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Президент отвечает: Большая пресс-конференция Путина. LIVE

Онлайн: Большая пресс-конференция Владимира Путина

Президент России Владимир Путин проводит ежегодную Большую пресс-конференцию, в ходе которой ответит на вопросы журналистов. В Кремле ожидают, что в центре внимания будет международная повестка, экономика и региональные проблемы. В этом году в Центре международной торговли в Москве соберется рекордное количество представителей прессы — 1702 журналиста. «Газета.Ru» следит за ходом самого ожидаемого события декабря в режиме онлайн.
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10:39

К слову, пресс-конференция президента часто используется, чтобы что-то попросить. В подъезде, где выдают бейджи, внимание журналистов пытался привлечь инвалид без ног, Юлий Зайцев. Говорит, что не дают хороших протезов для занятий спортом, рассказывает корреспондент «Газеты.Ru». Верит, что Путин поможет.

10:34

Представитель Кремля заявил, что целью пресс-конференции является донесение до российских граждан «мнения президента, его оценки тех или иных событий по всему кругу тем, которые волнуют людей».

«Чаще всего пресс-конференция становится поводом для оформления перечня поручений, — заявил Дмитрий Песков. — Очень много вопросов — о конкретных болевых ситуациях или системных проблемах».

10:26

Он также отметил, что обстановка на международной арене приобрела агрессивную окраску, что, в свою очередь, привело к изменениям во всемирной экономике. «Международная конъюнктура стала агрессивной и враждебной. Это касается не только России - вся система международной экономики и торгово-экономических отношений меняется. Она находится в режиме такой трансформации, но куда идет эта трансформация, ни один эксперт, скажем так, от «а» до «я» сказать не может. Точки зрения диаметрально противоположны», — отметил Дмитрий Песков.

Немалая часть пресс-конференции будет посвящена и региональной повестке, уверен Песков. По его словам, на мероприятии, как правило, присутствует большое количество региональных корреспондентов. «Повестка дня в регионах, даже в соседних иногда, абсолютно разная и не пересекается. Грубо говоря, люди во Владивостоке, они живут темами, отличными от тех, чем живут, например, люди в Красноярске», — пояснил Песков.

10:20

Вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью НТВ рассказал, какие темы планируется обсудить в ходе пресс-конференции. По словам Пескова, в Кремле ожидают вопросов об экономике, международных отношениях и проблемах в регионах. «Темы [вопросов президенту] - конечно, экономика и внутри страны, и наша экономика на фоне достаточно неблагоприятной международной конъюнктуры», — сообщил Песков.

10:11

На пресс-конференцию российские телеканалы отвели три часа эфирного времени. Трансляция начнется в 12.00 (мск) и предполагается, что закончится в 15.00. Однако обозначенное время условно, так как продолжительность мероприятия не ограничена. В 2008 году, например, пресс-конференция была рекордной по продолжительности, и длилась она 4 часа 40 минут. За это время президент успел ответить на 106 вопросов. Тогда на мероприятие аккредитовались 1364 журналистов. Поэтому прогнозировать продолжительность сегодняшней пресс-конференции — дело во многом не самое очевидное.

10:05

Пресс-конференция президента с 2001 года — традиционный формат для Владимира Путина. Как правило, сначала он выступает с приветственным словом, после чего журналисты задают свои вопросы. Сегодняшнее мероприятие проходит в Центре международной торговли в Москве. В этом году на пресс-конференцию аккредитовались рекордное количество представителей СМИ — 1702 журналиста.

10:00

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru». Сегодня пройдет одно из самых ожидаемых событий в политической жизни России декабря: президент Владимир Путин ответит на вопросы журналистов в рамках Большой пресс-конференции. Ожидается, что сегодняшний день принесет много новостей, а на мероприятии станет ясно, что волнует россиян больше всего.

Будем следить за событием в режиме онлайн, тем более, что наши коллеги из «Газеты.Ru» также присутствуют в Центре международной торговли и хотят задать свои вопросы главе государства. Удастся ли им это, узнаем уже в ближайшее время. Оставайтесь с нами.