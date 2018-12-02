Кстати, а где Скрипали? США готовят новые санкции

США введут против России второй пакет санкций в рамках дела об отравлении в британском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента. В этом преступлении Запад обвиняет Москву, а российские власти отвергают всяческую причастность.

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«Мы не предвосхищаем решения о санкциях, но намерены выполнять требования американского законодательства», — отметил представитель Госдепа, говоря о законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года, который предписывает применить ограничительные меры.

Неделей ранее министр финансов России и первый вице-премьер Антон Силуанов выразил надежду на то, что Соединенные Штаты не будут вводить санкции на госдолг России.

По словам министра, он надеется, что американская сторона не будет применять такие санкционные ограничения и будет придерживаться разумного подхода. При этом он заявил, что не видит серьезных рисков в случае применения подобных мер.

«Основная наша защита — профицит и отсутствие необходимости значительных объемов заимствований для финансирования долга», — сказал чиновник.

Со своей стороны министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Великобритания, покидая Евросоюз, пытается испортить отношения стран объединения с Россией. Он обратил внимание, что британские власти призывают европейские страны присоединиться к санкциям против России, передает ФАН.

«Забавно, как после Солсбери, да и до сих пор, британские представители носятся по всей Европе и требуют, чтобы страны ЕС присоединялись к санкциям.

Вот они уговорили не всех, но многих выслать наших дипломатов после Солсбери. А министры иностранных дел стран — членов ЕС одобрили в Люксембурге новый механизм принятия санкций за применение химоружия», — констатировал дипломат.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что согласно подсчетам экспертов Восточного комитета германской экономики, общий ущерб зарубежных стран от антироссийских санкций составляет $100 млрд.

«Мы понимаем, что санкции — это реальность. Не мы заваривали эту кашу, и мы не будем умолять наших коллег в Европе или где бы то ни было еще их отменять. Конечно, они наносят ущерб и тем, и другим. По подсчетам экспертов, общий ущерб для всех от санкций составил около ста миллиардов долларов», — резюмировал Лавров.

Экономисты Bloomberg также оценили урон, который нанесли санкции экономике РФ с 2014 года. Они полагают, что Россия не досчиталась примерно 6% ВВП. Всего же за последние семь лет США ввели против России санкции 62 раза. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

А постоянный представитель США в Европейском союзе Гордон Сондленд заявил, что Белый дом на «ежедневной основе» принимает меры в отношении России — в частности, общегосударственные санкции и санкции в отношении отдельных физических и юридических лиц.

В прошлом месяце сообщалось, что россияне перевели рекордное количество валюты с долгосрочных вкладов в короткие. Доля валютных вкладов клиентов российских банков сроком от месяца до года на 1 ноября 2018 года впервые с марта 2016 года превысила 30 процентов от общей суммы валютных вкладов. При этом объем долгосрочных вкладов уменьшился за месяц с 3,27 трлн рублей до 2,99 трлн рублей, то есть почти на $4,5 млрд.

Бывший вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев пояснил, что вывод валюты с долгосрочных вкладов говорит об опасениях граждан РФ на фоне возможного введения очередных санкций со стороны США, передает НСН.

«Опасения граждан по поводу возможности введения санкций против ведущих банков страны и блокировки их расчетов в валюте заставляет людей выводить валютные вклады.

Поэтому в ноябре произошло повышение процентных ставок по валютным вкладам. Посмотрим, сможет ли повышение процентов по депозитам перебить опасения граждан. Возможно, дело даже не в повышении ставок, а в том, что конгресс США отложил обсуждение санкций, по меньшей мере, до января», — детализировал эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Скрипаля шпионом, предателем Родины и подонком. С таким заявлением глава государства выступил на заседании «Российской энергетической недели».

«Я вижу, что некоторые ваши коллеги проталкивают теорию, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион. Предатель Родины. Есть такое понятие — предатель Родины. Вот он — один из них. Он просто подонок, вот и все. А вокруг этого развернули целую информационную кампанию. Я надеюсь, что это пройдет когда-нибудь. Чем быстрее это закончится, тем лучше», — заявил Путин.

Политик также указал на сомнительность изложенных британским следствием данных.

«Я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела, и просто удивляюсь. Приехали какие-то мужики и начали травить там бомжей у вас. Это что за бред? В очистке, что ли, они работают? <…> Если мы говорим о том, что травили Скрипаля там, вы хотите сказать, что мы еще какого-то бездомного человека отравили, что ли?», — спросил Путин модератора беседы.

Президент напомнил, что Россия уже наказала экс-полковника ГРУ — в общей сложности он отсидел пять лет в тюрьме.

«Мы его выпустили. Все. Он уехал и еще продолжал сотрудничать и консультировал какие-то спецслужбы.

У Москвы «наверняка есть соглашение» с Лондоном, регулирующее вопрос помощи в расследовании уголовных дел. Дайте документы, пришлите, как положено, в Генпрокуратуру. Мы посмотрим, что там на самом деле происходило», — сказал российский лидер.

В воскресенье 4 марта 2018 года 66-летний бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь были обнаружены на скамейке у входа в торговый центр The Maltings в городе Солсбери графства Уилтшир на юго-западе Великобритании.

По данным полиции, Скрипаль и его дочь внезапно почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Пострадавшие были госпитализированы под наблюдение экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга.

Вскоре Германия, Франция, Канада и США опубликовали совместное заявление, согласившись с выводами правоохранителей Великобритании по делу Скрипалей. Союзники британцев солидарны с тем, что отравили экс-полковника и его дочь сотрудники ГРУ, а атака проходила под эгидой Кремля и с одобрения властей РФ. Москва опровергла причастность к инциденту.