«Ваша озабоченность понятна»: почему россияне богатеют на бумаге

В ходе большой ежегодной пресс-конференции для журналистов президент России Владимир Путин несколько раз отвечал на вопросы журналистов, касающихся экономических итогов России и реальных доходов населения.

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Ответил президент и на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», как получается, что, хотя по статистике макроэкономическая ситуация постоянно улучшается в стране: доходы растут, а цены падают, но когда россияне видят ценники на товары и услуги, то становится очевидно, что чиновники просто жонглируют цифрами. Не пора ли провести тонкую настройку статистики, чтобы она отражала реальный «индекс счастья россиян», поинтересовался корреспондент «Газеты.Ru».

Владимир Путин на это ответил, что данная озабоченность ему понятна и он ее частично разделяет — такая ситуация вызывает недоверие к власти, и с этим надо бороться. Но важно объяснять людям, что эти цифры усредненные.

«Ваша озабоченность понятна, нужно лучше разъяснять людям, откуда берутся такие цифры, и что они значат. Когда голые цифры преподносятся — это вызывает недоумение и недоверие. ... Нужно объяснять людям, что это усредненные цифры», — заявил Путин.

По его словам, где-то есть повышение в какой-то отрасли, условно говоря, у нефтяников или металлургов, а где-то его нет, говорит Владимир Путин.

«Как считают эти цифры — берутся расходы граждан, затем к этому добавляются накопления (в банках и наличные). Отсюда вычитаются все налоги, которые платит гражданин, НДФЛ или налог на собственность, если есть. И делается корректировка на инфляцию», — объяснял президент.

В целом же, по словам Путина, большое количество индикаторов говорит о том, что у населения растет покупательная способность.

В то же время Путин уверен, что совершенствовать эту систему нужно обязательно.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев комментировал слова министра труда Максима Топлина и экономического развития Максима Орешкина о беспрецедентном росте зарплат в России у граждан, которые те «как-то не чувствуют».

«О чем говорят мои коллеги-министры? Есть все-таки достаточно строгая статистика на сей счет. У нас долгое время из-за кризиса, из-за всякого рода ограничений и проблем доходы падали. В настоящий момент последние два года они перешли к росту, это действительно объективные экономические цифры. Я все прекрасно понимаю, мы все, что называется, по земле ходим, понимаем, что одно дело 7% на большие деньги, а другое дело 7% на относительно скромную зарплату, но рост есть», — пояснил Дмитрий Медведев.

Между тем даже официальные прогнозы чиновников не обещают ничего хорошего для россиян в следующем году.

Так, под действием повышения НДС и произошедшего в 2018 году ослабления рубля годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года, и составит 5–5,5% на конец 2019 года,

говорилось в последнем релизе Центробанка, посвященному повышению ключевой ставки.

При этом рост зарплат и доходов в следующем году замедлится.

«Темп роста заработной платы по следующему году у нас будет 6,1%, рост номинальной заработной платы планируется в 2019 году, в 2020 году — 5,4% и в 2021 году ожидается 6,6%», — сказала заместитель министра труда и соцзащиты РФ Любовь Ельцова на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России.

Также Ельцова напомнила, что в этом году средняя номинальная заработная плата увеличилась на 11,1% к прошлому года. По данным Росстата, речь идет о 42,3 тысячи рублей к 37,9 тысячи рублей в 2017 году.

В своем выступлении замминистра Любовь Ельцова привела данные среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года, который подготовлен Минэкономразвития, пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе Минтруда.

Если же взять показать реальных доходов населения (денежные доходы населения, исчисленные с учетом реальных цен на товары и услуги и взимаемых налогов — «Газета.Ru»), то опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты отметили, что в следующем году не будет даже символического роста доходов. Реальные располагаемые доходы россиян в ноябре снизились на 2,9% в годовом выражении. За январь-ноябрь рост показателя составил 0,4%, отчитался накануне Росстат.

«Рост реальной заработной платы по итогам 2018 года ожидается на уровне 4-5%. В 2019 году реальная заработная плата в лучшем случае может увеличится на 1,5-2%, тогда как реальные располагаемые доходы, скорее всего, продолжат снижение», — пояснила Анастасия Соснова, аналитик «Фридом Финанс».