Нет консенсуса: Германия не будет вводить новые санкции

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что страна не собирается вводить новые санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.

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«В настоящий момент, мне кажется, было бы неправильно говорить о новых санкциях, потому что прилагаются усилия для уменьшения напряженности», — объяснил министр. Он также уточнил, что Германия не будет предлагать вводить новые санкции. Кроме того, в ЕС, по его словам, пока нет консенсуса по этому вопросу.

В пятницу дипломатический источник ТАСС в Брюсселе также заявил, что в Евросоюзе пока не пришли к согласию относительно возможных новых антироссийских санкций из-за ситуации в Керченском проливе. В то же время дипломат обратил внимание, что в целом страны-члены ЕС продолжают обсуждать инцидент в Керченском проливе.

Еще до этого, 5 декабря, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сообщила, что

ЕС еще не принял никаких решений о возможности введения новых санкций в отношении России. Она объяснила, что для этого необходимы правовая база и консенсус между странами ЕС.

В то же время отдельные шаги на пути введения антироссийских санкций уже предпринимаются. 7 декабря Литва стала первой страной-членом НАТО, которая ввела национальные санкции против России после инцидента в Керченском проливе. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, когда встречалась с украинским коллегой Петром Порошенко в Киеве.

«Мы знаем, что международные организации не приняли никаких санкций против российских действий, но мы ввели свои национальные санкции в знак протеста против атаки в Керченском проливе», — указали слова Грибаускайте на сайте украинского лидера. В то же время она не сообщила, какие именно ограничения планируется назначить.

«Иногда непросто быть первыми, когда вводим санкции. Например, мы получаем личные угрозы от России, в частности мои министры, министр иностранных дел Литвы получил», — пожаловалась Грибаускайте.

Как объяснили дипломатические источники Delfi, новые санкции предполагают расширение черного списка, в который планируется добавить 20 человек.

Директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте уточнила, что решение будет принято до конца текущей недели.

За день до этого на официальном сайте литовского внешнеполитического ведомства появилась информация о том, что министерство собирается добиваться санкций для тех россиян, которые имеют отношение к инциденту в Керченском проливе. По мнению литовских дипломатов, случившееся несет угрозу национальной безопасности не только Украины, но и Литвы.

В сообщении также указали, что МИД Литвы уже обратился с таким предложением в департамент миграции при МВД.

«По мнению министерства, действия этих лиц являются грубым нарушением международного права и представляют собой серьезную угрозу международной безопасности и национальной безопасности Литвы. Министерство иностранных дел решительно осуждает эти действия Российской Федерации, свидетельствующие о новой эскалации агрессии против Украины, которая продолжается уже более четырех лет», — подчеркнули в заявлении.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, в свою очередь, заявил «360», что Россия должна экономически ответить на «керченские» санкции Литвы.

«Я буду рекомендовать, как председатель комитета, и нашему премьер-министру Дмитрию Медведеву, и президенту Владимиру Путину, чтобы они принимали меры экономического и иного воздействия, у нас возможность такая есть», — подчеркнул Калашников.

Он также напомнил о существовании закона, который позволяет в случае враждебных акций принимать в отношении лиц или государств меры экономического характера. Например, прикрывать транспортные коридоры.

«Транспортные коридоры у нас есть с ними, значит, нечего их загружать, где порты и так далее. Мы этого требовали, когда в Латвии запретили образование на русском языке для соотечественников, мы на этом будем настаивать и сейчас», — отметил Калашников.

Глава комитета по делам СНГ считает, что настала пора ответить на санкции такими же акциями. К тому же в России существует механизм введения экономических мер против враждебных государств.

«Литва — это русофобское государство, которое задолго до происходящего на Украине было таковым. Поэтому они с удовольствием присоединяются ко всему, что делается против России, к любым акциям, и сами зачастую становятся их инициаторами», — напомнил собеседник.

25 ноября три корабля украинских ВМС незаконно вторглись на российскую территорию в Керченском проливе. Они проигнорировали требования российских пограничников остановиться. Из-за этого сотрудникам спецслужб России пришлось применить оружие, в результате чего были ранены трое украинских моряков, которым сразу же оказали помощь. По факту вторжения в российскую акватории в России было возбуждено уголовное дело. Украинские суда задержали.

Спустя некоторое время стало известно, что крымский суд отправил под арест 24 украинских моряков, подозреваемых в незаконном пересечении российской границы. Они будут содержаться в СИЗО до 25 января.

Украинский МИД обвиняет в инциденте Россию, указывая на то, что российские корабли «применили силу в отношении кораблей Вооруженных сил Украины».

«Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву, двусторонней договорно-правовой базы», — подчеркнули украинские дипломаты.

При этом в России ситуацию в Керченском проливе назвали провокацией с украинской стороны. Президент России Владимир Путин уверен, что эта провокация была организована самим Петром Порошенко в преддверии выборов.

«Явные признаки заготовленной заранее провокации, рассчитанной на то, чтобы после этого воспользоваться этим как предлогом для того, чтобы ввести военное положение в стране. Ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной это не имеет. Это игра на обострение», — подчеркнул российский президент.