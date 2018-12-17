Украсть газотранспортную систему: Тимошенко обвинила Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко лично и ряд государственных институтов пытаются украсть газотранспортную систему страны, рассказала бывшая председатель украинского правительства, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Экс-премьер подчеркнула, что ежегодные доходы украинского госбюджета от ГТС составляют $3 млрд.

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«На фоне исторических религиозных событий власть пытается осуществить эпохальную авантюру — украсть крупнейшую государственную собственность, украинскую газотранспортную систему», — указала Тимошенко.

Она также привела данные о том, что данной авантюрой занимается непосредственно Порошенко и его компании. В заключение Тимошенко призвала «мошенников» во главе с украинским президентом «не лезть в эти авантюры».

В этот же день стало известно, что за прошедший год Порошенко увеличил свои доходы в 12 раз. С начала текущего года они достигли 186,7 млн гривен (более $6,7 млн), что почти в 12 раз больше, чем за 2017 год, передает ФАН.

Как пишут «Украинские новости», со ссылкой на официальные данные, президент Украины задеклалировал 10 млн гривен ($358,5 тысячи) дивидендов от инвестиционного фонда «Прайм Эссетс Кэпитал». Доходы от него за год составляют 144,7 млн гривен или порядка $5,1 млн.

Кроме того,

украинский лидер задеклалировал 28,8 млн гривен или свыше $1 млн, полученных за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав.

Еще 12,4 млн гривен составляют проценты по вкладам в Международном инвестиционном банке и 0,8 млн гривен украинский глава получил за продажу своей недвижимости.

Задеклалированные доходы Порошенко по итогам прошлого года составили 16,3 млн гривен или $487,5 тысячи. В ежегодном рейтинге топ-100 богатейших граждан Украины по версии здания «Новое время» Порошенко занимает шестое место с состоянием в $1,1 млрд. Ключевым его активом называют Roshen.

Как напоминает «Пятый канал», заняв пост президента в 2014 году, Порошенко пообещал гражданам избавиться от своих активов кроме «5 канала», однако на данный момент он так и не выполнил окончательно свое обещание. При этом глава Украины заявляет, что за время президентства его доходы сократились.

Накануне сообщалось, что Порошенко «сбежал» с дебатов в Европейском парламенте, на которых зачитывался доклад немецкого депутата Михаэля Галера, посвященный результатам выполнения украинскими властями соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Кроме того, на заседании обсуждалось убийство херсонской чиновницы Екатерины Гандзюк, масштабная коррупция на Украине, а также ситуация с электронными декларациями чиновников, передает НСН.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в этой связи указывал, что коррупция пронизывает и политические структуры Украины, и всю украинскую экономику.

«Например, Порошенко лично контролирует весь бизнес в сфере энергетики и оттуда получает все откаты, это не секрет. Вот почему уголь на Украине стоит так дорого. Порошенко и его структуры наживаются, а расплачивается украинский народ. Так что Порошенко не зря боится, что с него скоро спросят за все», — пояснял экс-парламентарий.

В октябре нынешнего года

Тимошенко заявила, что применит к Порошенко «нулевую терпимость к коррупции»,

если победит на выборах в президенты Украины. Данное заявление Тимошенко сделала на форуме «Новая стратегия мира и безопасности». По ее словам, она воплотит в жизнь обещание Порошенко о «нулевой терпимости к коррупции» в украинской власти.

Она не стала уточнять, кого из окружения нынешнего украинского президента она считает замешанным в коррупции.

В марте прошлого года Олейник сообщал на своей странице в фейсбуке, что Порошенко перевез в Испанию свои деньги и отправил туда принадлежащие ему художественные ценности.

«Получил информацию от таможенников и службы СБУ, что в январе Порошенко отправил в Испанию два самолета с деньгами и художественными ценностями», — заявил экс-нардеп от Партии регионов.

По его словам, статус груза в документах был указан как дипломатический.

«Посол в Испании — друг Пети, которого он назначил в 2016 году. Главная его дипломатическая миссия — присмотреть за домом Порошенко. Он потом будет всех убеждать, что бежал с Украины с ручной кладью», — добавил Олейник.