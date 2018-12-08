Из-под плинтуса — к прорыву: как прошел съезд «Единой России»

В Москве 8 декабря завершился двухдневный съезд партии «Единая Россия». Повышенный интерес к этому мероприятию вызван тем, что некоторые наблюдатели неоднозначно оценили итоги осенних региональных выборов, а также тем, что рейтинг партии власти постепенно снижался в течение года.

Согласно данным ВЦИОМ, на 2 декабря 2018 года электоральный рейтинг ЕР составил 35,4%, хотя еще в середине июня тот же ВЦИОМ фиксировал поддержку в 45,9%. Однако уже в июле рейтинг упал до отметок ниже 40% и с тех пор не преодолевал этот уровень.

И хотя единоросы не один раз подчеркивали, что в условиях непопулярной пенсионной реформы избирательные кампании прошли не так плохо, ослабление позиций ЕР становится все более заметным.

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На этом фоне партия все более активно говорит о необходимости обновления, хотя пока непонятно, какие существенные изменения могут произойти в «Единой России».

«Уважаемые делегаты съезда, отправляя сообщения в социальные сети, не забывайте ставить хештеги «съезд», «обновление», — раздавался через динамики голос диктора в первый день работы съезда, в то время как партийцы находились на площадках, над которыми были надписи — обновление, открытость, лидерство.

На одной из них присутствовал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, который в ходе своего выступления призвал «Единую Россию» работать с молодежью и говорить с ней открыто, а также осудил отмену концертов рэперов в различных городах. Известно, что до этого он провел закрытое совещание с секретарями региональных отделений партии.

Впрочем, один из собеседников «Газеты.Ru» в кулуарах мероприятия признался, что ничего кардинально нового Кириенко не сказал. Однако, по его словам, смысл был именно в демонстрации поддержки единоросам со стороны Кремля.

Во время президентской кампании Владимир Путин отказался от партийного выдвижения в пользу процедуры самовыдвижения. И это дало несколько негативный эффект для позиционирования партии власти.

Следующим ударом по рейтингу ЕР стало реформирование параметров пенсионной системы, за которую именно на партию обрушился основной огонь критики. Президент же свою позицию не озвучивал практически до последнего — с обращением к россиянам он выступил только в конце августа.

Однако съезд должен был поменять ситуацию и снова продемонстрировать, что «Единая Россия» для власти — основная сила. Поэтому больше всего на мероприятии ждали выступления Владимира Путина.

Перед ним с речью к участникам съезда обратился премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, занимающий также пост председателя ЕР.

«Год назад на предыдущем съезде партии мы поставили перед собой большую цель: помочь обеспечить безоговорочную победу Владимира Владимировича Путина. Эта цель успешно достигнута. И мы гордимся, что смогли внести свой вклад в вашу, Владимир Владимирович, победу», — сказал Медведев, напомнив, что партия в президентской кампании все же участвовала.

Президент России, в свою очередь, заявил, что у ЕР «особая роль», однако сразу заметил, что большинство людей живут обычной жизнью и не читают аналитических докладов, а мир, тем временем, переживает большие изменения.

«Я вам хочу сказать, потому что это очень важно понимать. Мир, в целом, находится в состоянии трансформации, очень мощной, динамично развивающейся трансформации, и если мы вовремя не сориентируемся, если мы вовремя не поймем, что нам нужно делать и как, отстать можем навсегда», — заявил Путин.

В этой ситуации, по словам президента, «Единая Россия» сможет консолидировать общество для решения задач развития.

Вторым ярким моментом выступления президента стало его признание, что в партии есть и не очень хорошие люди, те, которые ведут себя «неприлично».

«Никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне — и на самом верхнем, и на самом нижнем, муниципальном, потому что это, во-первых, вредно для страны, это несправедливо в отношении людей, это просто опускает всю партию ниже плинтуса», — заявил Путин.

В конце выступления он выразил надежду, что ЕР станет партией «настоящего прорывного развития России».

Что касается обновления, самым заметным нововведением стало то, что в уставе единоросов будут зафиксированы «этические нормы». В частности, членам партии теперь велено «быть нетерпимыми к попыткам пересмотра и искажения истории России», а также придерживаться принципа «личной скромности». В случае если партийца обвинят в проступке или преступлении и информация подтвердится, то он должен будет уйти в отставку с партийных должностей.

Кроме того, единоросы теперь «должны» напрямую высказывать свое мнение только в ходе партийной дискуссии, но после принятия решения уже держать его при себе и соотносить свое мнение с «коллегиальной партийной позицией».

Кроме того, в партии будет создана комиссия по этике, которую возглавит первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Предполагается, что комиссия будет рассматривать случаи поведения партийцев, которые покажутся вопиющими и требующими вмешательства.

Также у секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака появился новый заместитель секретаря — депутат Госдумы Александр Грибов, который займется вопросами идеологии.