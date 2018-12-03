На Украине хотят разорвать договор о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, подразумевающий прекращение действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Об этом сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

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Она также высказала мнение, что Рада поддержит инициативу. Агентство УНН передает, что украинский президент назвал законопроект неотложным. Пока текст и сопроводительные документы к нему не обнародованы.

Осенью этого года украинский глава ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны не продлевать действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. В этом случае договор автоматически прекратит свое действие 1 апреля 2019 года. Теперь речь идет об официальном отказе Украины соблюдать договор.

В сентябре Москва получила от Киева ноту о непродлении договора. В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что подобный шаг является деструктивным в отношениях двух государств.

«Таким образом, дан импульс продолжению процесса «зачистки» всей договорно-правовой базы Украины с Россией», — заявили в ведомстве.

Также в МИДе отметили, что «исторически и географически Россия и Украина друг от друга никуда не денутся», и странам «все равно суждено жить вместе, выстраивая для этого нормальные, добрососедские отношения».

«Заявления украинских политиков этого простого факта изменить не смогут. Но исторический выбор будут делать не они, а народ Украины, в мудрости которого — как показывает вековой опыт нашего совместного сосуществования — у нас никогда не было сомнений», — заключили в министерстве.

Не все политики на Украине поддержали решение не продлевать соответствующий договор, заявив, что это противоречит национальным интересам страны, а также может создать опасный правовой вакуум и усложнить отношения с РФ.

Так, бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж заявил, что

разрыв договора может стать невыгодным для Киева, когда речь зайдет о правовом статусе Крыма.

«Тот же Крым, который в соответствии с настоящим договором юридически входит в состав Украины и признан Россией. Здесь все же надо иметь твердую юридическую базу, а мы даем поводы им ссылаться на то, что это мы разорвали этот договор. И Россия будет указывать на то, что они Крым вернули себе, не нарушая договор», — заявил Маломуж.

Помимо договора о дружбе с РФ Украина намеренна в одностороннем порядке расторгнуть еще около 40 договоров с Россией. Об этом заявил глава МИД республики Павел Климкин. Министр напомнил, что за последнее время Киев уже «убил» 48 двухсторонних соглашений с Москвой.

Власти Украины в корне пересматривают всю двухстороннюю договорно-правовую базу с Россией, поскольку соглашения, заключенные до 2014 года не имеют смысла, пояснил министр.

При этом он отметил, что к отказу от подобных соглашений необходимо «относиться очень аккуратно», чтобы разрыв отношений с Россией не навредил украинским гражданам.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года, срок документа составлял 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. Документ закрепил стратегическое партнерство сторон «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления».

После госпереворота на Украине в 2014 году отношения двух государств резко ухудшились. В частности, парламент страны принял заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором». Киев обвиняет Москву в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и аннексии Крыма.

Москва при этом неоднократно подчеркивала, что не является участником внутриукраинского конфликта на востоке страны, а также отрицала все прочие обвинения. Что касается Крыма, его правовой статус для России, как отмечал президент РФ Владимир Путин, также закрыт. Крым вошел в состав РФ по итогам проведенного по всем международным стандартам референдума, на котором 96,77% жителе полуострова проголосовали за присоединение к России.

3 декабря стало известно, что Петр Порошенко в очередной раз обвинил Россию в агрессивных действиях против Украины и нежелании участвовать в диалоге. В интервью France 24 глава государства рассказал о неудачной попытке связаться с президентом России после инцидента в Керченском проливе, где корабли ВМСУ незаконно пересекли границу с РФ.

Порошенко заявил о готовности побеседовать с Владимиром Путиным по телефону в любом формате — в двустороннем, в нормандском, с участием американских партнеров.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что украинская сторона действительно посылала запрос о телефонном разговоре, однако беседа не состоялась. Помощник президента пояснил, что при подготовке такого рода диалога учитывается целый ряд факторов, в том числе совместимость графиков для беседы, анализируются задачи, которую ставят стороны. «С учетом этого запрос был, а разговора не было», — сказал Ушаков.