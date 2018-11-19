Враг Трампа и друг коммунистов: основатель CNN празднует юбилей

Имя Теда Тернера было известно в СССР гораздо меньше, чем имя его прославленной супруги актрисы Джейн Фонды. Однако в историю знаменитый телемагнат вошел тремя буквами — CNN.

Реклама

Именно Тернер создал этот круглосуточный американский телеканал, навсегда вписав свое имя в пантеон славы Америки.

Несмотря на то, что будущий создатель одного из самых влиятельных телевизионных каналов родился с «золотой ложкой во рту» в семье рекламного миллиардера Эдварда Тернера, он всего добивался сам.

Не вняв сначала совету отца, он вместо экономики стал изучать греческую литературу, правда, потом все же переключился на экономику. Благодаря высокому росту и хорошей физической форме в университете Тернер стал капитаном университетской команды по парусному спорту. Любимец друзей и девушек Тернер также слыл отличным дебатером и в Университете Брауна был вице-президентом местного клуба дебатов.

Сын за отца

Трагическая смерть отца — Тернер-старший покончил с собой в 1963 году, — вынудила Теда Тернера в 24 года встать у руля отцовского дела. Он не только сохранил и преумножил отцовский рекламный бизнес, но и стал создавать нечто большее, скупая радиостанции на юге Америки.

Потом он продал их, чтобы купить погрязшую в долгах телевизионную станцию в Атланте, штат Джоржия. Именно здесь в 1980 году Тернер создал знаменитую кабельную сеть CNN.

С предложением создать сеть, которая 24 часа передавала бы новости, к Тернеру обратился один из его менеджеров в 1977 году, но Тернер в то время отверг это предложение.

Через год он вспомнил о нем и, потратив $20 млн первоначального капитала, создал в Атланте студию, которая получила название Cabel News Network — CNN.

Телеканал стал одним из самых успешных проектор Тернера — он привлекал к сотрудничеству лучших телеведущих. Также при показе самых важных новостей телеканал показывал ставшую знаменитой «красную черту» CNN. Именно ее впоследствии воспел Борис Гребенщиков:

«В новостях CNN я черта, за которой провал».

Благодаря объективной позиции, которая была визитной карточкой телеканала в ранние годы, CNN пользовалась уважением в разных частях света. Многие политические деятели, которые на порог не пускали журналистов из других телеканалов, открывали дверь перед репортерами CNN.

О телеканале с уважением отзывался кубинский лидер Фидель Кастро, который приглашал Тернера на Кубу. Магнат принял предложение и провел несколько дней в компании кубинского лидера, с которым он даже совместно поохотился на уток. «Люди не столь отличаются друг от друга. Вся эта гонка вооружений и убийства ничего не приносят. Вот мы охотимся вместе с великим коммунистическим диктатором, о котором мы так беспокоимся, ЦРУ сколько раз пыталось его убить и вот я сижу рядом с ним с заряженным ружьем. Я думал, что Кастро страшный человек, а он оказался прекрасным парнем», — вспоминал позже Тернер.

Тернер никогда не скрывал своей неприязни к войне и к действиям администрации США в Латинской Америке. В этом он разделял позицию своей супруги Джейн Фонды, которая придерживалась антивоенных позиций.

Однако несмотря на свои антивоенные взгляды в бизнесе Тернер был достаточно авторитарным руководителем и даже один раз сказал кому-то из подчиненных, что он такой же «диктатор», как и Фидель.

Известно, что Тернер не жаловал профсоюзы и попросту запретил создавать их на CNN.

Я пришел дать вам «Добрую волю

В одной из биографических книг о нем Тернер поделился своим главным правилом: «Не надо просто следовать за большими парнями. Для того чтобы стать успешным, надо быть изобретательным. «Рано ложиться, рано вставать, адски работать и рекламировать себя», — говорил Тернер.

Активно интересуясь политикой, Тернер следил за переменами в СССР и предложит советскому лидеру Михаилу Горбачеву провести в Москве «Игры доброй воли — спортивное мероприятие, которое создал сам Тернер как альтернативу «Олимпийским играм». Девизом игр стали слова «От дружбы в спорте к миру на земле».

Советское правительство идею поддержало и в Москве в 1986 году были проведены первые игры «Доброй воли:

«Тед задумал объединить Советский Союз, Соединенные Штаты и весь остальной мир.

Советская рок-группа исполняла американский гимн. Гребцы советской и американской команды поменялись местами в лодках. Для Теда все было просто. Он вернулся в Штаты и сказал: «Коммунисты точно такие же, как и мы…. И с ними можно разговаривать», — так вспоминал о том времени звезда телеканала CNN Ларри Кинг в книге «А что это я здесь делаю? Путь журналиста».

Игры «Доброй воли стали одним из главных спортивных событий 1980-х годов. Однако не меньшим событием для советских домохозяек стало появление на экранах супруги Тернера Джейн Фонды, которая учила советских женщин заниматься аэробикой. Впрочем, передачу «на ура» восприняли не только женщины. Она была одной из самых популярных у мужчин, а особенно у солдат Советской Армии. Просмотром этой передачи отцы-командиры награждали особо отличившихся бойцов.

С Тернер расстался со своей звездной супругой в 2001 году. Многолетний союз известной своими либеральными взглядами актрисы и более консервативного Тернера подошел к концу. Фонда рассказывала в то время, что слишком устала быть «нянькой» супруга. «Он хочет, чтобы с ним кто-то был 100% времени, и он думает, что это любовь», — рассказывала Фонда.

Как рассказывал позже сам Тернер, именно Фонда в свое время отговорила его баллотироваться в президенты США:

«Ближе всего к тому, чтобы баллотироваться, я был, когда женился на Джейн Фонде. И когда я обсуждал это с ней — а она была замужем за одним политиком — она сказала: «Знаешь, если ты баллотируешься, ты остаешься один», — рассказывал Тернер в интервью CBS.

«Гораций на мосту»

Эгоцентрист в обычной жизни Тернер нередко позволял себе выступать с различными заявлениями, которые не всегда вписывались в идеологию американского истеблишмента. Так в 2006 году, говоря об иранской ядерной программе, Тернер заявил, что как «суверенное государство» Иран может иметь право обладать ядерным оружием. Позже, он также заявлял, что считает «стыдным», что США — одна из немногих стран, где нет всеобщей медстраховки.

Многие годы Тернер активно занимался благотворительностью, жертвуя средства на самые разные нужды. Среди них — $1 млрд, который он пожертвовал на нужды ООН.

В 2014 году основанный Тернером бизнес стал частью компании Time Warner и пережил немалые сокращения.

Персонал группы был сокращен на 10%, рабочих мест лишились около 1,5 тыс. человек. Как отмечала в то время газета The New York Times, Тернер пересмотрел свой бизнес на фоне снижающихся рейтингов и цифровой революции.

Сейчас, когда телеканал CNN ведет непримиримую борьбу с президентом США Дональдом Трампом, который называет его «фальшивыми новостями» сам Тернер ведет борьбу с тяжелой болезнью.

В сентябре телемагнат заявил, что болен одной из форм деменции. По его словам, данное заболевание является умеренной формой болезни Альцгеймера. Он также добавил, что страдает от забывчивости и усталости.

Однако сегодня многочисленные друзья не забудут поздравить его с днем рождения, и кто-нибудь обязательно прочтет юбиляру его любимое стихотворение Томаса Бабингтона «Гораций на мосту» написанное в 1904 году, где есть такие строки «Опустите мост, консул, как можно скорее. Я вместе с двумя товарищами буду сдерживать врага. Там, на узком промежутке, трое остановят тысячу врагов».