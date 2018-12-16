«Тайное совещание»: как Лукашенко решал судьбу Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел закрытое совещание с участием высших чиновников, на котором обсуждалась защита государственного суверенитета. Об этом сообщило белорусское издание «Наша Нива».

Реклама

Совещание состоялось несколько дней назад. Как утверждают два не связанных между собой источника издания, на повестке стоял вопрос о том, что делать в условиях давления со стороны России.

«Было большое совещание у президента. [Решено] до конца стоять за независимость. Все поддержали это»,

— заявил один из источников. При этом ряд белорусских министров заявил, что на «налоговые маневры нефтяного рынка России» ответ необходимо давать с помощью реформ, а не совещаний, сообщает НСН.

«Вопрос России был поставлен. Среди поручений — пристальнее следить за информационным полем», — сообщил изданию «Наша Нива» сотрудник госструктуры.

Тем временем, пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости республики якобы «в условиях давления РФ».

«Вы знаете, с вопросом независимости в нашей стране определились давно, и он даже не обсуждается. Никаких совещаний на эту тему не было, это все плод чьей-то буйной фантазии», - заявила Эйсмонт РИА «Новости».

Напомним, 14 декабря РИА «Новости» сообщило, что президент Белоруссии Александр Лукашенко видит в налоговом маневре в российской нефтянке «угрозу для независимости». Он также пообещал «не допустить» присоединения Белоруссии к России. По его словам, Минску была обещана компенсация за более глубокую интеграцию в Союзное государство.

В России в 2019-2024 годах планируется реализовать «налоговый маневр» – постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). У Белоруссии возникают дополнительные издержки из-за ожидаемого роста цен на российскую нефть и снижения экспортных пошлин.

«Некоторые напрямую говорят: ну, мы пока не готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав России, и точка. Можно просто сказать: получите нефть, но вы давайте разрушайте страну и вступайте в состав России», — заявил белорусский глава, не указав авторов этих предложений.

Лукашенко также отметил, что не понимает, ради чего делаются такие вещи. «Как на это посмотрят в нашей стране и в вашей, да и международная общественность — не мытьем, так катаньем инкорпорация страны в состав другой страны?» — отметил президент Белоруссии. По его словам, глубокая интеграция в Союзное государство не должна носить принудительный характер.

По мнению Лукашенко, «рано или поздно» Белоруссия может интегрироваться, но «для этого не нужно создавать проблем».

Руководитель подчеркнул, что «суверенитет – это святое, и он его потери не допустит», находясь на посту президента, и «впихнуть» Белоруссию в Россию не получится.

За день до заявления белорусского главы премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета министров Союзного государства заявил, что Москва готова проводить единую налоговую и тарифную политику с Минском. По его словам, углубленная интеграция предусматривает общий эмиссионый центр, суд и Счетную палату.

Министр финансов России Антон Силуанов в свою очередь заявил, что РФ не обещала РБ никаких компенсаций за «налоговый маневр».

Глава Минфина отметил, что тема компенсаций для Белоруссии рассматривалась в ходе заседания Союзного совмина. Белорусским министрам было предложено обсуждать все вопросы экономического сотрудничества «в русле общих решений по исполнению Союзного договора». Увы, но многие положения этого договора в настоящий момент не выполняются, и «нужен новый импульс», добавил министр.

Лукашенко, в свою очередь, хочет обсудить некоторые проблемные вопросы в отношениях между двумя государствами с президентом России Владимиром Путиным.

«Откровенно говоря, готовились подвести итоги белорусско-российского взаимодействия. Но вопросы пока остаются. И в ближайшее время мы вместе с моим российским коллегой постараемся их разрешить», — заявил бессменный белорусский лидер, передает ФАН.

В октябре Лукашенко исключил возможность вхождения республики в состав России. «Незыблемо одно, и вы это знаете, мы — суверенная и независимая страна... В XXI веке говорить... об инкорпорации, включении Белоруссии в состав России просто смешно. И я ни разу от нынешнего президента России этого не слышал», — отметил он.

Белорусская государственность появилась в 1919 году, после распада Российской Империи и начала Гражданской войны. 1 января 1919 года была создана Белорусская Советская Социалистическая Республика, которая стала одной из четырех республик, подписавших 30 декабря 1922 года Договор об образовании СССР.

После развала Советского Союза, 19 сентября 1991 года страна стала именоваться «Республика Беларусь», в это же время были приняты новые герб и флаг, впоследствии замененные на стилизацию под госсимволику БССР, а также новая конституция и паспорт.

8 декабря 1991 года было подписано с Россией и Украиной Соглашение о создании СНГ.

Александр Лукашенко был избран президентом Белоруссии в 1994 году. В октябре 2015 года прошли пятые президентские выборы. В ходе выборов в очередной раз победу одержал Лукашенко, набрав рекордные 83,49%. В связи с отсутствием массовых манифестаций были приостановлены санкции ЕС, введенные после выборов 2010 года.