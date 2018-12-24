«Логово пропагандистов»: шотландский депутат требует конфискаций у русских

«Логово русских пропагандистов» находится в Шотландии, и там ведется деятельность, направленная на подрыв стабильности Великобритании. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на слова депутата шотландского парламента Алекса Коула-Гамильтона.

«Стоит конфисковывать имущество у тех русских, которые живут в Шотландии и участвуют в информационной войне против Британии»,

— заявил парламентарий. Он также обвинил россиян, проживающих в Шотландии, в работе на президента России Владимира Путина и пропаганде.

Реклама

«Существует серьезное подозрение, что в прошлом месяце Кремль спонсировал [через Шотландию] кибератаку на Институт государственной службы, аналитический центр, созданный для противодействия информационной войне в России», — говорится в статье.

Российский новостной канал RT и радиостанция Sputnik, редакция которой находится в шотландском Эдинбурге, были одними из первых, кто сообщил о подробностях кибератаки. Это обстоятельство было найдено британскими властями подозрительным, в связи с чем в попытке взлома были обвинены русские, передает ФАН.

В середине декабря британский медиарегулятор Ofcom, который уже ведет несколько расследований в отношении российского международного канала RT, займется проверкой программ международного российского телеканала «НТВ Мир» и РЕН ТВ, вещающих в странах Прибалтики.

Как отмечается, о программах, посвященных отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в Британии узнали благодаря обращению МИД Латвии. Речь идет о программах, которые вышли в эфир 2 и 3 апреля 2018 года. По словам посла Латвии в Великобритании Байбы Браже, по сравнению с этими программами материалы, появляющиеся в эфире RT, «являются цветочками».

«Эти российские телеканалы, который вещают в нашей стране, являются неприкрытой пропагандой», — заявила Браже. Уточняется, что британская сторона займется расследованием в отношении телеканалов, так как они зарегистрированы на ее территории.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в свою очередь заявила, что британские политики, которые появятся в эфире российского государственного телевидения, рискуют стать «инструментом пропаганды» Москвы.

Британский премьер ответила на вопрос депутата от Консервативной партии Джона Ламонта, который спросил, должны ли «парламентарии, как нынешние, так и бывшие» выходить в эфир, учитывая причастность России к нападению в Солсбери, в котором Лондон обвиняет Москву. В частности, речь шла о программе первого министра Шотландии, бывшего лидера шотландских националистов Алекса Салмонда на телеканале RT, передает издание The Herald.

Мэй предостерегла его и других британских политиков от участия в эфирах на телеканале, но добавила, что окончательное решение остается за ними.

За неделю до этого в докладе британской палаты общин утверждается, что в проведении спецопераций в киберпространстве ГРУ играет «ведущую роль». В докладе речь идет о деятельности таких силовых структур России, как Федеральная служба охраны, Служба внешней разведки, ФСБ и ГРУ.

Уточняется, что ГРУ якобы причастно к кибератакам во время президентских выборов в США в 2016 году, попыткам взлома компьютерных систем МИДВеликобритании и инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом сведения официальных ведомств в документе не представлены, но есть ссылки на ресурс Bellingcat, который «раскрыл имена 305 предполагаемых агентов ГРУ».

Российско-британские отношения накалились после того, как в британском городке Солсбери в начале марта с признаками острейшего химического отравления были найдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Скрипаль-старший был завербован в 1990-х годах британской Secret Intelligence Service (SIS). Свои действия он мотивировал тем, что «присягу он давал Советскому Союзу, а не этой стране [РФ]». В 2004 году был арестован и осужден по обвинению в госизмене, однако в 2010 году его обменяли на российских разведчиков и предоставили убежище в Великобритании, напоминает НСН.

Отравленных Скрипалей доставили в больницу, где они находились в коме на протяжении двух месяцев. Врачи опасались за жизнь пострадавших, но все же смогли спасти их и привести в сознание. Сейчас местоположение Сергея и Юлии Скрипаль неизвестно. Предполагается, что они могут находиться на одной из военных баз Великобритании.

Спустя неделю после инцидента в Солсбери, британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что ответственность за преступление, вероятнее всего, лежит на Москве. Мэй также отметила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным советскими учеными в конце 1980-х. В связи с этим премьер-министр Мэй решила выслать из Соединенного королевства 23 российских дипломатов, а также заморозить все двусторонние контакты на высоком уровне.