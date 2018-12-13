Без новых санкций: ЕС продлил меры против России на полгода

Европейский союз на полгода продлил экономические санкции в отношении России. Об этом в твиттере сообщил председатель Евросоюза Дональд Туск.

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«ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в реализации Минских соглашений», — написал он.

Ограничительные меры направлены в отношении финансового, энергетического и оборонного секторов, а также на товары двойного назначения. В частности, трем оборонным структурам, трем энергетическим компаниям, пяти основным российским госкомпаниям, их дочерним структурам ограничен доступ к рынку Евросоюза. Санкции запрещают этим компаниям экспортировать в страны ЕС вооружение и товары военного назначения. Кроме того, попавшие под санкции компании не могут получать кредиты от европейских банков и имеют ограниченный доступ к европейским технологиям.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин будет голосовать за продление антироссийских санкций на саммите Евросоюза. По ее словам, ФРГ обеспокоена действиями России, которая якобы выражает претензии на Азовское море.

13 декабря президент Украины Петр Порошенко ездил в Брюссель, чтобы провести переговоры с представителями ЕС. После этого он сообщил, что обсуждал с партнерами усиление санкций против России, поскольку Москва «не выполняет» минские договоренности. Порошенко также добавил, что Евросоюз должен признать инцидент в Керченском проливе «актом агрессии».

Тем не менее, ЕС лишь продлил санкции, введенные раннее, и не стал их ужесточать.

Вопрос продления мер против России ЕС привязал к ходу выполнения Минских соглашений. Каждые полгода участники Евросоюза заслушивают доклад Франции и ФРГ, которые наравне с Россией и Украиной являются участниками нормандского процесса перед принятием политического решения о продлении санкций еще на шесть месяцев.

8 декабря глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не поддерживает идею введения новых санкций в отношении Москвы после задержания украинских военных кораблей 25 ноября в Керченском проливе.

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов ранее высказал мнение, что США хотели использовать инцидент в Керченском проливе как повод для усиления европейских санкций против России, однако этот план провалился.

«Не секрет, что американцы и в нынешней ситуации оказывали определенное давление на Евросоюз, чтобы использовать керченский инцидент тоже как повод для наращивания санкционного давления (на Москву — «Газета.Ru»). Не получилось», — сказал Чижов.

Политический аналитик Павел Шипилин, комментируя намерения ЕС относительно антироссийских санкций, подчеркнул, что в этот раз Евросоюз не будет вводить новые санкции против России, поскольку это не выгодно самой организации.

«Евросоюз сейчас настроен менее решительно. По всей вероятности, там учитывают позицию ряда крупных европейских стран, прежде всего Германии, и понимают, что провокация, устроенная Киевом и инициированная госдепартаментом США, направлена на блокировку «Северного потока-2». Германия этому сопротивляется, она понимает, к чему все идет, поэтому ее позиция выверенная и осторожная. Поскольку в случае введения санкций страны Балтии, Польша будут настаивать на блокировке проекта, что категорически невыгодно Германии. Поэтому сегодняшняя ситуация отличается от прежних, когда ЕС практически любую провокацию против России по указке Лондона или Вашингтона послушно выполнял. Сейчас поставлена на карту энергобезопасность Германии. И она будет использовать собственные рычаги, в том числе и в недрах ЕС. Вот что мы сегодня наблюдаем: пожелания США блокируются со стороны Германии», – пояснил Шипилин в эфире радио Sputnik.

Впервые ЕС ввел санкции против РФ 31 июля 2014 года сроком на один год, в сентябре того же года они были усилены. Причинами ограничительных мер стали присоединения к России Крыма и начало военного конфликта в Донбассе. После этого санкции неоднократно расширяли и продлевали. Президент России Владимир Путин считает, что эти ограничения «не могут быть универсальными». Рано или поздно станет очевидным, что их применение «вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив», отметил глава государства.

При этом летом нынешнего года в Банке России заявили, что антироссийские санкции могут сохраняться на протяжении как минимум ближайших трех лет.

«В этих условиях особо актуальной задачей является развитие внутренних источников финансирования, учитывая, что доступ к внешним источникам может быть ограничен», — пояснили в Центробанке.