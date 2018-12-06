Президент и джокер: Саакашвили научит украинцев выбирать

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили будет вести на украинском телевидении программу, посвященную грядущим выборам президента. Об этом сообщает ТАСС.

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Саакашвили станет ведущим передачи «Джокеры. Путь в президенты» на телеканале ZIK. При этом неизвестно, как будет вестись запись передачи с учетом того, что сам экс-президент находится в Нидерландах и не может въехать на Украину.

На телеканале процитировали Саакашвили, который утверждает, что знает «какие черты нужны президенту», а также знаком с украинскими политиками, в связи с чем решил помочь гражданам страны определиться с выбором.

«Он — президент, но он не баллотируется. Зато расскажет, на что способны кандидаты. Это Михаил Саакашвили», — говорится в анонсе.

О своем желании участвовать в президентских выборах на Украине, которые пройдут 31 марта 2019 года, заявили более 30 политиков. Однако, как напомнила председатель украинского ЦИК Татьяна Слипачук, в выборах также примут участие «технические кандидаты». «То есть до 40 и больше будет этих кандидатов», — заключила Слипачук.

Несмотря на достаточно сложный ландшафт украинской политики, реальный расклад сил может оказаться существенно проще. Сейчас вырисовывается некий «четырехугольник» политических сил, которые вступят в основную борьбу за кресло украинского президента зимой-весной 2019 года.

Действующий президент Украины Петр Порошенко ни разу публично не заявлял о своих планах баллотироваться в 2019 году, однако его действия указывают на то, что такую цель политик преследует.

Практически на всем протяжении срока управления Украиной Порошенко ему оппонирует лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, и логично представить, что она и олицетворяет второй полюс украинской политики, вокруг которого будет выстраиваться интрига в будущей избирательной кампании.

По последним данным социологической группы «Рейтинг»,

%именно Тимошенко является наиболее перспективным кандидатом в президенты, за которую готовы проголосовать 17% избирателей. Порошенко поддерживают только 10%.

Обоим этим политикам противостоит «Оппозиционный блок», внутри которого есть свои полюса притяжения сил, главными из которых являются Юрий Бойко (лидер блока) и Вадим Рабинович (лидер партии «За життя», формально входит в «Оппозиционный блок»).

Четвертым полюсом украинской политики, который может оказать значительное влияние на ход избирательной кампании, можно назвать коллективного демократического кандидата. И здесь уже несколько кандидатов четко заявили о своих амбициях на участие в предвыборной гонке. Лидером этой группы кандидатов можно назвать Анатолия Гриценко (лидер партии «Гражданская позиция»), Александра Шевченко (партия «УКРОП»), Андрея Садового (мэр Львова, лидер партии «Самопомич»).

Долгое время на Украине были уверены, что занимавший на тот момент пост губернатора Одесской области Михаил Саакашвили также попытает удачу на президентских выборах.

Однако сам политик неоднократно опровергал эти слухи. «У меня нет амбиций на президентство Украины. Я думаю, что президентом Украины должен быть человек, который родился в Украине и всю жизнь прожил в Украине», — говорил Саакашвили в интервью «Настоящему времени».

С тех пор в жизни Саакашвили многое изменилось.

Бывшего президента Грузии лишили украинского гражданства, после чего он создал партию «Рух новых сил», которая стала организатором масштабной серии антиправительственных митингов прошлой зимой. Акции проходили под названием «Марш за импичмент», и требования протестующих были соответствующими. В итоге Саакашвили был депортирован из страны.

Сомнений в том, что в своем новом политическом шоу Саакашвили будет призывать украинцев голосовать против своего друга юности Петра Порошенко, практически нет.

Несколько месяцев назад экс-президент Саакашвили признался, что ранее верил в правильность действий Порошенко и в то, что нынешний глава государства может стать более великим, чем гетман Мазепа и Богдан Хмельницкий. Однако — добавил Саакашвили — Порошенко «променял эту возможность на несколько миллиардов долларов».

«Он мог бы стать новым Черчиллем Европы. Я верил в его амбицию, а у него одна амбиция — лавочника с бессарабского привоза. Годы правления Порошенко являются потерянными для Украины. Много потерянных жизней, несколько миллионов потерянного населения, которое уехало, потерянные возможности», — пояснил грузинский политик.

Он также обещал, что вернется на Украину и восстановит свое гражданство, как только Порошенко уйдет из власти. Для человека без гражданства, которым является Саакашвили, вернуть себе хотя бы украинский паспорт может стать неплохим стимулом в кампании против действующего президента Украины.