум — 4 часа 40 минут), число вопросов — 61 (минимум — 20, максимум — 80)», — отмечает телеграм-канал.

Еще одним важным событием внутриполитической повестки стали, конечно же, выборы в Приморье, на которых в минувшее воскресенье победил Олег Кожемяко.

«Кремлевский мамковед» соглашается с тем, что «явка на выборах в Приморье – подтверждение тезиса о том, что политизация общества находится на высоком уровне» и замечает, что «Кремлю, после череды неудач в регионе, удалось продавить своего кандидата на пост губернатора».

Удержание данного региона под контролем было критическим для власти вопросом, поэтому на победу были брошены все возможные силы, отмечает канал: «Стоит отдать должное десанту из АП – они отработали на отлично».

Своеобразные итоги года, но уже не в нашей стране, а в Евросоюзе подводит канал ИА «Стекломой».

«Несмотря на тяжёлый политический кризис, который год сотрясающий европейское пространство (правый популизм, брексит, бесконтрольная миграция и терроризм, натянутые отношения с США и т. д.), бюрократические структуры ЕС продолжают демонстрировать похвальную преданность делу политкорректности и толерантности — как всегда, в ущерб здравому смыслу», — пишет автор канала специально для «RT на русском».

«На очередном заседании комитета Европарламента по гражданским свободам, правосудию и внутренней политике (LIBE) председатель комитета Клод Морэс вынес предупреждение депутату Датской народной партии (DF) Андерсу Вистисену за то, что он в своём выступлении многократно использовал выражение «нелегальная миграция». На справедливый вопрос Вистисена, как же тогда, собственно, называть толпы смуглых мужчин из арабских и африканских стран, ежедневно наводняющих страны ЕС, последовал железобетонный ответ: если такого беженца не поймали, то и нелегальным он считаться не может, следовательно, в подобных ситуациях нужно употреблять термин «нерегулярная миграция» (irregular migration), — продолжает «Стекломой». — Однако проклятый датский фашист не сдался и потребовал объяснить, в каком официальном документе зафиксировано такое выражение. Вот термин «нелегальная миграция», например, закреплён в Лиссабонском договоре, подписанном на саммите ЕС в 2007 году. На что Морэс просто сказал, что так принято (буквально: «это позиция Европарламента последние десять лет»). Как говорится, сегодня ты говоришь «нелегальная миграция», а завтра маршируешь по улицам с портретом Гитлера».

«Что тут сказать? Во-первых, председатель комитета LIBE Клод Морэс — гражданин Великобритании. В свете выхода страны из ЕС и, как следствие, весьма туманного будущего самого Морэса довольно комично выглядят попытки выступить в роли Самого Главного Европейца. Во-вторых, как позднее заметил сам Вистисен, стремление замолчать проблему, спрятав её под политкорректный термин, свидетельствует о полном бессилии и нежелании эту самую проблему решать. В общем, нелегальная миграция в официальных структурах ЕС окончательно стала чем-то вроде Волан-де-Морта — Того-Кого-Нельзя-Называть», — такие вот итоги года по версии «Стекломоя» у наших западных соседей по континенту.

На новые американские санкции против россиян обратил внимание канал «Мышь в овощном».

«Бухгалтер санкт-петербургского СМИ «ФАН» Елена Хусяйнова официально попадал в суд на Минюст США, обвиняя ведомство в нанесении ущерба ее репутации. Очень странно, что по этому пути не идут другие россияне, чьи деловые и личные интересы оказались разрушенными или серьезно пострадали из-за развернутой Вашингтоном антироссийской истерии, — недоумевает канал. — В свое время лауреат премии мира Барак Хусейнович Обама открыто говорил о «разорванной в клочья экономике России», что, фактически, означает признание Белым домом ответственности за негативные последствия, возникшие у российских «физиков» и «юриков» по причине санкций».

«Так почему же мы до сих пор не слышим про тысячи исков к Вашингтону с целью компенсации нанесенного им ущерба?» — вопрошает канал.

Впрочем, помимо введения новых санкций, США сподобились объявить об отмене старых — против «Русала». Но не все так просто.

