Предвыборная кампания: Путин вывел Порошенко на чистую воду

Провокация с нарушением кораблями украинских ВМС государственной границы России в районе Керченского пролива была совершена по инициативе президента Украины Петра Порошенко, который организовал это в преддверии выборов, заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!»

Реклама

«Явные признаки заготовленной заранее провокации, рассчитанной на то, чтобы после этого воспользоваться этим как предлогом для того, чтобы ввести военное положение в стране. Ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной это не имеет. Это игра на обострение», — подчеркнул президент.

Он обратил внимание на то, что украинские корабли вошли в российскую акваторию, которая была таковой даже до присоединения Крыма.

«Не отвечая на запросы наших пограничников, начали двигаться прямо к этому мосту. На предложения встать на стоянку не реагировали, на предложение взять лоцмана — даже после нарушения нашей государственной границы им все равно предложили взять лоцмана — молчали, вообще никак не отвечали», — возмутился глава государства.

Путин объяснил, что в этой ситуации российские пограничники выполняли свой служебный долг.

«А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают, непонятно, что они собираются делать. Как они должны действовать?

Если бы они (пограничники. — «Газета.Ru») действовали иначе, их всех нужно было отдать под суд»,

— отметил российский лидер.

25 ноября ФСБ России сообщило о том, что корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» дважды нарушили границу России в Керченском проливе: первый раз утром, а второй — в 19:00. Российские пограничники отметили, что украинские моряки осуществляли опасное маневрирование.

На требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота немедленно остановиться украинские суда не ответили. В связи с этим российским службам пришлось применить оружие, чтобы остановить украинские корабли. В результате трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказали помощь.

Все три украинских корабля задержаны и будут доставлены в порт Керчи, подчеркнули в ведомстве.

Украинская сторона знакома с установленным порядком прохождения военных кораблей через российское территориальное море и по Керчь-Еникальскому каналу, отметили в ФСБ. К тому же, там напомнили, что украинские суда ранее уже использовали этот порядок для осуществления мирного прохода.

По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело. В целях безопасности в воскресенье Керченский пролив закрыли для прохода гражданских судов.

Украинский МИД обвинил в инциденте Россию. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что российские корабли «применили силу в отношении кораблей Вооруженных сил Украины».

«Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву, двусторонней договорно-правовой базы», — указали украинские дипломаты.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возложила ответственность за произошедшее в Керченском проливе на Киев, который, по ее словам, устроил провокацию.

«Разорвав Украину на части, Порошенко и вся майданная гопкомпания, как сейчас это делает [экс-президент Грузии Михаил] Саакашвили, потом будут гастролировать по миру с лекциями о пользе демократии. В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии», — написала она на своей странице в фейсбуке.

Ее мнение разделяет и российский сенатор Алексей Пушков. К тому же он считает, что приказ для провокационных действий Украины в Черном море в отношении России отдал сам украинский президент.

«Не приходится сомневаться, что приказ поступил напрямую от президента Порошенко. Такие вещи без ведома и согласия, и без инициативы, я думаю, главы государства не осуществляются. И полагаю, что это действительно намеренная провокация, которая имеет несколько целей», — отметил Пушков в эфире телеканала «Россия-24».

Он предположил, что Украина таким образом хотела ответить на успешный саммит в Стамбуле между президентами Турции и России, поскольку «Турецкий поток» был проложен в обход Украины. Это сократит ее транзитную роль, и большая часть газа пойдет мимо Киева.

«С другой стороны, Порошенко нужно поднимать свой рейтинг. У него 5% всего, он не популярен, он на четвертом месте среди украинских политиков, и за полгода до президентских выборов нужно наращивать напряженность для того, чтобы под этим соусом, говоря о том, что нужно сплотиться всем перед лицом так называемой «российской угрозы», продемонстрировать лучшие результаты на выборах, чем те, которые он способен сделать сегодня», — подчеркнул сенатор.