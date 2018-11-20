Кириенко встретится с интернетом

Как стало известно «Газете.Ru», в среду первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко проведет закрытую встречу с представителями IT-сектора в формате делового завтрака.

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Об этом рассказали два информированных источника, знакомых с ходом проведения форума «Российская неделя интернета» (RIW), в рамках которого и пройдет встреча. Информацию также подтвердил директор Института развития интернета (ИРИ) Сергей Петров.

Как рассказали собеседники «Газеты.Ru», на встрече с Кириенко будут присутствовать более 50 представителей IT-сектора.

Среди приглашенных числятся представители онлайн-кинотеатров IVI и Okko, топ-менеджеры «Яндекса», сервиса «Ticketland», Mail.ru, Rambler, «Ростелекома», AVITO и других IT-компаний.

Хотя RIW существует уже несколько лет, Кириенко посещает этот форум впервые. Впрочем, столь масштабных встреч с представителями IT-отрасли замглавы администрации президента также никогда не проводил.

Вероятно, такие изменения связаны с тем, что с недавнего времени основные управления АП, занимающиеся этой сферой, перешли под его кураторство.

К их числу относятся управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи и управление общественных проектов, которое занимается формированием контента в IT-сфере. Кроме того, Кириенко курирует деятельность Института развития интернета. Ранее его возглавлял экс-советник президента Герман Клименко, который, по словам информированного источника, покинул все свои должности в ИРИ.

По словам собеседника «Газеты.Ru», на нынешней встрече чиновник настроен на свободный разговор. Он не собирается выступать с речью, а, скорее, ожидает услышать от представителей отрасли предложения по ее развитию.

«Мы решили, что лучше провести подобный диалог, чем организовывать небольшие кулуарные встречи», — поясняет источник.

В будущем подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе, отмечает директор ИРИ Сергей Петров. «Безусловно, представители интернет-индустрии должны понимать: если государство готово к диалогу, необходимо занимать проактивную позицию, предлагать решения, а не только задавать вопросы. Учитывая очень жесткий тайминг, были вынуждены позвать не всех. Но планируется, что такие встречи будут проводиться регулярно, поэтому услышат всех», — заявил он.

Источник «Газеты.Ru» не стал называть перечень тем, которые поднимутся в ходе встречи. Однако подчеркнул, что наверняка будут обсуждаться регулирование в сфере Big data, льготы для IT-отрасли, а также участие частных компаний в госзаказе.

По мнению директора по связям с государственными органами компании Group-IB Дмитрия Буянова, который также будет присутствовать на завтраке с Кириенко, эта встреча важна по двум причинам. С одной стороны, она поможет представителям отрасли напрямую узнать о предстоящих планах государства, а с другой — донесет до руководства страны мнение интернет-компаний.

Обычно же IT-компании ставят перед фактом принятия каких-либо законов, регулирующих их сферу.

«Часто даже на стадии общественного обсуждения внесенного законопроекта задавать вопросы уже поздно. Ведь решение к тому моменту уже принято», — поясняет эксперт.

По словам Буянова, его на этой встрече прежде всего интересуют темы, связанные с законодательством в области защиты персональных данных, государственно-частного партнерства в области борьбы с киберпреступностью, а также привилегии или барьеры для российских и иностранных участников рынка.

Генеральный директор Центра речевых технологий (ЦРТ, группа компаний, разрабатывающих программное обеспечение в сфере синтеза речи и биометрии — «Газета.Ru») Дмитрий Дырмовский, в свою очередь, заявил «Газете.Ru», что его волнует вопрос о продлении налоговых льгот для IT-компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения.

«Сейчас появляются обсуждения о том, что их могут отменить или заменить некоторыми субсидиями», — пояснил собеседник «Газеты.Ru». Однако, по его словам, у таких компаний часто до 80% расходов — это зарплаты сотрудникам. Поэтому именно пониженный единый социальный налог помогает развитию отрасли.

«Вторая тема — это меры поддержки в части закупки отечественного софта не только для госучреждений, но и госкомпаний», — добавляет участник будущей встречи.

%Осведомленный источник «Газеты.Ru» не стал отвечать на вопрос, будет ли на встрече подниматься тема законопроекта по новостным агрегаторам, недавно внесенного в Госдуму.

Напомним, что он предлагает серьезно ограничить владение такими ресурсами иностранным физическим и юридическим лицам. По мнению источника, эта тема скорее имеет отношение к политике, а не бизнесу.

Впрочем, последний месяц именно эта инициатива спровоцировала наиболее широкий резонанс в вопросе регулирования интернета. В нынешнем виде она коснется в первую очередь «Яндекса». Компания уже заявила, что в случае принятия законопроекта ей придется готовить реструктуризацию. «Газета.Ru» писала, что причиной появления такой инициативы могла стать озабоченность Кремля отсутствием модерации топа новостей «Яндекса».

Еще одной темой, вызвавшей серьезную критику со стороны интернет-сообщества, была блокировка мессенджера Telegram. Работе популярного сервиса до сих пор чинятся препятствия. Напомним, что в такую ситуацию мессенджер попал из-за того, что его владельцы не захотели передать ФСБ свои ключи шифрования.

Кроме того, по информации «Газеты.Ru», Кремль заинтересован борьбой с фейк-новостями в интернете.