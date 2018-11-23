«Ничего не привез»: зачем Болтон приезжал в Москву

Визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Москву не дал никаких позитивных изменений в ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

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Он сообщил, что американский политик не совершил никаких шагов, чтобы вместе с российской стороной решить существующие разногласия. По мнению дипломата, после визита Болтона возник вопрос, зачем он вообще приезжал.

«Болтон приехал ни с чем. Его принимали в Москве на высшем уровне. Ему была оказана честь, которую оказывают руководителям государств. А он ничего не привез в Москву. И никакого позитива после его визита мы не видим», — сказал он РИА «Новости».

Кроме того, Ермаков считает, что США необъективны при подготовке доклада о нарушении ДРСМД. По его мнению, американская сторона не приводит никаких доказательств того, что Россия нарушила договор. Москва же требует реальных фактов.

«Абсолютно очевидно, что Россия полностью выполняет договор. У американской стороны нет никаких реальных фактов, которые могли бы сказать о том, что Москва что-то не выполняет», — пояснил Ермаков.

Дипломат отметил, что вопрос контроля над вооружениями имеет международное значение. При обвинении одной из сторон в нарушении ДРСМД нужно предъявлять серьезные факты и вести переговоры в межведомственном формате между государствами.

«Мы исходим из того, что <…> в конечном итоге они трезво подойдут к оценке реальной ситуации в мире. Но у нас, естественно, готовы решения на любое развитие событий. Ну, а тому, кто не хочет слушать, как все это очень подробно объясняет [глава МИД РФ] Сергей Лавров, придется прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять [министр обороны РФ] Сергей Шойгу», — добавил дипломат.

Американские власти, в свою очередь, лишь вбрасывают обвинения против Москвы в мультимедийную сферу, в частности, публично высказывают «ничем не подтвержденные измышления», посетовал Ермаков.

Напомним, Болтон посетил Москву в октябре. В Кремле он встретился с президентом России Владимиром Путиным. При этом сам американский политик заявил, что считает полуторачасовые переговоры с Путиным продуктивными. Он также назвал российского главу экспертом в области контроля над вооружениями.

Как отметил Болтон, вместе с российским президентом он успели обсудить не только ДРСМД, но и другие договоры по контролю над вооружениями, а также стратегические отношения между Россией и США.

Москва подходит к внешней политике с позиции своих национальных интересов, сказал Болтон, добавив, что взаимодействие между двумя государствами будет успешным в том случае, если обе стороны будут говорить о своих национальных интересах откровенно.

Кроме того, помощник президента США подтвердил, что глава Белого дома приглашает Путина посетить Вашингтон в начале следующего года, передает ФАН.

В ноябре Путин предложил обсудить, какие шаги предпримет Россия в связи с намерением США покинуть ДРСМД.

Он отметил, что подобное решение Вашингтона не может остаться и не останется без ответа Москвы, передает НСН.

«Вновь подчеркну: мы готовы вести диалог с американскими партнерами по этому ключевому вопросу и надеемся, что они отнесутся к этому с полной ответственностью», — заявил глава государства во время совещания по ОПК.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен СССР и США в 1987 году. Документ обязывает стороны ликвидировать все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и малой дальности, а также отказаться от их производства, испытаний и развертывания в будущем.

В октябре президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона намерена покинуть ДРСМД, поскольку Москва якобы нарушает его. При этом Трамп сообщил, что Штаты будут развивать вооружения, чтобы повлиять на Россию и Китай.

В Москве заявили, что хотят получить более детальное разъяснение от Вашингтона. Выход одной из сторон из договора принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

Мировое сообщество осудило решение главы Белого дома, отметив, что для мировой безопасности необходимо соблюдение договора. Так, глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что страны Европы считают ДРСМД важным и хотели бы добиться его сохранения.

«Если есть проблемы в выполнении соглашения, то мы думаем, что правильно было бы настаивать на его полном соблюдении, а не на выходе из него», — сказала Могерини.

Она добавила, что европейская сторона «все еще надеется», что в переговорах по ДРСМД есть место для «укрепления договора», а не его «демонтажа».