Все против Москвы: кто придет на смену Терезе Мэй

Голосование по вотуму недоверия премьер-министру Терезе Мэй может состояться в ближайшее время, «если еще не началось», а в резиденцию главы британского правительства вызваны депутаты, отвечающие за дисциплину в ходе голосований по ключевым вопросам, пишет SkyNews со ссылкой на свои источники. Впрочем, источники Daily Telegraph утверждают, что голосование пройдет на следующей неделе, а корреспондент политического отдела этого издания привел даже более точную дату — 20 ноября.

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В соответствии с уставом правящей в Великобритании Консервативной партии, процедура может быть запущена в случае, если не менее 15% парламентариев-тори (48 человек) направят письмо об утрате доверия к главе правительства.

Бывший глава МВД Великобритании — Тереза Мэй — заняла пост премьер-министра летом 2016 года после ухода с поста главы правительства — ее однопартийца Джеймса Камерона. Причиной отставки ее предшественника стал все тот же Brexit — тогда на референдуме чуть больше половины жителей страны проголосовали за выход страны из состава Евросоюза, хотя сам Кэмерон был против данного решения.

На Мэй пришлась задача осуществить процедуру «евроразвода», который должен завершиться в марте 2019 года.

При этом недовольство однопартийцев вызывает то, что Мэй пытается договориться о «мягком» выходе из ЕС. Ее план выхода из объединения не устраивает сторонников «жесткой линии» внутри партии.

Мэй известна довольно жесткой позицией в отношении России. Она неоднократно критиковала Москву, и эта критика усилилась на фоне так называемого «дела Скрипалей» — отравления экс-полковника ГРУ и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим агентом «Новичок», а в его применении Великобритания обвинила Россию, хотя конкретных доказательства причастности Москвы к данному событию представлено так и не было. РФ категорически отвергает обвинения и требует проведения расследования.

С жесткой критикой в отношении России выступали и министры ее правительства, которые, так же как и Мэй, могут уйти в отставку. При этом вполне вероятно, что следующим премьер-министром, если Мэй все же покинет должность, станет кто-то из ее нынешних подчиненных.

Многие из них также активно выступали с антироссийских позиций. Так, глава МИД Великобритании Джереми Хант в своей речи в октябре 2018 года в исследовательском институте Policy Exchange подчеркнул, что Москва «заплатит очень высокую цену», если не изменит свое «поведение».

«До недавней поры я думал, что Россия хочет быть частью международной правовой системы, мы были очень рады возможности совсем новых отношений с Россией в сравнении с тем, что было во времена СССР», — говорил Хант.

Не менее жестко вел себя на посту главы МИД Великобритании и предшественник Ханта — Борис Джонсон.

Несмотря на то что он называл себя «русофилом», Джонсон, говоря о «деле Скрипаля», заявил, что доказательства причастности Москвы к инциденту «ошеломляющие». Однако позже глава военной лаборатории Портон-Даун, где изучались образцы отравляющего агента, заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ и его дочь.

Джонсон также заявлял, что президент России Владимир Путин якобы лично отдал приказ использовать химоружие на британской территории.

«Мы считаем, что это чрезвычайно вероятно, что это было решение [Путина] — приказать использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Британии», — сказал Джонсон.

Впрочем, никаких доказательств в защиту своей позиции политик не привел.

Именно Джонсон, а также министр финансов Великобритании Филип Хэммонд считаются главными претендентами на должность «сменщика» Мэй по версии британской Independent.

Сам Хэммонд также славится резко негативными оценками действий Москвы на международной арене и постоянно говорит о «растущей военной угрозе» со стороны России. Именно благодаря усилиям политика Лондон в 2019 году увеличит расходы на оборонные нужды на 1 млрд фунтов стерлингов. А в 2016 году во время визита в Грузию он заявил, что «Россия игнорирует нормы международного поведения и нарушает правила международной системы».

Впрочем, о «военной угрозе», якобы исходящей от Москвы, говорят практически все без исключения британские консерваторы. Экс-глава МИД Великобритании Майкл Фэллон, который тоже уже покинул свой пост, пугал соотечественников российским авианосцем «Адмирал Кузнецов», который, по его словам, собирал информацию о британских кораблях. «Это рутинный для русских процесс — собирать информацию о наших кораблях. Мы примем все меры, чтобы убедиться, что они не подберутся слишком близко к ней (к «Королеве Елизавете», — британскому военному кораблю. — «Газета.Ru»). Но я думаю, что они будут ей восхищены», — подчеркивал Фэллон.