«Нам нужно в другую лигу»: что Путин сказал журналистам

О ядерной угрозе

В ходе пресс-конференции Владимир Путин рассказал, что в мире сейчас происходит перелом системы сдерживания вооружений и гонки вооружений. По словам президента, выход США из Договора по противоракетной обороне вынуждает Россию в ответ создать новые системы ПРО.

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«Теперь мы слышим, что Россия получила преимущество. Да, это правда. Таких систем оружия пока в мире нет. Они будут у ведущих держав, но пока нет. И в этом смысле есть определенные преимущества. Но в целом в стратегическом балансе это просто элемент сдерживания и уравнивания паритетов», — заявил президент.

Также он отметил, что сегодня Вашингтон выходит из договора о РСМД, вследствие чего «трудно представить, как будет развиваться ситуация дальше». В случае, если на территории Европы появятся американские ракеты, Россия предпримет ответные шаги, чтобы обеспечить свою безопасность.

«Путь потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем и обеспечиваем свою безопасность», — заявил Владимир Путин.

Президент также выразил опасение в связи с тенденцией понижения порога применения. «Есть идея создать ядерный заряд малой мощности — это уже не глобальное, а тактическое применение. Аналитики на Западе говорят, что такое можно применить, но такое снижение может привести к глобальной катастрофе», — пояснил Путин.

О пенсионной реформе и экономике

Один из журналистов попросил президента отменить пенсионную реформу. Владимир Путин в ответ заявил, что не стал бы повышать пенсионный возраст, если бы это действительно не было необходимо. По его словам, изменения были внесены в реформу из-за роста числа неработающих граждан.

«В начале 2000-х годов и в середине я говорил, что категорически против повышения пенсионного возраста. Тогда это и невозможно было сделать. Сейчас кардинально все это поменялось. Тенденции такие, что неработающих становится больше, чем работающих. Если не сейчас, то потом придется этот переход сделать резко. Если бы не эти тенденции, я бы никогда не позволил этого сделать.

Я знал, что это никакого восторга не вызовет, но это было неизбежно», — заявил Путин.

Владимир Путин также отметил, что средняя продолжительность жизни в стране немного увеличилась с 72,7 до 72,9 лет. По словам президента, размер пенсий также вырос до 14 тыс. 163 руб. Положительно глава государства оценил рост ВВП (на 1,7%) и повышение реальных доходов населения (на 0,5%).

По его словам, если в ближайшие два года ожидается рост экономики на 2% в год, то с 2021 года правительство планирует довести этот рост до 3%.

«Самое главное — нам нужно войти в другую лигу экономик», — подчеркнул Путин. Он отметил, что занять достойное место по объемам экономики — вполне по силам России.

Владимир Путин также заверил журналистов, что запасов газа в стране достаточно. «Газ у нас не закончится», — пообещал президент.

О конфликте на Украине

Владимир Путин заявил, что расценивает инцидент в Керченском проливе как провокацию украинских властей в преддверии выборов президента. По его словам, дальнейшую судьбу задержанных моряков будет решать суд. Он также подчеркнул, что Россия не будет препятствовать проходу судов в Керченском проливе.

В ходе пресс-конференции также был поднят и православный раскол на Украине. Президент заявил, что

на данный момент существует угроза возникновения передела собственности, который может приобрести «очень тяжелый характер, если не кровавый».

«То, что госсекретарь [США] позвонил в Киев и обсуждал эти темы, это ни в какие ворота не лезет, это абсолютно недопустимая вещь, но, тем не менее, это происходит. Это лишнее свидетельство того, что это делается в преддверии предвыборной кампании и с целью дальнейшего разрыва между русским и украинским народами, это политическая, безусловно, подоплека, здесь ничего хорошего нет», — сказал Путин.

О мусоре

В ходе пресс-конференции была также затронута и тема переработки мусорных отходов. Президент заявил, что до 2024 года планируется построить 200 мусороперерабатывающих заводов.

«Мы никогда этим не занимались. Десятилетиями с советских времен просто сбрасывали мусор в ямы. Никто не занимался никакой переработкой, [разве что] минимально, точечно», — пояснил президент.

О браке

Владимир Путин не стал исключать для себя возможности жениться.

«Как порядочный человек, я когда-то должен буду это сделать», — сказал глава государства.

