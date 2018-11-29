СБУ опубликовала переговоры российских летчиков

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что перехватила переговоры пилотов российского истребителя Су-30 и вертолета Ка-52 с военным управлением, которые 25 ноября якобы обстреляли три корабля ВМС Украины в Керченском проливе. Как отметил заместитель главы СБУ Олег Фролов, эти переговоры якобы доказывают, что российская сторона целенаправленно отдала приказ об обстреле украинских военных кораблей.

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Позже на сайте СБУ была опубликована аудиозапись «переговоров» российских летчиков.

В частности, на этой записи предполагаемый пилот Су-30 с позывным 509 просит у диспетчера с позывным «Джемпер» разрешения «начать работу». «До цели 24 км, разрешите первым работу», — говорит он. Затем он сообщает, что «работу окончил». Джемпер отвечает: «Вас понял. Продолжаем на северную точку. Подскажите, работу выполнили?». «Работу выполнил, двумя практически», — сообщает 509-й.

Другой фрагмент, утверждает СБУ, содержит переговоры российского диспетчера и пилота Ка-52. Диспетчер просит: «Подскажите расход карандашей у вас».

«У 47-го не было, у 49-го — два», — отвечают ему. СБУ поясняет, что 47-й и 49-й — это позывные пилотов вертолетов Ка-52.

Фролов, комментируя записи переговоров, подчеркнул, что украинские моряки «чудом» выжили после того, как российские военные применили несколько различных видов оружия. Так, российский корабль «Дон» применил таран к судну «Яны Капу», российский многоцелевой истребитель Су-30 и разведывательно-ударный вертолет Ка-52 выпустили по две ракеты по кораблям ВМС Украины, также российские военные вели огонь из крупнокалиберного корабельного вооружения по рубке, где находились украинские моряки, а спецназ произвел штурм кораблей. Кроме того, утверждает Фролов, российские правоохранители применили к украинцам физическое насилие, которое якобы продолжается до сих пор.

Кроме того, в СБУ заявили, что «украинские корабли стали мишенью, на которых российские военные отрабатывали свои навыки применения различных видов оружия».

25 ноября украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, нарушив государственную границу. Как пояснили в ФСБ России, в течение нескольких часов российские пограничные суда сопровождали украинские корабли и требовали остановиться, на что экипажи судов не отвечали и продолжали совершать опасные маневры, продвигаясь к Керченскому проливу. В результате российские правоохранители, применив оружие, задержали все три корабля.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко позже заявил, что корабли были атакованы российской авиацией. Однако в ФСБ опровергли эту информацию, отметив, что выстрелы по украинским судам производили только военные корабли.

В Киеве обвинили Россию в агрессивных действиях против военных и объявили в стране военное положение. Кроме того, посольство России в Киеве сообщило, что украинские пограничники стали массово отказывать россиянам во въезде.

В свою очередь, президент России Владимир Путин назвал инцидент сознательной провокацией, которая нужна киевским властям, чтобы решить внутриполитические проблемы.

«Явные признаки заготовленной заранее провокации, рассчитанной на то, чтобы после этого воспользоваться этим как предлогом для того, чтобы ввести военное положение в стране», — отметил он.

По мнению российского лидера, Киев играет на обострение ситуации в Азовском море. Кроме того, он отметил, что украинские корабли вошли в российскую акваторию, которая была таковой даже до присоединения Крыма.

«Не отвечая на запросы наших пограничников, начали двигаться прямо к этому мосту. На предложения встать на стоянку не реагировали, на предложение взять лоцмана — даже после нарушения нашей государственной границы им все равно предложили взять лоцмана — молчали, вообще никак не отвечали», — пояснил президент.

Он также похвалил российских пограничников, которые выполняли свой служебный долг и успешно предотвратили продвижение военных кораблей другого государства на территорию РФ.

«А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают, непонятно, что они собираются делать. Как они должны действовать? Если бы они (пограничники. — «Газета.Ru») действовали иначе, их всех нужно было отдать под суд», — отметил Путин.