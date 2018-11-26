Революция и «враги народа»: как Грузия выбирает президента

28 ноября в Грузии состоится второй тур президентских выборов. Политическая обстановка в стране с приближением этого дня обостряется все больше — между двумя кандидатами, прошедшими во второй тур, ведется настоящая «война», в которую включились крупнейшие телеканалы страны, чиновники, активисты и даже экс-президент Михаил Саакашвили.

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На финишную прямую предвыборной гонки вышли Саломе Зурабишвили, которую поддерживает находящаяся у власти «Грузинская мечта — демократическая Грузия», и представитель оппозиции, кандидат от бывшей правящей партии «Единое национальное движение» — Григол Вашадзе. В первом туре Зурабишвили удалось обогнать противника с небольшим перевесом — всего на 0,9%. Можно сказать, что шансы у кандидатов равны. Более того, объективно оценить ситуацию трудно: опросы и исследования обеих сторон показывают разные результаты.

Уже сейчас очевидно, что важен будет каждый голос. Решить исход предстоит избирателям, которые не пошли на выборы в первом туре и тем, кто отдал предпочтение кому-то из остальных 23 кандидатов.

Из-за незначительного перевеса в голосах по итогам первого тура, дальнейшая гонка оказалась насыщена скандалами. В борьбе за каждого избирателя стороны пустили все средства.

В Тбилиси в минувшее воскресенье «Альянс патриотов» собрал многотысячную акцию под лозунгом «Нет нацизму» в поддержку Зурабишвили.

«Мы вместе с вами являемся главной оппозиционной силой. Сегодня мы все защищаем будущее наших детей. Мы не уступим Грузию этим маньякам. Поэтому нет «Национальному движению». Нет возвращению в прошлое. Поддержка Зурабишвили. Поддержка Грузии без насилия», — заявила на митинге лидер «Альянса патриотов», вице-спикер парламента Грузи Ирма Инашвили.

Более того, активисты вообще требовали запрета деятельности «Единого национального движения». Как сообщила Инашвили, для этого уже собираются подписи.

Один из лидеров «Альянса патриотов» Давид Тархан-Моурави утверждает, что на данный момент эту инициативу поддерживает более 97 тыс. человек. Подобные акции протеста проходили и в других городах страны.

На следующий день, 26 ноября, одноименное с лозунгом «Нет нацизму» общественное движение подало иск против гендиректора оппозиционного телеканала Rustavi2 Ники Гварамия, который открыто выступает в поддержку Григола Вашадзе. Гварамия, активно участвуя в предвыборной гонке, неоднократно высказывался против Зурабишвили и ее сторонников в эфире своего телеканала и в социальных сетях. За это его и хотят привлечь к ответу в суде. В частности, он призывал к притеснению всех тех, кто поддерживает, финансирует или помогает Зурабишвили.

«Мы подали иск против Гварамия. Мы его назвали «Народ против Гварамия». В иске речь идет об оскорблении чести и достоинства людей, а также о той большевистской предвыборной кампании, которую начали вести Гварамия и его телевидение против женщины, кандидата в президенты Саломе Зурабишвили, и ее сторонников. Тех людей, которые поддерживали Саломе Зурабишвили, он охарактеризовал предателями и врагами народа», — сообщила член движения, правозащитница Нана Какабадзе.

Она также рассказала, что вместе с иском подано более 12 тыс. подписей от тех, кого оскорбили высказывания Гварамия. Подписавшиеся требуют от гендиректора Rustavi2 выплаты компенсации — по 1 лари (чуть более 0,3 доллара) каждому из них.

Тем временем, портрет Григола Вашадзе с тремя написанными на разных языках «Нет!» красуется на обложке издания «Асавал дасавали» («Обо всем»). При этом часть лица оппозиционного лидера заменена на лицо героя-диктатора фильма «Покаяние» с гитлеровскими усами. А в газете «Ахали таоба» («Новое поколение») омбудсмен Нино Ломджария заявила, что решение властей погасить банковские долги населения заслуживает тщательного изучения, поскольку эту инициативу можно расценивать как косвенный подкуп избирателей.

Стоит отметить, что обе стороны стали участниками громких скандалов и провокаций в адрес друг друга.

Так, например, крупные неправительственные организации обвинили власти Грузии в изготовлении фальшивых удостоверений личности для фальсификаций на выборах. Подобные заявление могли сильно повлиять на рейтинг Зурабишвили.

Прокуратура страны завела уголовное дело, однако так и не получила доказательств: обвинители сослались на невозможность раскрыть источники.

«В прокуратуре ведется расследование, и посмотрим, как оно завершится. От меня фальсификация очень далека. У таких действий нет никакой связи с Западом, с Европой, которую я хочу внедрить в Грузии», — заявила Зурабишвили журналистам.

