Все в Кремль: как отметят юбилей Конституции

В среду, 12 декабря, в Кремле пройдет торжественный прием, посвященный 25-летию Конституции РФ. Как уже было известно, на него приглашены 1200 человек — в том числе, как стало известно «Газете.Ru», все депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Об этом рассказали сразу несколько источников в разных фракциях нижней палаты парламента, а также высокопоставленный источник, знакомый с ситуацией.

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Два источника в аппарате Госдумы «Газете.Ru» пояснили, что подобное — довольно необычное явление: на такие мероприятия весь состав парламента приглашают нечасто.

Кроме того, на приеме в Государственном Кремлевском дворце ожидают глав Хабаровского края и Хакасии Сергея Фургала (ЛДПР) и Валентина Коновалова (КПРФ). Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщили сами руководители регионов.

Ранее СМИ писали, что президент России Владимир Путин не встречался с вновь избранными губернаторами от оппозиции. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя эти публикации, отметил, что у Путина пока не было возможности встретиться с победителями вторых туров из-за графика.

Коновалов подтвердил «Газете.Ru», что ранее он действительно не общался с главой РФ — даже по телефону. «Еще не звонил, в СМИ информация правильная», — ответил он на соответствующий вопрос. «Действия руководителя страны я не обсуждаю», — не стал комментировать эту информацию Сергей Фургал.

Как ожидается, в ходе приема Владимир Путин выступит с речью по теме основного закона страны.

Сам грядущий юбилей Конституции породил массу слухов, что во время торжественного мероприятия президент может объявить о каких-то изменениях в основном законе страны. Интрига родилась после статьи председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина, опубликованная в «Российской газете» в начале октября текущего года.

В ней Зорькин заявил, что Конституция РФ все же имеет недостатки, — в частности, «крен в сторону исполнительной власти», — но они могут быть исправлены путем «точечных изменений». Кроме того, он упомянул принятую в мировой практике доктрину «живой конституции». Впрочем, многие собеседники «Газеты.Ru» посчитали тогда, что сенсация была искусственно раздута, и председатель Конституционного суда вовсе не призывал к изменению основного закона страны.

Полномочный представитель президента России в КС Михаил Кротов в ходе дискуссии в Общественной палате РФ в начале декабря заявил, что

в структурах органов государственной власти изменений в основной закон страны не планируется.

Комментируя статью Зорькина, он предположил, что это, скорее всего, был как раз ответ тем, кто призывает Конституцию «переписать».

Сейчас источники «Газеты.Ru» также уверены, что изменений в закон или объявлений о них ждать не стоит. «Всех собирают, конечно, но я не верю в это (версию об изменениях. — «Газета.Ru»)», — говорит высокопоставленный собеседник, отвечая на соответствующий вопрос.

Другой высокопоставленный источник еще более категоричен в формулировке: «Точно нет».

Источник «Газеты.Ru», близкий к Кремлю, говорит, что какие-то «слухи про развитие Конституции» и о том, что речь Путина будет посвящена им, ходят, но он им «не очень верит».

Впрочем, другой источник, близкий к властным структурам, утверждает, что мысли о «развитии, использовании потенциала, «живой конституции» прозвучать вполне могут. Но об это говорят всегда, и это ничего кардинального не предвещает.

По мнению источника, в этой риторике нет ничего особенного — точно так же, как ее нет и в риторике о незыблемости основ конституционного строя, хотя при желании можно вокруг чего угодно что-нибудь «накрутить».

«Масштабность мероприятия, потому что юбилей! А это не то место, где начинают обсуждать, как бы нам покорежить именинника», — иронизирует собеседник «Газеты.Ru».

Политолог, руководитель экспертного совета близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов также не верит в реальность планов по изменению Конституции. По его мнению, в текущий момент это может навредить имиджу власти.

«В сегодняшней обстановке любую инициативу по модификации основного закона неизбежно будут рассматривать как следствие снижения рейтингов власти, то есть либо как «уступку», либо как стремление власти обезопасить себя. В такой ситуации инициативы по изменению Конституции не выглядят своевременными», — уверен эксперт.

В то же время, политолог Аббас Галлямов считает, что президентскую форму правления в стране надо заменить парламентской. Для этого придется поменять Конституцию. «Этот тот редкий случай, когда в выигрыше оказалась бы и власть, и оппозиция», — считает он. По его мнению, переход к парламентаризму приведет к тому, что во власти будет представлено гораздо большее число общественных сил, чем сейчас. Решения стали бы более консенсусными, а в долгосрочной перспективе это приведет к некоторой демократизации режима.

Для власти же выигрыш заключается в более гладком транзите в 2024 году. Ведь персонально против Путина выступает только радикальная часть оппозиции. «Большинство спокойно воспримет, если Путин останется формальным главой государства, но реальным руководителем станет премьер. Главным для людей будет то, что система стала более инклюзивной и в стране начались хоть какие-то перемены», — уверен Галлямов. Такие конституционные изменения дадут возможность оппозиции и власти сыграть в «игру с ненулевой суммой», когда в выигрыше остаются все.