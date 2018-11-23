$100 млрд ущерба: Лавров рассказал про санкции

Россия не должна оглядываться на ненадежных партнеров на внешних рынках, а также привыкнуть существовать и развиваться в условиях международных ограничительных мер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с итальянским коллегой Энцо Моаверо-Миланези.

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«Мы сделали один вывод для себя: в ситуации, когда политизированные решения принимаются с целью то ли наказать Россию, то ли, как в случае с американскими санкциями, ослабить конкурентов <...> научиться, и мы уже во многом научились, жить в этой ситуации. Жить так, чтобы не зависеть от людей, которые доказали свою ненадежность как торговые и экономические партнеры», — сказал он.

При этом, по словам Лаврова, целый ряд стран, включая Италию, считают санкционный режим в отношении России ненормальным, передает ТАСС.

«Мы приветствуем это, но не можем делать в этой сфере первые шаги навстречу нашим коллегам. Они должны сами определиться. Итальянские сельхозпроизводители потеряли вследствие санкций три миллиарда евро», — детализировал российский дипломат.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что согласно подсчетам экспертов Восточного комитета германской экономики, общий ущерб зарубежных стран от антироссийских санкций составляет $100 млрд, передает ФАН.

«Мы понимаем, что санкции — это реальность. Не мы заваривали эту кашу,

и мы не будем умолять наших коллег в Европе или где бы то ни было еще их отменять. Конечно, они наносят ущерб и тем, и другим. По подсчетам экспертов, общий ущерб для всех от санкций составил около ста миллиардов долларов», — резюмировал Лавров.

Днем ранее постоянный представитель США в Европейском союзе Гордон Сондленд заявил, что «сговор» между Россией и Соединенными Штатами невозможен. Данное заявление дипломат сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента.

Сондленд отметил, «без секрета», что Белый дом на «ежедневной основе» принимает меры в отношении России — в частности, общегосударственные санкции и санкции в отношении отдельных физических и юридических лиц.

«Поэтому любой, кто был бы в сговоре с Россией, конечно, не был бы озабочен тем, как остановить Россию. Я думаю, что эти действия говорят сами за себя», — заключил Сондленд.

За два дня до этого Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) заявило, что вскрыло «международную сеть, через которую иранский режим, работая с российскими компаниями, предоставляет миллионы баррелей нефти сирийскому правительству».

А режим президент Сирии Башара Асада, в свою очередь, якобы «способствует перемещению сотен миллионов долларов США в Корпус стражей исламской революции для дальнейшей передачи ХАМАС и «Хезбалле». В итоге Соединенные Штаты расширили сирийский санкционный список.

Под ограничительные меры минфина США попали две российские компании: ООО «Глобальные концепции Групп» (Global Vision Group) и ФГУП «Промсырьеимпорт». Кроме того, туда внесен первый заместитель директора «Промсырьеимпорта», гражданин РФ, Андрей Догаев.

Экономисты Bloomberg также оценили урон, который нанесли санкции экономике РФ с 2014 года. Они полагают, что Россия не досчиталась примерно 6% ВВП. Всего же

за последние семь лет США ввели против России санкции 62 раза.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В Вашингтоне продолжают нарастающим темпом принимать санкции против России. Их недавнее расширение стало 11-м за последние три с половиной месяца, и все больше превращается в рутину. При этом основные причины введения санкций кроются во внутриполитическом раздоре в США, когда каждая из сторон стремится заработать очки любым способом, в том числе на международном направлении», — так отреагировал МИД РФ на новые ограничительные меры.

О том, что россиянам необходимо готовиться к усилению санкционного давления на страну в ходе выступления в Госдуме заявляла и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она указывала, что не исключает развития сценария, при котором торговые войны рискуют перерасти в валютные в случае неблагоприятного развития ситуации в мировой экономике.

В то же время глава регулятора заострила внимание на том, что ограничительные меры сами по себе вызывают негативный эффект, однако они имеют ограничение по времени. Как следствие, в конечном итоге экономика и финансовая система адаптируются, передает НСН.