Вскоре штаб Вашадзе получил ответный удар. «Грузинская мечта» заявила об угрозе революции от Михаила Саакашвили в случае победы кандидата от «Единого национального движения». Вслед за этим на украинском сайте появилась аудиозапись, предположительного, диалога между руководителем предвыборного штаба Вашадзе и основателем партии Михаилом Саакашвили. На записи слышно, как экс-президент Грузии призывает оппозицию настроиться на революцию. Второй собеседник ему отвечает, что «без денег ничего не получится».

Впрочем, сам Вашадзе отрицает подлинность аудиозаписи.

«Я не являюсь фигурантом этого разговора, там мое фото, но голос изготовлен при помощи обыкновенного синтезатора, глупость, бред… Если обычный человек послушает эту запись, поймет, что эти два человека на самом деле не разговаривают между собой», — заявил Вашадзе.

Он также уточнил, что вообще не поддерживает коммуникацию с Саакашвили. Сам же экс-президент Грузии в своих соцсетях выкладывал видеообращение, в котором с уверенностью предрек победу кандидату от своей партии Григолу Вашадзе. Основания для такой позиции, впрочем, есть: голоса от выбывших в первом туре представителей оппозиции могут уйти к Вашадзе, который, кстати, считает, что Саакашвили должен иметь возможность вернуться в Грузию.

Предстоящие выборы уникальны не только напряженной атмосферой.

Во-первых, это будут последние президентские выборы, на которых кандидат победит путем всеобщего голосования. Год назад грузинский парламент утвердил новую конституцию, которая окончательно превратила Грузию в парламентскую республику.

Во-вторых, впервые президента страны изберут по итогам двух раундов голосования.

Примечательным является и то, что день выборов назначен на середину недели, что опять же происходит впервые в истории страны. Хотя грузинский ЦИК объявил среду выходным днем, такое решение вызвало негодование среди сторонников Вашадзе. По их мнению, таким образом, власти намерены снизить явку среди граждан, проживающих за пределами страны, которые в первом туре проголосовали за кандидата от оппозиции.

«Европейская Грузия» и «Единое национальное движение» подали иск в Тбилисский городской суд с требованием отменить решение ЦИК. По их мнению, таким образом будут нарушены сразу две статьи Избирательного кодекса Грузии — 6-я (выборы, кроме президентских, могут проводиться в любой день недели) и 95-я (очередные выборы президента Грузии проводятся в любой воскресный день октября календарного года истечения срока полномочий президента Грузии).

По мнению оппозиции, у находящихся в других странах граждан не будет выходного дня в среду, хотя для них избирательные участки будут открыты до полуночи. Более того, те граждане, кто зарегистрирован в одном населенном пункте Грузии, но проживают или работают в другом, вряд ли смогут прибыть в середине недели к месту регистрации. Суд отказал в удовлетворении иска «европейцам»: статьи, на которые ссылаются оппозиционеры, касаются лишь первого тура выборов.

Оба кандидата получили образование за пределами Грузии и получили гражданство страны во время правления Миахиала Саакашвили. При этом Вашадзе отказался от российского паспорта, а Зурабишвили — от французского.

Саломе Зурабишвили — дочь грузинских политических эмигрантов. Она построила успешную дипломатическую карьеру во Франции и в 2003 году стала чрезвычайным и полномочным послом Парижа в Грузии.

Однако уже через год Михаил Саакашвили, занимавший на тот момент пост президента Грузии, лично попросил главу Франции освободить Зурабишвили от должности, отметив, что «дипломата такого класса у Грузии никогда не было».

Саакашвили предложил ей занять пост министра иностранных дел. Главным достижением Саломе Зурабишвили на этой должности стали договоренности с Россией о выводе ее военных баз с территории Грузии.

Григол Вашадзе окончил МГИМО, после чего приступил к дипломатической карьере в МИД СССР. В 2004 году Михаил Саакашвили предложил жене Вашадзе, знаменитой балерине Нино Аниашвили, возглавить балетную труппу Грузинского театра оперы и балета. После этого супруги переехали в Тбилиси.

Свою политическую карьеру в Грузии Григол Вашадзе начал с должности заместителя министра иностранных дел, позже стал министром культуры, спорта и охраны памятников, а в 2008 году Вашадзе возглавил МИД Грузии.

Кстати, карьера Вашадзе в советском МИДе стала поводом для оппонентов подозревать его в связях с Кремлем. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил, что в Европарламенте призвали не допустить советского дипломата к президентскому креслу.

«Победа реваншистов ставит под сомнение все то, что мы совместно смогли сделать, и то, что Европарламент так позитивно оценивает. Каждый гражданин Грузии должен сделать принципиальный выбор между тоталитарным прошлым и европейским будущим», — сказал Бахтадзе.

Примечательно, что Саломе Зурабишвили получает такие же обвинения за свои заявления о вине Грузии в развязывании войны 2008 года, причем от самого Михаила Саакашвили.

Экс-президент страны даже назвал ее агентом президента России Владимира Путина.