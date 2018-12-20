«Может, и я попал туда?» Латвия раскрывает агентов КГБ

Национальный архив Латвии опубликовал засекреченные документы КГБ Латвийской ССР. В открытый доступ были выложены 10 612 личных карточек информаторов спецслужбы.

Реклама

Среди них — 75 карточек «внештатных оперативных работников КГБ». Это лица, которые помогали ведомству на общественных началах. Часть карточек заполнена вручную, на русском языке.

Документы опубликованы на сайте Латвийского национального архива www.arhivi.gov.lv в разделе — kgb.arhivi.lv. Просмотреть их может каждый желающий: для этого необходимо лишь зарегистрироваться и указать цель использования материалов.

Дата публикации документов — 20 декабря — совпадает с днем, который в СССР отмечался как профессиональный праздник работников КГБ.

Публикация происходит согласно законодательству страны об обнародовании документов, связанных с советским режимом. Согласно этим законам, латвийский Центр документирования последствий тоталитарного режима должен передать их национальному архиву для публикации на сайте.

В мае 2019 года должна быть опубликована еще порция документов, связанных с работой КГБ. Их публикация произойдет после оцифровки.

В Латвии, где идет активная борьба с советским наследием, часть общественности опасается обнародования имен тех, кто вынуждено или по собственной воле сотрудничал с аппаратом КГБ.

Недоумение фактом публикации архивов выразил известный советский латвийский композитор Раймонд Паулс, который занимал пост министра культуры в независимой Латвии.

Он сказал корреспонденту ТАСС, что его имя тоже вполне может быть в списке. «Может, и я попал туда? Откуда я знаю. В свое время все мы, когда ехали за границу, какие-то бумаги заполняли, — пояснил Паулс. — Все это было. Но кому это интересно? Кто-то захочет, конечно, копаться там, но, в основном, это давно никого не интересует».

При этом журналисты смогли найти в списках бывших агентов КГБ и действующих латвийских политиков.

Один из них — депутат латвийского Сейма Латвии от партии «Согласие» Игорь Пименов. Примечательно, что ранее депутат по решению латвийского суда получил возможность указывать в официальных документах, в том числе и для баллотирования в Сейм, что он не сотрудничал с КГБ.

После нынешней публикации документов Пименов снова отрицает, что был агентом КГБ. По его словам, он не знает, как его фамилия оказалась в опубликованной картотеке КГБ Латвийской ССР, но «может представить, откуда берутся следы».

«Я на общественных началах работал гидом Бюро международного молодежного туризма «Спутник», мы писали каждый раз отчеты, после того как отработали с группой. Там была общая форма, самые разные вопросы, в основном хозяйственные. Каким образом это могло перелиться в эту карточку — неизвестно», — говорит латвийский депутат.

В списках, опубликованных на сайте национального архива, также можно найти телефонные справочники КГБ Латвийской ССР.

В открытом доступе на сайте также опубликован ведомственный приказ КГБ за подписью тогдашнего руководителя ведомства Владимира Чебрикова. В нем говорится о необходимости усилить работу с агентами, прописывается соответствующая инструкция о работе с агентурой и дается толкование различных терминов органов безопасности: «Резидент — советский гражданин, завербованный органами КГБ на идейно-политической основе».

Среди документов — также контрразведывательный словарь, предисловие к которому написал тогдашний первый заместитель председателя КГБ СССР Семен Цвигун.

Стоит отметить, что аналогичные процессы обнародования сведения о лицах, которые сотрудничали с КГБ идут в других странах Балтии.

Так в январе 2018 года популярного советского актера из Литвы Донатаса Баниониса, умершего в 2014 году, обвинили в сотрудничестве с органами госбезопасности СССР.

Банионис был якобы завербован КГБ в 70-х годах, сообщало издание Vakaru Ekspresas со ссылкой на данные Центра исследования геноцида жителей Литвы.

Сотрудники КГБ завербовали кинозвезду под агентурной кличкой Бронюс. Причиной вербовки Баниониса, якобы, послужило наличие у него «личных и деловых контактов с литовцами за рубежом». Центр исследования геноцида отмечал, что Банионис информировал советский Комитет госбезопасности о деятельности литовских эмигрантов в США и Западной Европе.

Актер известен многими ролями в кино, в том числе главной ролью в культовом фильме «Мертвый сезон». О любви к актеру Банионису и этому фильму в свое время признавался президент России Владимир Путин.

Еще в 2015 году на сайте этого же Центра были опубликованы документы, согласно которым, нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте также являлась агентом КГБ под псевдонимом Магнолия.

Затем, однако, представители Центра заявили, что эти копии появились в результате хакерской атаки.

В Эстонии власти также активно преследуют бывших сотрудников КГБ СССР. В 2014 году в Эстонии было возбуждено уголовное дело в отношении агента ФСБ Уно Пуусеппе, который якобы проработал около 20 лет в полиции безопасности Эстонии. Те, кто занял место в спецслужбах Эстонии после распада СССР, активно выявляли бывших коллег, фактически выгоняя с работы многих профессионалов.