Европа является неполноценной без Украины и потому заинтересована в украинской интеграции в Евросоюз, заявил глава государства Петр Порошенко.

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«Мы получим положительное решение о вступлении в ЕС, потому что Европа не является полноценной без Украины. И Европа в этом так же заинтересована, как Украина заинтересована быть полноценным членом ЕС», — указал политик.

Он также назвал условие вхождения в ЕС, а также в члены Североатлантического альянса.

«Не верьте никому, кто скажет, что вступление в ЕС и НАТО невозможно. Убежден, что, как только мы будем отвечать критериям, которые необходимы для вступления в ЕС, этот вопрос будет поставлен в соответствии со статьей 49 Римского договора, и мы получим положительное решение», — пояснил украинский лидер.

Он также заверил, что НАТО поддерживает западные устремления Киева.

«Я присутствовал на последнем заседании саммита НАТО в Брюсселе. Выступали 19 глав государств и глав правительств. Все 19 в своих выступлениях призвали принять решение о предоставлении Украине перспективы членства в НАТО», — сообщил Порошенко.

В конце прошлого месяца стало известно, что в Кремле восприняли слова Порошенко о необходимости ввести корабли НАТО в Азовское море как попытку решить внутриполитические проблемы.

«Сама постановка такого вопроса нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности, на

продолжение провокационной линии, в основе которой лежат предэлекторальные внутриполитические интересы президента Порошенко»,

— заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тогда же председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Москва сделает все возможное, чтобы предотвратить военный конфликт с Украиной. При этом, по словам политика, ответственность за то, чтобы не поощрять Украину к очередной войне, лежит на Евросоюзе и НАТО.

«В свою очередь, Россия — самостоятельно либо коллективными усилиями — сделает все возможное, чтобы военный конфликт ни в каком виде не допустить», — заявил сенатор.

Он отметил, что российская сторона войну «никогда, ни на каком этапе не видела и по определению не рассматривает как перспективу в отношениях с соседней Украиной».

Двумя неделями ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов пояснил, что ни НАТО, ни Европейский союз не ждут вступления Украины в свои организации, поскольку Киев станет для них лишь очередным нахлебником.

Парламентарий отметил, что Украина имеет право вступать в любые организации, однако «ни в НАТО, ни в ЕС Украину не ждут», передает ФАН.

«Потому что для ЕС Украина станет очередным нахлебником, как те же самые восточно-европейские страны, которые туда вступают», — указал депутат.

Член нижней палаты парламента добавил, что для Североатлантического альянса Украина не представляет никакой ценности, «поскольку обладает очень слабой армией, неспособной даже на то, чтобы противостоять ополченцам Донбасса».

В прошлом месяце Киев выразил надежду на получение транша от Международного валютного фонда (МВФ).

«Мы рассчитываем на транш в декабре», — сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью агентству Reuters.

Сумму ожидаемого кредита он не уточнил. Ранее Гройсман уже говорил, что

отсутствие помощи от МВФ ставит Украину на грань дефолта,

в то время как транш от фонда для Киева значит также возможность получать займы от Всемирного банка и Евросоюза.

Впрочем, МВФ не готов спонсировать украинскую экономику просто так. Фонд и раньше выдвигал требования для участия в своих программах, и теперь не намерен отступать. Официальный представитель Фонда Джерри Райс сообщал, что для запуска новой программы сотрудничества власти Украины должны сделать минимум две вещи: утвердить бездефицитный бюджет на 2019 год и поднять цены на отопление для населения.

В октябре украинское правительство утвердило повышение цен на газ для населения: с 1 ноября на 23,5% — до 8,5 тыс. гривен за тысячу кубометров. И власти уже дали понять, что цены будут расти и дальше, в том числе и на тепло, так как для его получения коммунальщикам нужен газ, цена на который уже выросла.

В сентябре министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, когда базы НАТО могут появиться в стране. По его словам, сначала Киеву придется изменить конституцию, что планируется сделать перед вступлением страны в Евросоюз и НАТО. В этом случае в документе будет предусмотрено размещение баз НАТО и надконституционные полномочия ЕС.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин пояснил, что Россия не будет смотреть сквозь пальцы на размещение баз НАТО на Украине, передает НСН.

«Климкин и руководство Украины подразумевают размещение базы блока НАТО не только по отношению к нашей стране или какому-либо другому государству, но и по отношению к своему народу, чтобы в случае чего те военнослужащие, которые будут находиться на базе, могли отреагировать на возможные выступления, митинги. Мы, конечно, не будем смотреть сквозь пальцы», — сказал парламентарий.