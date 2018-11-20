Роковой бюджет: покинет ли Россия ОЗХО

Увеличение бюджета Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2019 год позволит реализовать программу финансирования для подразделения, которое будет заниматься определением виновных в химической атаке.

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За проект бюджета на 2019 год проголосовали 99 государств. «Против» — 27 стран, среди них Россия и Иран, сообщает РИА «Новости».

За наделение ОЗХО «правом атрибуции» — указания на виновника химической атаки — на летней сессии ОЗХО проголосовали 82 члена организации против 24.

Механизм «атрибуции» даст возможность организации не только устанавливать сам факт применения химического оружия, но и выяснять, кто именно его применил.

Ранее собранные данные ОЗХО передавало в Совбез ООН, который выносил решение о применении санкций против той или иной страны.

Россия и Китай пытались внести поправку к конвенции, которая предусматривала создание рабочей группы по оценке правомерности расширения мандата ОЗХО. Однако поправка не была принята. В ее поддержку выступили лишь 30 стран, еще 82 проголосовали против.

Обсуждение проходило в достаточно жестком тоне — представители Великобритании и США выступали с критикой России и Сирии. Посол США при ОЗХО Кеннет Уорд заявил, что Россия вместе с сирийцами «скрывала правду» о том, что творится в Сирии.

Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал расширение мандата ОЗХО как предоставление организации «функции обвинителя», что, по его словам, является «грубейшим нарушением мандата» этой организации. Об этом Лавров заявил во время выступления на Российском совете по международным делам.

В Великобритании и США, которые активно поддерживали расширение мандата, не скрывают, что решение наделить организацию ранее несвойственными ей функциями было принято на волне обвинений России в отравлении в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

США и европейские страны также считают, что новый механизм поможет предотвращать события подобные применению химического оружия в Сирии. Вашингтон неоднократно заявлял, что химическое оружие использовал официальный Дамаск, союзником которого является Россия.

В поддержку наделения ОЗХО новыми полномочиями именно из-за ситуации вокруг Сирии говорил и представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch Луис Шарбонно. В своей статье на сайте организации он отметил, что бюджет ОЗХО предусматривает «скромные» траты в размере $2,3 млн на работу экспертной группы по Сирии. Она, по его словам, в 2019 году должна будет определить виновных в трех случаях применения химического оружия в Сирии.

Постоянный представитель России в ОЗХО Александр Шульгин заявил, что наделение организации атрибутивным механизмом направлено против России. Более того, по его словам, первый этап атрибуции направлен также на свержение законных сирийских властей.

«А потом будет второй этап — универсальная атрибуция. Это явно антироссийский проект»,

— добавил Шульгин, которого цитирует ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия и ее союзники будут делать все, чтобы вернуть развитие событий на площадке ОЗХО в конструктивное русло, к практике консенсуса и диалога. Однако вместе с тем, отвечая на вопрос о возможном выходе России из ОЗХО, Шульгин заявил, что российская сторона рассматривает «все варианты».

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» бывший инспектор ООН, специалист в области уничтожения химического оружия Антон Уткин, на данном этапе выходить из организации России не стоит, так как борьбу лучше вести, находясь внутри организации.

«У нас есть сторонники, и не надо их бросать», — говорит эксперт. При этом он считает, что если антироссийские тенденции будут продолжать развиваться,

Россия может покинуть организацию, создав альтернативную структуру.

Она, по словам Уткина, должна следовать конвенции ОЗХО без взаимодействия с самой организацией.

Хотя новые функции ОЗХО еще не применялись на практике, это не мешает западным странам выступать с обвинениями в адрес России и принимать в ее отношении ограничительные меры. Вашингтон ранее заявлял, что против России в ноябре могут быть введены санкции, если Москва в течении 90 дней не допустит на свои объекты инспекторов ОЗХО. В Госдепе заявляли, что основания для подобных требований им дает собственный закон от 1991 года, который действует на основании конвенции.

Россия, в свою очередь, заявила, что запасы советского химического оружия были полностью уничтожены, что было подтверждено ОЗХО. В Москве также отмечают, что то же самое нельзя сказать о самих США, которые не полностью уничтожили собственные запасы химоружия. Этот факт ранее подтвердил «Газете.Ru» Ральф Трапп, в прошлом сотрудник технического секретариата ОЗХО.

«Программа по уничтожению химического оружия в США действительно осуществляется с задержками, но я не думаю, что это связано с какими-то политическими решениями», — сказал эксперт. По его словам, проблемы связаны с американской бюрократической системой.