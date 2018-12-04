Беседа «на ногах»: о чем говорили Путин и Трамп

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 прошла быстро, буквально «на ногах». Российский лидер сообщил своему коллеге о ситуации с задержанием кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, сообщает ФАН.

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«Трамп подошел в ходе приема к нашему президенту. И состоялся разговор, о котором наш президент прессе уже рассказал. В основном там обсуждался инцидент в районе Керченского пролива», — сказал Ушаков, добавив, что президент постарался максимально быстро и четко изложить свою оценку происходящего.

По его словам, президент США первым подошел к Путину.

Помощник российского президента отметил, что разговор длился 10-15 минут. За это время лидеры также успели обсудить общую ситуацию на Украине. Отказавшись раскрыть все детали беседы, Ушаков все же сообщил, что речи о визите Путина в США пока не идет.

«Тема с визитом в Вашингтон совершенно не поднималась. Сейчас такая ситуация, конечно, мы выразили сожаление, и теперь уже американцы сами должны раскачаться и что-то предлагать», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам помощника российского лидера, пока трудно сказать, когда и где будут проведены новые контакты двух лидеров. «Конечно, контакты так называемые «на ногах», они весьма полезны, но нужен серьезный разговор, и мы к этому разговору, в том числе в привязке к Буэнос-Айросу, были готовы», — заключил Ушаков.

Как удалось заметить многим, на саммите G20 в столице Аргентины Трамп пытался «держаться от Путина подальше». Однако в последний день американский лидер все-таки не выдержал и пошел на контакт. Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин объяснил это «особой химией», которая появилась между Путиным и Трампом после Хельсинки, сообщает НСН.

«Существует некий эффект Хельсинки. Это продолжение контактов Путина и Трампа на уровне чувств, на уровне химии, которая в отношении России отсутствует на большей части американского истеблишмента. Путин прекрасно осознает, что диалог нужен,

однако Россия сама не будет инициировать встречу, потому что навязываться — это некрасиво. Но если инициатива будет исходить от американской стороны, то мы всегда готовы», — сказал собеседник агентства.

Напомним, в рамках G20 была запланирована полноформатная встреча Путина и Трампа, однако после морского конфликта России и Украины президент США отменил встречу.

Теперь Дональду Трампу предстоит в течение нескольких недель доказать, что срочная отмена встречи имела достаточные основания, а не была показной акцией.

Такое мнение выразил бывший замминистра обороны США Дов Захим в статье The National Interest.

Как отмечает автор материала, инцидент в Керченском проливе между российскими пограничниками и украинскими кораблями, произошедший 25 ноября, повлек за собой нарушение международных законов. По его словам, администрация Трампа должна как-то ответить на это, и это в действительности намного важнее итогов саммита G20, который состоялся в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.

«Будут ли США работать со своими союзниками, чтобы применить к России и ее руководству новые санкции? Усилит ли Вашингтон свою запоздалую поддержку украинской армии? Или Трамп будет сидеть тихо? Если он ничего не сделает в следующие несколько недель, станет очевидно, что отмена встреча с российским лидером была не актом государственности, а показной акцией, очень характерной для звезды реалити-шоу, нежели лидера свободного мира», — пишет экс-замминистра обороны США.

Ранее, в ходе встречи со студентами МГИМО, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что основной целью несостоявшейся встречи было обсуждение ситуации с выходом США из ДРСМД. Лидеры России и США должны были определиться с развитием дальнейшего взаимодействия Москвы и Вашингтона по данному вопросу.

По словам Пескова, на данный момент сложно спрогнозировать, когда состоится следующая встреча двух лидеров. Наиболее приемлемым он назвал формат переговоров на полях крупных международных мероприятий. По его словам, местом для ближайшей такой встречи может стать следующий саммит «большой двадцатки», который состоится в Осаке в 2019 году. В то же время пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что такой перерыв между контактами президентов нежелателен.