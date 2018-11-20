«Ясный сигнал России»: Евросоюз заходит в Азовское море

Евросоюз предъявил России требование урегулировать ситуацию в Азовском море. «Это вопрос, над которым мы будем продолжать работать со странами-членами и институтами ЕС, включая принятие соответствующих целевых мер в ближайшие дни или недели.

Мы направляем ясный сигнал России о том, что ожидаем прекращения ситуации в Азовском море»,

— цитируют европейские СМИ главу дипломатии ЕС Федерику Могерини.

Реклама

Незадолго до этого заявления статс-секретарь и заместитель главы МИД России Григорий Карасин встретился с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид и обсудил растущее военное присутствие Украины в Азовском море.

Российский дипломат рассказал, что он обсудил с Шмид заявления украинских властей об Азовском море, в частности намерение Киева создать военную базу в Бердянске. По словам замглавы российского МИДа, украинская сторона «искусственно раздувает милитаризацию моря».

Киев ранее задержал 15 судов, которые осуществляли заход в Крым, корабли были заблокированы в портах Бердянска и Мариуполя. «Часть из них арестована, по другой части продолжаются соответствующие суды», — сообщили в госпогранслужбе Украины.

Отмечалось также, что

всего в поле зрения пограничников находится около 940 судов. В сообщении ГПСУ не уточнялось, какие именно суда задержаны и сколько из них ходят под флагом России.

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Сингапуре назвал задержание Украиной российских кораблей в Азовском море абсолютно незаконным.

На Украине считают, что Россия может пойти на жесткие меры в связи с ситуацией в Азовском море. Бывший замглавы генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко полагает, что Россия способна закрыть Азовское море для украинских судов, что может привести к «большой войне» с Украиной. Об этом он написал в своей статье для портала «Апостроф».

По его мнению, столкновение нецелесообразно, поскольку украинская армия не в состоянии ответить российской. Запад тоже не будет вводить войска на Украину, поскольку это чревато началом Третьей мировой войны, полагает Романенко. Рассчитывать Киеву приходится лишь на дипломатическую и экономическую помощь.

Конфликт двух стран резко обострился после ареста и последующего изъятия Украиной российского сейнера «Норд», команда которого много месяцев удерживалась на территории этой страны и лишь недавно была обменена на украинских моряков.

Напряженность между Россией и Украиной из-за незакрепленного юридически правового статуса Азовского моря периодически возникала еще в 1990-е годы.

Несмотря на мелководность бассейна, торгово-промышленное судоходство набирало темпы в позднесоветский период и не прекратилось с распадом страны. Довольно выгодным был рыбный промысел.

До 1991 года пространство Азовского моря находилось под суверенитетом СССР. Правовой режим, работа портов, рыбная ловля и добыча полезных ресурсов, доступ иностранных торговых, пассажирских и военных кораблей регулировались советским законодательством, которое по понятным причинам не предусматривало деления Азова на территориальные воды.

В конце 2003 года российско-украинские отношения резко обострились из-за споров по поводу принадлежности острова Тузла в Керченском проливе, к которому Россия начала строить дамбу, воспроизводившую существовавшую ранее косу. После переговоров тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы и президента России Путина работы были прекращены. Украина сохранила право в одностороннем порядке взимать плату за проход кораблей по каналу между Тузлой и Крымом, тогда это было расценено в стране как большая победа.

24 декабря 2003 года в Керчи был подписан Договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Сегодня Украину из-за политического конфликта уже не удовлетворяет это соглашение.