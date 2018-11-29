Море проблем: Трамп сорвал встречу с Путиным. LIVE

В то же время в верхней палате российского парламента полагают, что встреча президентов может и состояться, поскольку решения Трампа отличаются нестабильностью.

«Не исключаю, что встреча все же может состояться. Мнение Трампа еще может поменяться снова, как и раньше, когда оно менялось три раза за день», — полагает зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров.

А само же решение Трампа в Совфеде сочли разновидностью шантажа, однако шансы таких действий на успех минимальны.

«Россия по [украинским] морякам своей позиции не поменяет. Нет, такой шантаж не пройдет. Россию шантажировать бесполезно», — добавил Джабаров.