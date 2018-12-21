«Вынуждены нянчиться»: в Кремле оценили отношения США и Порошенко

Чтобы поднять свою популярность, президент Украины Петр Порошенко будет и дальше ухудшать отношения с Россией. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Порошенко будет идти на дальнейшее обострение с тем, чтобы воспользоваться этим в своих электоральных интересах»,

— заявил представитель Кремля.

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Песков добавил, что США вложили много средств и сил в государственный переворот на Украине в 2014 году, и теперь «Вашингтон вынужден нянчиться с Порошенко», хотя позиции действующего украинского главы в преддверии грядущих выборов весьма слабы.

«Слишком много денег вложено в переворот на Украине, слишком много денег вложено в то, чтобы оправдать этот переворот», — отметил Песков, его слова передает НСН.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что Порошенко «отправил на убой» моряков ВСУ в Керченский пролив, чтобы поднять свои рейтинги перед выборами президента Украины.

«Удалась она [провокация] или не удалась — с точки зрения повышения рейтинга — может быть. Потому что рейтинг у Петра Алексеевича [Порошенко] вроде подрос немножко, он теперь с пятой позиции переместился где-то на вторую-третью, там колебания, по-моему, происходят в районе 12%. У Юлии Владимировны [Тимошенко], по-моему, 20% и больше, уже 20 с лишним процентов, а все остальные, Зеленский, по-моему, потом Бойко и

Порошенко, у них в районе 12%. В этом смысле — да, он, наверное, свою задачу выполнил. За счет интересов страны, я считаю. Это плохой способ поднятия рейтинга», — пояснил российский лидер.

Он также выразил уверенность в том, что создание провокаций в целом не является приемлемым путем для работы в интересах страны.

«Мне кажется, что провокации вообще всегда плохи. Провокация рассчитана на обострение ситуации. Зачем нужно нашим украинским партнерам такое развитие событий? Понятно, там выборы, и нужно обострять, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента, я имею в виду действующего президента, действующей власти. Ну, это плохо, это в конечном итоге во вред интересам своего народа и своего государства», — подчеркнул Путин.

Главной задачей президента Украины на предстоящих выборах является не пропустить во второй тур бывшего премьер-министра страны Юлию Тимошенко, заявил ранее председатель правления «Фонда Развития гражданского общества» Константин Костин, сообщает ФАН.

«Мы прекрасно понимаем, что главная игра, которую Порошенко собирается сыграть — это не только на антироссийской риторике и милитаризации, на томосе влезть самому во второй тур», — убежден эксперт. Для этого, продолжил он, президент Украины должен сделать единственное: предпринять максимум усилий — как законных, так и не законных, — чтобы нейтрализовать лидера выборной гонки.

Стоит отметить, что военные корабли ВМС Украины могут снова попытаться пройти через Керченский пролив. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

«Для Киева это принципиальный вопрос, не допускающий промедления. Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье», — заявил Турчинов.

Он добавил, что украинские власти планируют осуществить свой замысел, пригласив к участию представителей ОБСЕ и прочих международных организаций, чтобы «доказать, что Киев соблюдает законы».

В Министерстве иностранных дел России заявление Турчинова охарактеризовали как «абсолютно безответственное». Представитель МИДа Мария Захарова подчеркнула, что слова секретаря СНБО призваны лишь «усугубить сложившуюся ситуацию».

Напомним, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России возле Крыма и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников ФСБ РФ остановиться. В 50 км к югу от Судака российские пограничники после последнего предупреждения силой пресекли попытки украинских моряков нарушить государственную границу России.

Часом позже уже в Керченском проливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

На Украине после инцидента было введено военное положение в ряде южных и восточных областей сроком на 30 суток. Части ВСУ были стянуты к российским границам, а россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет был официально запрещен въезд на территорию Украины.