Резолюция против нацизма: США и Украина против

Гуманитарный комитет Генеральной ассамблеи ООН принял проект резолюции против героизации нацизма, представленный группой стран, в том числе Россией. Против документа выступили только США и Украина.

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С 2005 года ООН ежегодно принимает данную резолюцию. При этом последние несколько раз только США и Украина голосовали против.

Комментируя причины отказа, представитель Штатов пояснила, что нацизм является «нашим худшим врагом». В борьбе с ним американские солдаты проливали кровь на чужих территориях, подчеркнула она. Однако США не могут принять документ, который представляет собой «политическую контрверсию» и предлагает «наказывать за свободу слова».

Представитель Украины своими словами пересказал позицию американского коллеги, а также добавил, что «авторы резолюции манипулируют историческими фактами».

За принятие резолюции проголосовали 130 государств, 51 страна воздержалась.

Внесенный Россией документ состоит из 66 пунктов. В нем отмечается, что в последнее время происходит «героизация нацистского движения и бывших членов организации «Ваффен СС», в том числе путем сооружения им мемориалов, а также непрекращающиеся попытки осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны».

Заместитель директора департамента по делам по гуманитарному сотрудничеству МИД РФ Григорий Лукьянцев пояснил, что в резолюции говорится не об отголосках прошлого, а о современных проявлениях расизма, которые стали вызовом для всего международного сообщества.

В настоящее время во многих частях света наблюдается возрождение движений, групп и партий, которые пропагандируют расистские и экстремистские идеи, прикрываясь ссылками на свободу выражения мнения, отмечает дипломат.

При этом эти группировки зачастую имеют отношение к идеологии, с которой боролись страны Антигитлеровской коалиции. Мировое сообщество должно прекратить потворствовать преступной логике героизации нацизма, поскольку такое поведение привело к появлению в Европе поколения, не знающего правды о самой страшной войне в истории, подчеркнул представитель МИДа.

Россия является одним из авторов предложения, также в их число входят Алжир, Ангола, Армения, Бангладеш, Белоруссия, Бенин, Боливия, Буркина-Фасо, Бурунди, Венесуэла, Вьетнам, Гайана, Гвинея, Зимбабве, Казахстан, Китай, Конго, КНДР, Кот-д'Ивуар, Куба, Лаос, Мали, Мьянма, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, Таджикистан, Того, Уганда, Узбекистан, Центрально-Африканская Республика, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка и Южный Судан.

При этом США предлагали поправки к резолюции, которые комитет Генассамблеи ООН отклонил. Поправки также поддержала Украина. Против них выступили 75 стран-участников, 88 воздержались.

Глава департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов отметил, что своими поправками США пытались оправдать нацизм и переписать решения Нюрнбергского трибунала.

Это приведет к новой волне ксенофобии, мигрантофобии, агрессивного национализма, которые уже сейчас можно наблюдать в мире, сказал Аляутдинов.

После госпереворота 2014 года на Украине наблюдается попытки оправдать нацистских деятелей, которые поддерживаются властями. 8 ноября этого года стало известно, что представитель сообщества Ukrainian Military Honor провел в киевской гимназии №315 урок «воинской доблести», на котором в пример школьникам поставил деятельность дивизии СС «Галичина». Это подразделение было образовано в 1943 году на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Позже она была разгромлена и признана преступной.

Глава Украинского еврейского конгресса Эдуард Долинский обратил внимание на этот инцидент и отметил, что новым трендом для украинских школ становится обучение доблести и мужеству «на примерах коллаборации, службы в СС, шуцманшафте, вспомогательной полиции и борьбы с мирным населением».

В Ukrainian Military Honor пояснили, что упоминания о «славном военном формировании» СС «Галичина» в школе не освещаются должным образом. Участники сообщества решили, что эту ситуацию необходимо исправить: «Слушателям понравилось. Продолжение следует».

Организаторы Ukrainian Military Honor, созданного в 2017 году, считают, что их главная задача — осветить «военные доблести украинцев». Однако Долинский заявляет, что сообщество занимается «восхвалением украинцев, служивших в нацистских подразделениях».