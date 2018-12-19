«Хотелось бы меньше врагов»: Сорос стал «Человеком года»

Financial Times, назвав Джорджа Сороса «Человеком года», объясняет свое решение тем, что тот стал «носителем идей либеральной демократии, которая сегодня находится под напором популистов». В их числе авторы называют президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

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В издании публикуется интервью с бизнесменом, взятое в Морокко, куда Сорос отправился с благотворительной миссией.

«На протяжении трех десятилетий г-н Сорос использовал филантропию для борьбы с авторитаризмом, расизмом и нетерпимостью. Благодаря своей давней приверженности открытости, свободе СМИ и правам человека, он вызвал гнев авторитарных режимов и, все чаще, народных популистов, которые продолжают завоевывать позиции, особенно в Европе», — пишет о Соросе Financial Times.

Благотворитель-миллиардер — одна из самых известных и противоречивых фигур. Начав свою карьеру в США как сотрудник небольшой брокерской фирмы, за 10 лет он смог добиться успеха как финансист и торговец европейскими ценными бумагами.

Сегодня его состояние, заработанное во многом финансовыми спекуляциями, составляет $23 млрд.

Детство Сороса было достаточно тяжелым — еврейская семья жила в Будапеште в период нацистской оккупации. В 14 лет благодаря венгерским знакомым своих родителей он чудом избежал депортации в концлагерь.

Миллиардер активно занимался бизнесом в различных сферах, а также много тратил на благотворительность. Он хорошо известен своей деятельностью на постсоветском пространстве. В 1988 году в СССР он организовал фонд «Культурная инициатива», проработавший, правда, недолго. Сам Сорос был недоволен тем, как использовались деньги, и фонд ликвидировал.

Уже после распада Союза в 1995 году он открыл отделение фонда «Открытое общество» (в 2015 году был признан в России в качестве нежелательной организации), к тому времени отделения фонда уже существовали во многих странах.

Именно его деньги помогли выжить литературным «толстым журналам», а гранты фонда Сороса выдавались многим российским ученым и общественным деятелям.

В то же время критики Сороса считали, что он таким образом пытается добиться большего влияния в России, используя благотворительность как возможность продвинуть свои бизнес-интересы.

Сороса и его организацию «Открытое общество» неоднократно обвиняли в поддержке так называемых «цветных революций» на постсоветском пространстве, в частности в Грузии и на Украине.

В родной Венгрии в последние годы он стал личным врагом премьер-министра Виктора Орбана. Он не раз публично критиковал Сороса, называя его спекулянтом.

При поддержке Орбана в июне 2018 года парламент Венгрии принял пакет законов, который предполагал ограничения для негосударственных организаций (НГО), работающих с мигрантами, — их обязали получать специальную лицензию в МИДе страны.

Одобрение данного закона было связано с недовольством Будапешта деятельностью миллиардера Джорджа Сороса, который финансировал общественные организации, оказывающие поддержку мигрантам, что побуждало их приезжать в Венгрию.

После этого парламент ЕС проголосовал за запуск санкционной процедуры в отношении Венгрии из-за принятого властями страны пакета антиэмиграционных законов, известных под названием «Стоп Сорос». В июле Брюссель признал, что они идут вразрез с демократическими принципами ЕС.

Сам Сорос в ответ на действия властей закрыл штаб-квартиру своей организации в Будапеште и перенес ее в Берлин.

Негативно к Соросу относится и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, который недавно заявил, что последний финансировал акции протеста в Турции в 2013 году. «Это человек, который имеет много денег и тратит их на то, чтобы разделить народы», — сказал Эрдоган. По его словам, оппозиция в Турции действует в интересах Сороса.

Сам Сорос в интервью Financial Times заявил, что обвинения означают, что он на правильном пути: «Меня обвиняют во всем, в том числе и в том, что я антихрист. Хотелось бы, чтобы у меня не было так много врагов, но я воспринимаю это как признак того, что я все делаю правильно», — сказал Сорос.