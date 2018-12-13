Око за око: Россия выслала словацкого дипломата

Москва высылает словацкого военного дипломата, объявив его персоной нон грата, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«На днях персона нон грата в РФ был объявлен словацкий военный дипломат, которому надлежит покинуть нашу страну в течение двух суток. Послу Словакии в Москве 11 декабря была вручена соответствующая нота», — сказала она.

Подобная мера принята в ответ на высылку российского дипломата из Словакии, о чем стало известно 5 декабря.

Словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что представитель России подозревается в причастности к шпионской деятельности в Европейском союзе и НАТО. Такие данные предоставила военная разведка.

«Мы выслали его 22 ноября, и он покинул Словакию в течение 48 часов», — заявил Пеллегрини.

Он также отметил, что с Москвой у страны «сложились стандартные отношения», в то время как Словакия неукоснительно выполняет свои обязательства перед НАТО и Евросоюзом.

О зеркальных мерах в России заявили почти сразу. Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Москва всегда отвечает на подобные шаги. «Не было случая, чтобы наша страна не отреагировала на подобные недружественные действия», — сказал он.

Член комитета Госдумы Антон Морозов также заверил, что ответ от России последует. «Я сомневаюсь, что наше внешнеполитическое ведомство сможет согласиться с этими обвинениями. Скорее всего, мы будем эти обвинения отвергать», — отметил Морозов.

В то же время он объяснил, что Словакия не обязана предоставлять доказательства причастности российского дипломата к разведывательной деятельности. «Согласно Венской конвенции, они имеют право выслать дипломата, даже если его вина не доказана, а просто они подозревают его в деятельности, не совместимой со статусом дипломата», — уточнил он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что высылка российского дипломата говорит об антироссийских настроениях в Европе.

«Мы видим картину, когда последовательно, шаг за шагом формируется европейская повестка дня, в рамках которой антироссийские шаги считаются нормой, когда постоянно поддерживается антироссийская тематика и риторика. Все это означает, что до нормализации отношений с США и Евросоюзом достаточно далеко, надо настраиваться на серьезную большую работу, она даст свои плоды», — заявил депутат в беседе с РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «благодаря тому, что ряд западных стран выслал российских дипломатов», работа внешней разведки России была «существенно нарушена».

Высылки российских дипломатов действительно участились после инцидента в британском Солсбери, где был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту. Подобные обвинения категорической отвергаются Россией.

Однако на заявления Терезы Мэй о парализованности российской разведки в России ответили скептически. Слова британского премьер-министра опроверг глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Не верьте басням, все хорошо. Народ России может быть спокоен», — заявил глава он.

В комментарии РИА «Новости» Сергей Нарышкин также прокомментировал высылку российских дипломатов по обвинению в разведдеятельности. Он заявил, что это вызывает сожаление, поскольку дипкорпус сократился, и это вредно для всех сторон.

«Конечно, мы только сожалеем, что дипломатический корпус сократился. Это вредно и одной, и другой стороне, потому что Россия ответила так же», — отметил он.

В конце ноября в шпионаже в пользу России арестовали австрийского военного. Бывший полковник австрийской армии, подозреваемый в шпионаже в пользу России, был помещен под стражу.

В октябре федеральный совет Швейцарии принял решение разрешить прокуратуре начать уголовное расследование в отношении двух россиян, которые подозреваются в шпионаже на территории Швейцарии. По словам пресс-секретаря генпрокуратуры Швейцарии, ведомству дали «зеленый свет на продолжение расследования предполагаемого политического шпионажа».

Речь идет о двух россиянах, которые якобы пытались получить данные о работе лаборатории швейцарского института защиты от ядерных, биологических и химических угроз, которая занималась, в том числе, исследованиями применения химического оружия в Сирии и Солсбери. После задержания они были высланы из страны.