«Трамп-тауэр» и письмо в Кремль: Песков рассказал про Коэна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн обращался к российским властям с предложением по строительству в Москве небоскреба «Трамп-тауэр», однако затем перестал выходить на связь.

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«Адрес моей электронной почты указан на интернет-сайте, и каждую неделю мы получаем десятки обращений и от предпринимателей, и от желающих принять участие в Питерском форуме», — рассказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Коэну объяснили, что администрация руководителя страны не занимается вопросами строительства, и перенаправили адвоката на Петербургский экономический форум, после чего адвокат и его партнеры больше не давали о себе знать, передает ФАН.

Песков подчеркнул, что «откровения» Коэна о постройке здания в России «должен комментировать священник».

Коэн в последние три дня фигурирует в скандальных сводках. Так, днем ранее популярный американский сайт BuzzFeed сообщил, что компания Трампа якобы обещала подарить российскому лидеру Владимиру Путину пентхаус в «Трамп-тауэр» в Москве стоимостью в $50 млн, если бы проект был реализован, и переговоры об этом вел как раз Коэн с Песковым.

О том, что российский лидер будто бы должен был получить от Трампа квартиру в комплексе «Трамп-тауэр», который собирались построить в Москве, сообщил изданию бывший партнер президента США по бизнесу Феликс Сатер. Он рассказал, что план подарить квартиру российскому президенту вынашивал он и Коэн, передает НСН.

По словам Сатера, российские олигархи захотели бы жить в одном здании с президентом.

«Моя идея была в том, чтобы дать Путину пентхаус за $50 млн и назначить цену в более $250 млн на остальные квартиры», — рассказал Сатер. Его слова подтвердил еще один анонимный источник портала.

По информации BuzzFeed, был ли сам Трамп в курсе о планировавшейся сделке — неизвестно. Президент США неоднократно утверждал, что не знаком с Феликсом Сатером, хотя офис бизнесмена находится в том же здании, что и резиденция американского лидера.

За день до этого Коэн признал вину в даче конгрессу ложных показаний по делу о «сговоре» Трампа с Россией. Речь шла о слушаниях в комитетах конгресса США, на которых выступал Коэн. Юрист признался, что солгал о планах Трампа по строительству небоскреба в Москве.

При этом CNN со ссылкой на источники сообщал, что Коэн пошел на сделку со следствием, перестав надеяться на помилование со стороны Трампа. По данным телеканала, в апреле текущего года советники президента пообещали Коэну, что президент его защитит.

Как отмечается, Коэн перестал верить в свое «помилование» после того, как Трамп начал дистанцироваться от адвоката в своих выступлениях. При этом адвокат Трампа Рудольф Джулиани опроверг информацию CNN. Джулиани подчеркнул, что Трамп ничего не обещал Коэну.

В тот же день Джулиани сообщил, что письменные ответы на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера включали объяснение по поводу проекта строительства небоскреба в Москве. По словам адвоката, Трамп передал содержание своих разговоров с Коэном по поводу проекта строительства небоскреба в Москве.

«Президент заявил, что предложение было, оно обсуждалось с Коэном, также было соглашение о намерении, но дальше этого дело не продвинулось», — рассказал Джулиани.

Он отметил, что Мюллера не интересовали конкретные даты разговоров Трампа с Коэном по данному проекту. При этом

показания президента США не противоречат словам Коэна о так и не построенной в Москве высотке,

подчеркнул Джулиани.

Сам Трамп также прокомментировал информацию о том, что Коэн признал вину в даче ложных показаний по «российскому делу». Американский лидер отверг заявления о том, что Trump Organization работала над проектом в Москве, который, по словам его бывшего адвоката, он курировал до июня 2016 года.

По признанию главы Белого дома, Коэн мог солгать о московском проекте, чтобы получить меньший срок заключения. Сам президент США отметил, что ему нечего скрывать.

В прошлом месяце американские СМИ сообщали, что Коэн готов присоединиться к избирательной кампании Демократической партии США на президентских выборах 2020 года.