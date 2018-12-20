Президент отвечает: Большая пресс-конференция Путина. LIVE

Он также отметил, что обстановка на международной арене приобрела агрессивную окраску, что, в свою очередь, привело к изменениям во всемирной экономике. «Международная конъюнктура стала агрессивной и враждебной. Это касается не только России - вся система международной экономики и торгово-экономических отношений меняется. Она находится в режиме такой трансформации, но куда идет эта трансформация, ни один эксперт, скажем так, от «а» до «я» сказать не может. Точки зрения диаметрально противоположны», — отметил Дмитрий Песков.

Немалая часть пресс-конференции будет посвящена и региональной повестке, уверен Песков. По его словам, на мероприятии, как правило, присутствует большое количество региональных корреспондентов. «Повестка дня в регионах, даже в соседних иногда, абсолютно разная и не пересекается. Грубо говоря, люди во Владивостоке, они живут темами, отличными от тех, чем живут, например, люди в Красноярске», — пояснил Песков.