О мировом господстве

Журналистка издания The Wall Street Journal спросила президента России, хочет ли он править миром.

«Мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве. Это связано с ведущей ролью США в мировой экономике, связано с расходами на оборону — $700 млрд с лишним Соединенные Штаты тратят на оборону, а мы — $46 млрд. А нас 146 млн граждан в России, а в странах НАТО — 600 млн, и вы считаете, что наша цель — управлять миром?», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что желание России управлять миром является штампом, навязываемым общественности Западом для решения своих внутриблоковых и внутриполитических вопросов.

Президент также заверил собравшихся журналистов, что главной целью внешней политики РФ является обеспечение благоприятных условий для развития России, чтобы она заняла достойное место на мировой арене, «как равный партнер среди равных».

О повышении цен

Президент России заявил, что рассчитывает на небольшой рост цен и инфляции в связи с повышением НДС. Путин выразил надежду, что этот рост ограничится коротким периодом в начале года. «Рассчитываю на то, что это будет разовое явление и небольшой даже рост, может быть, цен, инфляции в начале года пройдет», — отметил президент. Также он добавил, что в будущем инфляция «все-таки будет снижаться».

О реставрации социализма

Президент России Владимир Путин отрицательно ответил на вопрос о возможности реставрации социализма в стране.

«Я думаю, что это невозможно. Мне представляется, что глубинное изменение общества таково, что реставрация социализма невозможна. Возможны элементы социализации — в экономике, социальной сфере, но это всегда связано с расходами больше доходов и, в конечном счете, с тупиком в экономике», — сказал Путин.

Об отношениях с Японией

Президент заявил, что Россия искренне намерена заключить с Японией мирное соглашение. В нормализации двусторонних отношений, по словам президента, заинтересован также и Токио.

Он также выразил обеспокоенность намерением США разместить системы ПРО на территории Японии.

«Конечно, нас беспокоят планы размещения систем противоракетной обороны. Я много раз говорил и могу еще раз повторить: мы не считаем, что это оборонительное оружие, это часть американского стратегического ядерного потенциала, вынесенного на периферию. И эти системы работают синхронно, с ударными комплексами», — отметил Путин.

О конфликте в Сирии

На пресс-конференции ожидаемо была поднята тема сирийского конфликта. Президент заверил, что борьба с ИГ (организация запрещена в России) (запрещенная на территории РФ террористическая организация) проходит успешно. Также Владимир Путин, комментируя новость о выводе американских войск с территории Сирии, обратил внимание, что США присутствует там на незаконных основаниях.

«Нужно ли здесь [в Сирии] присутствие американских войск? Нет, не нужно. Давайте не будем забывать, что присутствие войск США в Сирии нелегитимно, оно не подтверждено решением СБ ООН, а только по его решению там может находиться воинский контингент, либо по приглашению законного сирийского правительства. Мы в Сирии находимся по приглашению правительства, — сказал Путин. — У них [США] ни того, ни другого нет, поэтому, если США приняли решение вывести свой контингент, то это правильно».

О пытках в российских колониях

Владимир Путин заявил, что применение насилия в российских колониях — недопустимо.

«Ситуация в местах лишения свободы должна находится под постоянным контролем прокуратуры. Разумеется то, что мы видим — абсолютно недопустимо. Любые нарушения закона, тем более пытки — это преступления. Правонарушители должны быть наказаны», — подчеркнул Путин.

Он также признал, что систему ФСИН необходимо совершенствовать

Об оппозиции в регионах

Президент также рассказал, как оценивает победу оппозиционных партий в некоторых регионах. По словам Владимира Путина, он не расценивает это как проблему.

«Если они приняли решение в отношении конкретного человека, не представляющего партию «Единая Россия», ну и что, это их выбор. Всячески буду только помогать любому вновь избранному руководителю региона. Вопрос только в том, чтобы сам вновь избранный руководитель региона оказался на высоте, был в состоянии исполнить те предвыборные обещания, которые он людям дал», — подчеркнул Владимир Путин.

О главных событиях 2018 года

По мнению президента, событиями уходящего года стали выборы президента России и чемпионат мира по футболу, прошедший в стране.

«Два — это выборы президента, разумеется. Это важно для всей страны», — сказал он. — И чемпионат мира по футболу. Это тоже оказалось важным для всей страны и для всего мира, как выяснилось».