Путин не берет трубку: Порошенко пожаловался французам

Президент России Владимир Путин по-прежнему не дал согласия на разговор с президентом Украины Петром Порошенко, заявил последний в интервью телеканалу France 24. По словам украинского лидера, Путин не отвечает на запросы о проведении телефонного разговора.

Порошенко назвал действия Путина «абсолютно непредсказуемыми». По его мнению, он «как и весь мир» не способен угадать, что задумает российский лидер.

Украинский президент добавил, что Киев готов обсуждать инцидент в Керченском проливе и последующий кризис «в любом формате» – как двустороннем, так и в формате «Нормандской четверки» при участии Франции и Германии. Кроме того, Украина готова привлечь в качестве посредника для переговоров с Россией Соединенные Штаты.

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Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что не отказывается от контактов с лидером Украины Петром Порошенко. По словам Путина, хотя его телефонный разговор с Порошенко не состоялся, но он не намерен прекращать «всякое общение».

Он также отметил, что с Порошенко сложно общаться, так как «непонятно, о чем говорить». Путин подчеркнул, что достигнутые между Москвой и Киевом договоренности не выполняются. Кроме того, в ходе пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» Путин заявил, что военное положение на Украине было введено, чтобы ограничить права и свободы и любую политическую активность перед выборами.

По мнению Путина, таким образом украинское правительство фактически разделило страну на «благонадежных и неблагонадежных» граждан.

«Вы знаете, что при более масштабных событиях, связанных с Украиной, никто не вводил военного положения. А теперь в преддверии выборов надо обязательно это сделать. Для чего? Естественно для того, чтобы ограничить гражданские права и свободы, ограничить политическую деятельность в стране»,

— сказал Путин.

Российский лидер обратил внимание на то, что военное положение было введено в тех десяти областях, в которых действующий президент Украины Петр Порошенко не пользуется популярностью, передает НСН.

Скандальный инцидент произошел 25 ноября в Черном море у берегов Крыма. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя. На своем пути они вошли в территориальные воды России.

В 50 км к югу от Судака российские пограничники после продолжительных требований остановиться пресекли попытки украинских моряков нарушить границу РФ. Пограничный корабль «Дон» совершил морской таран рейдового буксира ВМС Украины. «Дон» врезался в украинское судно с правого борта.

Вскоре в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Эти украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

Украинские военные не реагировали на требования пограничников остановиться, при этом совершали опасное маневрирование. После ряда предупреждений по кораблям ВМСУ был открыт огонь. Трое украинских моряков получили ранения, им оказана помощь, угрозы их жизни нет. В России по факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело.

В ответ на арест моряков ВМСУ и их кораблей, Киев решил объявить военное положение сроком на 30 дней (сначала речь шла о 60 сутках).

Спустя пару дней Порошенко подчеркнул, что в тех регионах Украины, где введено военное положение, начались сборы резервистов. Данное заявление он сделал во время передачи техники военным ВСУ.

«В областях, где объявлено военное положение, будут проведены учебные сборы с резервистами и территориальной обороной. Их проведение уже началось», — сказал Порошенко.

Военное положение коснулось ряда областей на юге и востоке Украины. В Киеве военное положение не вводилось.

Как сообщает ФАН, Порошенко также заявил, что якобы Россия намерена расширить «наземный коридор» из Донбасса в Крым и захватить Мариуполь и Бердянск на берегу Азовского моря.

«Россия не отказывается от своего плана расширить свою оккупацию Украины. Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск», — сказал Порошенко.

При этом Украина с момента конфликта в Донбассе не смогла доказать в юридическом порядке факта присутствия российских войск в регионе. Москва также отрицает, что российские военные есть в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.