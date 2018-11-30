Работа с Кремлем: в чем сознался юрист Трампа

Популярный американский сайт BuzzFeed сообщил, что компания президента США Дональда Трампа якобы обещала подарить российскому лидеру Владимиру Путину пентхаус в «Трамп-Тауэр» в Москве стоимостью в $50 млн, если бы проект был реализован.

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О том, что российский лидер будто бы должен был получить от Трампа квартиру в комплексе «Трамп-Тауэр», который собирались построить в Москве, сообщил изданию бывший партнер президента США по бизнесу Феликс Сатер. Он рассказал, что план подарить квартиру российскому президенту вынашивал он и тогдашний юрист Трампа Майкл Коэн. По словам Сатера, российские олигархи захотели бы жить в одном здании с президентом.

«Моя идея была в том, чтобы дать Путину пентхаус за $50 млн и назначить цену в более $250 млн на остальные квартиры», — рассказал Сатер. Его слова подтвердил еще один анонимный источник портала.

Согласно информации BuzzFeed, Майкл Коэн — на тот момент личный юрист Дональда Трампа — якобы вел переговоры на этот счет с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Однако насколько сам Трамп был в курсе о планировавшейся сделке — неизвестно. Президент США неоднократно утверждал, что не знаком с Феликсом Сатером, хотя офис бизнесмена находится в том же здании, что и резиденция американского лидера.

The Trump Organization, Дмитрий Песков, Майкл Коэн и его адвокат не стали комментировать информацию BuzzFeed.

В свою очередь, 29 ноября Майкл Коэн утром по своей инициативе явился в суд и заявил о даче ложных показаний касательно проектов Дональда Трампа в России. Роберт Мюллер, расследующий вмешательство России в президентские выборы 2016 года, рассказал, что Коэн передал свои новые показания в письменном виде на двух страницах. Показания экс-юриста Трампа, который когда-то утверждал, что «примет пулю» за американского президента, длились более 70 часов.

В частности, бывший адвокат президента США признался, что солгал о сроках проекта строительства «Трамп-тауэр» в Москве. В августе 2017 года он заявлял, что «московский проект» свернули в январе 2016 года. Однако в четверг Коэн рассказал, что еще в июне 2016 года он обсуждал с Сатером возможность строительства здания в Москве.

Соответственно, сделка обсуждалась и после того, как Трамп стал кандидатом в президенты от Республиканской партии. Экс-юрист сообщил, что информировал Трампа и членов его семьи о ходе переговоров по этому проекту.

Согласно показаниям Коэна, солгал он и относительно контактов с российскими чиновниками. В прошлом году юрист сообщил, что отправил пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову письмо по поводу строительства небоскреба в Москве, однако не получил ответа. Сам Песков тогда подтвердил эту информацию. Он заявил, что Коэну не ответили, так как Кремль «не реагирует на такие темы».

На это Коэн сообщил, что разговаривал с помощницей Пескова по телефону в течение 20 минут в январе 2016 года.

Поездка в итоге не состоялась, а сам проект так и не был реализован. В четверг в суде экс-адвокат Трампа добавил: «Я хотел бы отметить, что я действительно не путешествовал туда, и я никогда не был в России».

Более того, выступая перед комитетами по разведке сената и палаты представителей в прошлом году, Коэн заявил, что никогда не собирался в Россию в рамках работы над строительством «Трамп-Тауэр», а также не предлагал Трампу совершить подобный визит.

Как сообщил Роберт Мюллер, эти показания были ложными, а Коэн намеревался сам отправиться в Россию для работы над проектом. Более того, он обсуждал с Трампом возможность поездки президента США в Москву.

В мае 2016 года Майкл Коэн, планируя с Сатером поездку Трампа в Москву, заявил, что это произойдет только после выдвижения кандидатуры политика в президенты.

Трамп уже прокомментировал заявление своего бывшего сотрудника. По словам президента США, Коэн мог солгать о московском проекте, чтобы получить меньший срок заключения. Сам Трамп отметил, что ему нечего скрывать.

«Разок задумался о том, чтобы заняться строительством в России. Вложил ноль денег, дал ноль гарантий и не выполнил проект. Охота на ведьм!» — написал Трамп в своем твиттере. Нынешний адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что письменные ответы Трампа на вопросы Мюллера включали объяснение по поводу проекта строительства «Трамп-Тауэр» в Москве.

«Президент заявил, что предложение было, оно обсуждалось с Коэном, также было соглашение о намерении, но дальше этого дело не продвинулось», — рассказал Джулиани.

Он также отметил, что Мюллера не интересовали конкретные даты разговоров Трампа с Коэном по данному проекту. При этом показания президента США не противоречат словам Коэна о так и не построенной в Москве высотке, подчеркнул Джулиани.

При этом никаких доказательств, подтверждающих новую информацию Коэна, кроме его слов, также нет. При этом Коэн ранее дал понять, что будет сотрудничать с Мюллером, так как интересы семьи для него на первом месте. При этом положение юриста шаткое, его подозревают финансовых махинациях, — в частности, незаконном получении кредитов на сумму в $20 млн и неуплате налогов. Если обвинения будут доказаны, Коэн может получить 65 лет тюремного заключения.

Дом, который не построил Трамп

Стоит отметить что Трамп давно вынашивал планы строительства небоскреба в Москве и даже вел об этом переговоры с представителями советского правительства во время президентства Михаила Горбачева. В 1987 году вместе с тогдашней супругой Иваной Трамп бизнесмен приезжал в Ленинград, где ему помогал тогдашний посол СССР в США Юрий Дубинин. «…Он хотел все, мечтал — и у нас, и в Ленинграде Trump Towers», — вспоминала впоследствии дочь дипломата.

Ни один проект Трампа в России реализован не был, хотя его партнером по бизнесу был известный столичный девелопер Арас Агаларов. Вместе с ним он провел в Москве в 2013 году конкурс «Мисс Вселенная», а сын бизнесмена, предприниматель Эмин Агаларов, снял будущего президента США в шутливом клипе. Ни о каких других проектах Трампа в Москве неизвестно.

При этом есть сомнения, что действующий президент России согласился бы жить в высотном небоскребе вместе с крупными бизнесменами — как по соображениям этики, так и по соображениям безопасности. «Что-то с трудом верится», — говорит «Газете.Ru» один из правительственных чиновников.

В 1990-е годы идея построить дом, где жил бы президент России и известные люди, была воплощена в жизнь. Был построен дом на улице Осенней, где должен был жить президент России Борис Ельцин, а вместе с ним и другие представители российской элиты. Однако сам Ельцин практически не бывал там, предпочитая загородную резиденцию.

Информация о том, что сотрудники Трампа думали о возможности «преподнести» президенту России элитные апартаменты, появилась на день позже сообщения об отмене полноценной встречи Путина и Трампа на саммите «большой двадцатки» (G20) в Аргентине. Президенты лишь проведут короткую встречу «на ногах».

Можно предположить, что новые данные, полученные спецпрокурором Мюллером, могли послужить причиной для отмены Трампом встречи с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно внутриполитическая ситуация в США повлияла на намерения Трампа.

«Является ли провокация, которая была устроена Киевом в этом районе, реальным поводом к отмене? Публично мы слышали именно такое объяснение, мы его приняли к сведению. Является ли это реальностью? Мне кажется, что все-таки нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США. Вот она является доминирующей при принятии решения — внутриполитический расклад в США», — сказала дипломат на брифинге в пятницу.