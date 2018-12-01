Закрыть порты: какими санкциями грозят России

Киев может закрыть украинские порты для российских судов после столкновения в Керченском проливе, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Соответствующее решение Киев обсуждает со своими международными партнерами.

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«Одна из идей, о которых мы говорим: не запускать российские суда в некоторые порты, или пускать не все и ограничить все контакты, которые в принципе возможны», — приводит ФАН слова дипломата.

Он добавил, что это лишь одна из мер, которые обсуждаются в Киеве, и выразил надежду на то, что зарубежные партнеры Украины усилят антироссийские санкции. Как отметил политик, вариантов санкций несколько, и далеко не все из них носят экономический характер. По его словам, работа продолжается, но о конкретных сроках введения конкретных мер в отношении России он пока ничего сказать не может.

Накануне генеральный секретарь Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр – партии, в которой состоит и канцлер ФРГ Ангела Меркель, заявила, что Евросоюз и США должны закрыть порты для российских судов, которые следуют из Азовского моря.

Она обосновала это тем, что Россия якобы нарушила международно-правовые нормы в ходе боевого столкновения с украинскими военными судами в Керченском проливе, а также тем, что впоследствии задержанные украинские моряки были арестованы российскими правоохранительными органами.

«Одним из возможных ответов, например, может быть

недопущение вхождения российских судов, приходящих из региона Азовского моря в европейские и американские порты,

пока ситуация с Украиной не будет разрешена», — заявила немецкий политик.

В свою очередь, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал Евросоюз рассмотреть вопрос введения дополнительных санкций против России. По его словам, США готовы рассмотреть данный вопрос из-за инцидента в Керченском проливе. Он также добавил, что Россия должна «освободить украинские корабли и моряков». Волкер подчеркнул, что «не считает важным» вопрос о том, кто несет ответственность за этот инцидент.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, в свою очередь, призвал к конкретным шагам по деэскалации ситуации в Азовском и Черном морях после инцидента в Керченском проливе. По его словам, решение ситуации «возможно только путем диалога». Дипломат также добавил, что необходимо предотвратить появление «долгосрочного конфликта» в Азовском море.

Утром в воскресенье, 25 ноября, украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указало, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям, передает НСН.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» якобы осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира. Позднее украинские моряки были арестованы и признались в сознательной провокации.

Из-за произошедшего Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет, чтобы Москва «не формировала на Украине отряды «частных» армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ», написал в твиттере президент Украины Петр Порошенко.

Позднее депутат Верховной рады от партии «Народный фронт», бывший командир батальона «Миротворец» Андрей Тетерук Украина сказал, что

Украина должна запретить въезд и российским женщинам. По мнению нардепа, российские женщины представляют для Киева не меньшую опасность, чем мужчины, поскольку могут оказаться «шпионами».

«Мы были свидетелями, как в США были задержаны именно женщины, которые шпионили на Российскую Федерацию — это и Анна Чапман, и Мария Бутина. И они успешно выполняли свою деятельность, и я не вижу смысла вводить ограничения исключительно для мужчин», — поделился своими соображениями парламентарий.

Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков, арестованных за организацию провокации в Керченском проливе, следствием которой стало боевое столкновение судов ВМС Украины и военных катеров Пограничной службы ФСБ РФ. Об этом говорится в специальном коммюнике, опубликованном на сайте канадского кабинета министров.

«Мы, министры иностранных дел стран Большой семерки: Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Высокого представителя Европейского союза, выражаем нашу самую серьезную озабоченность действиями России против Украины в Керченском проливе и прилегающих к нему водах, которые повысили международную напряженность», — указывается в документе.

В ответ на это член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков предложил Вашингтону освободить российских заключенных,

в частности — российского политического активиста, председателя правления российской межрегиональной общественной организации «Право на оружие» Марию Бутину.

«Пусть они сначала нашу Марию Бутину отпустят, Виктора Бута и многих других, кого задержали и осудили в США по каким-то надуманным причинам и политическим мотивам. Украинские военные моряки, в отличие от россиян, арестованных в США, задержаны на законных основаниях», — сказал сенатор.

Что касается президента России Владимира Путина, то он предположил в своем выступлении на форуме «Россия зовет!», что провокация с нарушением кораблями украинских ВМС государственной границы России в районе Керченского пролива была совершена по инициативе украинского лидера Петра Порошенко.