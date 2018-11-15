Курсы валют$ 66.01 (+0.158) 74.78 (+0.276)
Пенсионный советник
Москва: -5°C
Резолюция против нацизма: США и Украина против

США и Украина не поддержали резолюцию против нацизма

Гуманитарный комитет Генеральной ассамблеи ООН в очередной раз принял проект резолюции против героизации нацизма. Авторами документа выступила группа стран, в том числе и Россия. При этом только две страны высказались против: США и Украина, объяснив это тем, что документ якобы нарушает право на свободу слова. Как пояснили в МИД РФ, в документе высказывается обеспокоенность тем, что во всем мире происходит возрождение нацистских идей, против которых боролась Антигитлеровская коалиция.

Гуманитарный комитет Генеральной ассамблеи ООН принял проект резолюции против героизации нацизма, представленный группой стран, в том числе Россией. Против документа выступили только США и Украина.

Реклама

С 2005 года ООН ежегодно принимает данную резолюцию. При этом последние несколько раз только США и Украина голосовали против.

Комментируя причины отказа, представитель Штатов пояснила, что нацизм является «нашим худшим врагом». В борьбе с ним американские солдаты проливали кровь на чужих территориях, подчеркнула она. Однако США не могут принять документ, который представляет собой «политическую контрверсию» и предлагает «наказывать за свободу слова».

Представитель Украины своими словами пересказал позицию американского коллеги, а также добавил, что «авторы резолюции манипулируют историческими фактами».

За принятие резолюции проголосовали 130 государств, 51 страна воздержалась.

Внесенный Россией документ состоит из 66 пунктов. В нем отмечается, что в последнее время происходит «героизация нацистского движения и бывших членов организации «Ваффен СС», в том числе путем сооружения им мемориалов, а также непрекращающиеся попытки осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны».

Заместитель директора департамента по делам по гуманитарному сотрудничеству МИД РФ Григорий Лукьянцев пояснил, что в резолюции говорится не об отголосках прошлого, а о современных проявлениях расизма, которые стали вызовом для всего международного сообщества.

В настоящее время во многих частях света наблюдается возрождение движений, групп и партий, которые пропагандируют расистские и экстремистские идеи, прикрываясь ссылками на свободу выражения мнения, отмечает дипломат.

При этом эти группировки зачастую имеют отношение к идеологии, с которой боролись страны Антигитлеровской коалиции. Мировое сообщество должно прекратить потворствовать преступной логике героизации нацизма, поскольку такое поведение привело к появлению в Европе поколения, не знающего правды о самой страшной войне в истории, подчеркнул представитель МИДа.

Россия является одним из авторов предложения, также в их число входят Алжир, Ангола, Армения, Бангладеш, Белоруссия, Бенин, Боливия, Буркина-Фасо, Бурунди, Венесуэла, Вьетнам, Гайана, Гвинея, Зимбабве, Казахстан, Китай, Конго, КНДР, Кот-д'Ивуар, Куба, Лаос, Мали, Мьянма, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, Таджикистан, Того, Уганда, Узбекистан, Центрально-Африканская Республика, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка и Южный Судан.

При этом США предлагали поправки к резолюции, которые комитет Генассамблеи ООН отклонил. Поправки также поддержала Украина. Против них выступили 75 стран-участников, 88 воздержались.

Глава департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов отметил, что своими поправками США пытались оправдать нацизм и переписать решения Нюрнбергского трибунала.

Это приведет к новой волне ксенофобии, мигрантофобии, агрессивного национализма, которые уже сейчас можно наблюдать в мире, сказал Аляутдинов.

После госпереворота 2014 года на Украине наблюдается попытки оправдать нацистских деятелей, которые поддерживаются властями. 8 ноября этого года стало известно, что представитель сообщества Ukrainian Military Honor провел в киевской гимназии №315 урок «воинской доблести», на котором в пример школьникам поставил деятельность дивизии СС «Галичина». Это подразделение было образовано в 1943 году на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Позже она была разгромлена и признана преступной.

Глава Украинского еврейского конгресса Эдуард Долинский обратил внимание на этот инцидент и отметил, что новым трендом для украинских школ становится обучение доблести и мужеству «на примерах коллаборации, службы в СС, шуцманшафте, вспомогательной полиции и борьбы с мирным населением».

В Ukrainian Military Honor пояснили, что упоминания о «славном военном формировании» СС «Галичина» в школе не освещаются должным образом. Участники сообщества решили, что эту ситуацию необходимо исправить: «Слушателям понравилось. Продолжение следует».

Организаторы Ukrainian Military Honor, созданного в 2017 году, считают, что их главная задача — осветить «военные доблести украинцев». Однако Долинский заявляет, что сообщество занимается «восхвалением украинцев, служивших в нацистских подразделениях».