Президент отвечает: Большая пресс-конференция Путина. LIVE

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К слову, пресс-конференция президента часто используется, чтобы что-то попросить. В подъезде, где выдают бейджи, внимание журналистов пытался привлечь инвалид без ног, Юлий Зайцев. Говорит, что не дают хороших протезов для занятий спортом, рассказывает корреспондент «Газеты.Ru». Верит, что Путин поможет.
Представитель Кремля заявил, что целью пресс-конференции является донесение до российских граждан «мнения президента, его оценки тех или иных событий по всему кругу тем, которые волнуют людей».
«Чаще всего пресс-конференция становится поводом для оформления перечня поручений, — заявил Дмитрий Песков. — Очень много вопросов — о конкретных болевых ситуациях или системных проблемах».
Он также отметил, что обстановка на международной арене приобрела агрессивную окраску, что, в свою очередь, привело к изменениям во всемирной экономике. «Международная конъюнктура стала агрессивной и враждебной. Это касается не только России - вся система международной экономики и торгово-экономических отношений меняется. Она находится в режиме такой трансформации, но куда идет эта трансформация, ни один эксперт, скажем так, от «а» до «я» сказать не может. Точки зрения диаметрально противоположны», — отметил Дмитрий Песков.
Немалая часть пресс-конференции будет посвящена и региональной повестке, уверен Песков. По его словам, на мероприятии, как правило, присутствует большое количество региональных корреспондентов. «Повестка дня в регионах, даже в соседних иногда, абсолютно разная и не пересекается. Грубо говоря, люди во Владивостоке, они живут темами, отличными от тех, чем живут, например, люди в Красноярске», — пояснил Песков.
Вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью НТВ рассказал, какие темы планируется обсудить в ходе пресс-конференции. По словам Пескова, в Кремле ожидают вопросов об экономике, международных отношениях и проблемах в регионах. «Темы [вопросов президенту] - конечно, экономика и внутри страны, и наша экономика на фоне достаточно неблагоприятной международной конъюнктуры», — сообщил Песков.
На пресс-конференцию российские телеканалы отвели три часа эфирного времени. Трансляция начнется в 12.00 (мск) и предполагается, что закончится в 15.00. Однако обозначенное время условно, так как продолжительность мероприятия не ограничена. В 2008 году, например, пресс-конференция была рекордной по продолжительности, и длилась она 4 часа 40 минут. За это время президент успел ответить на 106 вопросов. Тогда на мероприятие аккредитовались 1364 журналистов. Поэтому прогнозировать продолжительность сегодняшней пресс-конференции — дело во многом не самое очевидное.
Пресс-конференция президента с 2001 года — традиционный формат для Владимира Путина. Как правило, сначала он выступает с приветственным словом, после чего журналисты задают свои вопросы. Сегодняшнее мероприятие проходит в Центре международной торговли в Москве. В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордное количество представителей СМИ — 1702 журналиста.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru». Сегодня пройдет одно из самых ожидаемых событий в политической жизни России декабря: президент Владимир Путин ответит на вопросы журналистов в рамках Большой пресс-конференции. Ожидается, что сегодняшний день принесет много новостей, а на мероприятии станет ясно, что волнует россиян больше всего.
Будем следить за событием в режиме онлайн, тем более, что наши коллеги из «Газеты.Ru» также присутствуют в Центре международной торговли и хотят задать свои вопросы главе государства. Удастся ли им это, узнаем уже в ближайшее время. Оставайтесь с нами.