«Антискрепа» пишет, что тяжба Дерипаски и его структур с США в лице управления минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) закончилась полной капитуляцией российского олигарха.

«По соглашению от 19 декабря En+, ее дочки Rusal и Евросибэнерго переходят под полный контроль американцев и британцев. Дерипаска снизит свою долю с приблизительно 70% (OFAC точную цифру не называет) до 44,95%, при этом он останется под жесткими санкциями, вплоть до того, что не сможет получать дивиденды и пользоваться деньгами от продажи акций; голосовать он сможет лишь 35% акций; сделка с ВТБ, по которой банку перейдут акции En+, будет безденежной, поскольку акции были в залоге. Что будет с 10 млрд бюджетных рублей, выделенных щедрым Дмитрием Медведевым для поддержки алюминиевой промышленности, не сообщается», — пишет экономист Никита Кричевский. — Но главное, это новый состав Совета директоров Rusal, который будет определять в компании все, от операционной деятельности до ценообразования, контроля и аудита, — продолжает он. Старый упраздняется, нынешний председатель Совета Маттиас Варниг уходит, из 12 новых членов Совета восемь будут независимыми (от Дерипаски и Семьи), из этих восьми шесть должны быть гражданами США и Великобритании, а четыре будут выдвинуты Дерипаской. Голосовать своим пакетом Дерипаска не сможет. То есть по факту его в компании уже нет»

В итоге активы советской алюминиевой промышленности останутся в России, но управление будет осуществляться из-за рубежа, констатирует канал.

«Здесь нужно кричать, «колонизируют», «деды воевали», «распродажа Родины», но что-то не хочется. Хотя бы потому, что в современном мире захватывать территории с бедным населением никому неинтересно, а вот подчинить себе промышленность и финансовые потоки – совсем другое дело. Так что почетную обязанность порассуждать об опасности военных вторжений или ядерных войн позвольте делегировать пропагандистам с федеральных телеканалов. Они за это деньги получают», — сокрушается Кричевский.

Перейдем к новостям спорта. «Доктор прописал» обратил внимание новый конфликт нашей страны с WADA.

«Эксперты агентства получили доступ в московскую антидопинговую лабораторию, извлечь часть данных и начать их переправку за границу. Но работу завершить не смогли - оборудование, используемое для извлечения данных, должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством, — повествует канал. — Срок завершения этой работы четко обозначен - 31 декабря. Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус уже предрекает катастрофу для российского спорта, если не уложится в этот срок. А глава USADА Трэвис Тайгарт аж подпрыгивает от радости в предвкушении, что РУСАДА вновь лишат прав».

«Вот такие дела... — недоумевает доктор. — Хотя в запасе еще неделя есть (а с другой стороны, до того несколько месяцев было)».

«Бойлерная» в свою очередь обратила внимание на новый поворот в деле Кокорина и Мамаева.

«Зря они хорохорились и говорили на каждом углу о том, что рассчитались с водителем и сунули ему мульта. Прокуроры переквалифицировали обвинение на более тяжелую статью - о причинении легкого вреда здоровья, — отмечает канал. — Теперь двушка светит вполне реально, система решила не спускать это дело на тормозах. Так что клубы могут и дальше ждать парней в основе и говорить, как тяжко с ними расстаться, но даже самые дорогостоящие адвокаты в стране пока дебоширам не могут помочь».

Ну и о новостях, если так можно выразиться, культуры, а если конкретно о последних событиях из жизни звезд радио и телевидения.

РИАN заметил, что «Сергей Леонидович [Доренко] вступает в открытое противостояние с Владимиром Рудольфовичем [Соловьевым], называя его мерзкой карлицей» и вспоминает в связи с этим, что «на днях Ресторатор в одном из интервью как раз заявил, что возвращает на Versus баттлы блогеров. Нам кажется, что это отличная площадка для решения такого конфликта».

«Не забываем, что этим августом Владимир Соловьёв называл Доренко «опустившимся, нечестным человеком» и советовал ему «меньше пить», потому что тот уже «совсем головой поехал». Так что фактура для гострайтеров огромная», — подытожил Доренко.