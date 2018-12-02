На пальцах: как Путин объяснил Меркель морской инцидент

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон должны были услышать позицию президента России Владимира Путина по поводу инцидента в Керченском проливе. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

«Я думаю, что не услышать ее [позицию] они не могли. Путин лично «на пальцах» показывал Меркель и Макрону, как была задумана эта провокация и как ее пытались исполнить»,

– подчеркнул глава МИД России.

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По словам Лаврова, украинские военные моряки имели при себе письменный приказ от командования Службы безопасности Украины (СБУ). Согласно приказу, который российские пограничники обнаружили на борту арестованных кораблей, украинцы должны были «без всяких лоцманов и уведомлений» проникнуть в нейтральные воды и пытаться прорываться через Керченский пролив в Азовское море.

«Президент России Владимир Путин лично рассказал об этом своим собеседникам», – подытожил Лавров.

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе саммита G20 заявила президенту России Владимиру Путину, что хочет помочь разрешить конфликт в Керченском проливе. Об этом сообщает НСН со ссылкой на заявление пресс-секретаря Российского лидера Дмитрия Пескова.

По его словам, в сложившейся ситуации «посредничество» Германии вряд ли возможно. Песков подчеркнул, что в ходе встречи это слов не произносилось.

«Здесь идет речь о нарушении государственной границы, о судебном разбирательстве и следственных действиях, которые ведутся в отношении нарушителей», — сказал Песков.

При этом, сообщает ФАН, Киев готов обсуждать инцидент в Керченском проливе в рамках нормандской четверки, куда входят Россия, Украина, Франция и Германия, заявил украинский президент Петр Порошенко.

«Мы, безусловно, примем участие во встрече Нормандского формата на уровне политических советников, на которую мы ставим срочный вопрос — требование к РФ вернуть наших военных, корабли и открыть Керченский пролив», — отметил Порошенко в интервью France 24, которое приводит пресс-служба президента Украины.

Известный инцидент произошел 25 ноября в Черном море у берегов Крыма. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя. На своем пути они вошли в территориальные воды России.

В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после продолжительных требований остановиться пресекли попытки украинских моряков нарушить границу РФ. Пограничный корабль «Дон» совершил морской таран рейдового буксира ВМС Украины. «Дон» врезался в украинское судно с правого борта. В результате морского тарана был поврежден главный двигатель украинского корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот.

Некоторое время спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».

Фактически украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации. В случае если речь идет о военных самолетах и воздушном пространстве страны, нарушителей могут сбить.

Украинские военные не реагировали на требования пограничников остановиться, при этом совершали опасное маневрирование. После ряда предупреждений по кораблям ВМСУ был открыт огонь. Трое украинских моряков получили ранения, им оказана помощь, угрозы их жизни нет. В России по факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело.

28 ноября президент России Владимир Путин ответил на вопрос про ситуацию с кораблями ВМС Украины, выступая на пленарной сессии форума «Россия зовет!».

По словам Путина, инцидент в Черном море — провокация. Глава государства также обратил внимание на то, что ВМС Украины вошли в воды, которые являлись территориальными водами России даже до присоединения Крыма.

«Это провокация организована действующей властью, думаю, что и действующим президентом [Украины], в преддверии выборов в марте 2019 года», — сказал он.

Путин отметил, что у президента Украины Петра Порошенко низкие рейтинги низкие, «поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить».