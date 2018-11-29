Море проблем: Трамп сорвал встречу с Путиным. LIVE

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Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер — еще перед тем как Трамп отменил встречу — заявил CNN, что переговоры с Путиным были бы ошибкой.
«Должно быть какое-то обсуждение России и Украины. Если президент Трамп хочет улучшить отношения, он должен заставить Путина сделать что-то, чтобы переместить этот конфликт в более позитивном направлении», — сказал Пайфер.
Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс рассказал, что Трамп принял решение по встрече с Путиным после разговора с госсекретарем Майком Помпео, советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой аппарата администрации президента Джоном Келли.
А само решение Трамп принял, уже будучи на борту самолета, направлявшегося в Аргентину. Примечательно, что буквально за несколько часов до этого Вашингтон подтвердил намерение Трампа провести переговоры с Путиным, об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
В то же время в верхней палате российского парламента полагают, что встреча президентов может и состояться, поскольку решения Трампа отличаются нестабильностью.
«Не исключаю, что встреча все же может состояться. Мнение Трампа еще может поменяться снова, как и раньше, когда оно менялось три раза за день», — полагает зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров.
А само же решение Трампа в Совфеде сочли разновидностью шантажа, однако шансы таких действий на успех минимальны.
«Россия по [украинским] морякам своей позиции не поменяет. Нет, такой шантаж не пройдет. Россию шантажировать бесполезно», — добавил Джабаров.
В Совете Федерации обратили внимание на то, что отказ Трампа от встречи с Путиным может осложнить и без того запутанные отношения Москвы и Вашингтона, по крайней мере, в части обсуждения вопросов, связанных с договорами, обеспечивающими стратегическую безопасность.
«Это, конечно, никак не улучшит наши двусторонние отношения. На встрече Путина и Трампа должны были быть обсуждены такие важные, в том числе и для США, вопросы, как РСМД и СНВ-3. Теперь этого не произойдет», — сказал в беседе с РИА «Новости» зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) действительно находится под угрозой. Ранее Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из соглашения из-за якобы нарушений его положений со стороны Москвы. У России тоже есть претензии по части соблюдения договора Соединенными Штатами. Обсудить разногласия — единственный, пусть и сложный, путь преодоления разногласий. Но шанс, кажется, упущен.
В Государственной думе, хотя, как признавались раньше депутаты, и не возлагали больших надежд на встречу российского и американского президента, подвергли критике решение Трампа.
«Это продолжение поиска всеобщего врага в лице России. Что удивляет, поскольку мир без России не может существовать», — заявил зампред комитета по международным делам Анатолий Карпов.
А вот и рубль уже отреагировал на заявления Трампа. Как следует из динамики торгов на Московской бирже, курс нашей национальной валюты замедлил темпы роста к доллару и евро.
Курс доллара расчетами «завтра» на 19.45 мск снижался на 78 копеек (до 66, 17 руб.), курс евро — на 86 копеект (до 75,30 руб.), пишет РИА «Новости».
В то же время по официальным каналам в Кремль еще не поступила информация об отмене запланированной встречи Путина и Трампа.
«Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем. Если это так, у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
И, конечно, вопросы вызывает столь острая необходимость введения военного положения в стране, хотя оно не вводилось ни разу за все 4,5 года военного конфликта на востоке страны. Инцидент в Керченском проливе действительно по большей части можно охарактеризовать как локальное происшествие, тогда как в Донбассе реально велись боевых действия.
К слову, Порошенко таки воспользовался ситуацией, и протащил через Верховную раду закон о введении военного положения. Сначала он планировал устроить это на всей территории Украины, и ввести его сроком на 60 дней. Депутатам эта идея не особо понравилась, поскольку тогда пришлось бы как минимум сдвинуть дату проведения президентских выборов, которые назначены на 31 марта 2019 года. В итоге — военное положение — только в 10 областях, и на 30 дней. Украинские власти обещают, что продлевать его не будут, но современный украинский политический процесс уже много раз демонстрировал, что решения могут приниматься спонтанно.
А вот развернутый комментарий относительно событий, развернувшихся в российских территориальных водах, от президента РФ Владимира Путина. Если коротко — украинские моряки не реагировали на запросы российских пограничников и совершали опасные маневры, поэтому у сотрудников Погранслужбы РФ не оставалось иного выбора, кроме как обеспечить защиту российской границы. Киев целенаправленно устроил провокацию, чтобы достичь своих внутриполитических целей. В частности, у президента Украины Петра Порошенко крайне низкий рейтинг, который не обеспечивал бы ему даже возможности пройти во второй тур выборов, поэтому ему было выгодно снова заговорить о мнимой «российской агрессии», чтобы оттянуть на свою сторону националистически настроенную часть украинского общества.
«Газета.Ru» в день инцидента внимательно следила за событиями в районе инцидента. Чтобы вспомнить хронику дня, можете пробежаться по нашей трансляции, периодически события накалялись до предела.
В целом, следует отметить, что у российского президента только на первый день работы саммита — 30 ноября — запланирован достаточно насыщенный график встреч и переговоров. В частности, он встретится с премьером Индии Нарендрой Моди, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с премьер-министром Японии — Синдзо Абэ.
И, несмотря на то что Трамп напрямую не обвиняет Россию в нарушении каких-то норм, он явно в этом случае играет на обострение ситуации, особенно учитывая, что страны Европы, в целом, заняли относительно нейтральную позицию — ни обвинений, ни заявлений о санкциях пока не звучало.
Интересно то, что сам Трамп задавался вопросом, почему украинские моряки не соблюли протокол прохода судов через Керченский пролив, которые Киев вполне успешно и бесконфликтно пользовался раньше. Судя по всему, ответ на этот вопрос так и не получен, но президент США все же, кажется принял решение, которое принял.
Таким образом, судя по всему, блок администрации США, отвечающий за нацбезопасность, представил доклад по инциденту в Керченском проливе. Корабли и моряки, которые не вернулись на Украину, — это судна ВМС Украины и их экипажи, которые 25 ноября нарушили государственную границу Российской Федерации, после чего судна и моряков арестовала Погранслужба ФСБ России.
«Основываясь на том факте, что корабли и моряки так и не вернулись на Украину из России, я решил, что лучше всего для всех сторон рассмотреть возможность отмены запланированной прежде встречи с Владимиром Путиным в Аргентине. С нетерпением жду содержательного саммита вновь, как только ситуация будет разрешена!» — написал Трамп в твиттере.
Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru».
Пожалуй, самая ожидаемая для российских наблюдателей встреча российского президента Владимира Путина на саммите G20 в Аргентине — с американским коллегой Дональдом Трампом, — кажется, все же не состоится. Дональд Трамп заявил, что переговоров не будет.
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